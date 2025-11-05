Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/11: Cự Giải công danh thăng hoa

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/11: Cự Giải công danh thăng hoa

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/11, Cự Giải gặp may mắn trong sự nghiệp, nên dốc sức phấn đầu. Bảo Bình nên tiết kiệm, tránh rơi vào tình huống xấu.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc nắm chắc phần thắng nên hầu như không xảy ra sai sót. Sự nghiệp khá thuận lợi, trong công việc bạn tiến bộ nhanh, có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ là điều tốt, không cần lo nghĩ linh tinh. Tài vận ổn định, trong đầu tư và quản lý tài chính chỉ cần làm tốt những dự án trong tay là được, không cần lo lắng thất bại, cứ mạnh dạn thực hiện. Tình cảm ở mức khá, bạn và người ấy ở bên nhau cảm thấy dễ chịu, không có chuyện gì khiến đôi bên không vui. Sức khỏe tốt, cơ bản ổn định, không có gì khó chịu.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc nắm chắc phần thắng nên hầu như không xảy ra sai sót. Sự nghiệp khá thuận lợi, trong công việc bạn tiến bộ nhanh, có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ là điều tốt, không cần lo nghĩ linh tinh. Tài vận ổn định, trong đầu tư và quản lý tài chính chỉ cần làm tốt những dự án trong tay là được, không cần lo lắng thất bại, cứ mạnh dạn thực hiện. Tình cảm ở mức khá, bạn và người ấy ở bên nhau cảm thấy dễ chịu, không có chuyện gì khiến đôi bên không vui. Sức khỏe tốt, cơ bản ổn định, không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu muốn đạt được thành tích thì không có vấn đề gì, chỉ cần làm theo năng lực của mình là được. Sự nghiệp suôn sẻ, công việc diễn ra đều đặn, những yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng nhiều đến bạn, khả năng đạt thành tích và được cấp trên, khách hàng công nhận rất cao. Tài vận ổn, trong cuộc sống hàng ngày đừng quá lý tưởng hóa các dự án đầu tư, cần thận trọng để tránh thiệt hại. Tình cảm ở mức tốt, cả hai đều đang cố gắng duy trì mối quan hệ hài hòa, không ai hành động bốc đồng. Sức khỏe khá, chú ý tránh nóng trong người và nên bổ sung thêm nước.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu muốn đạt được thành tích thì không có vấn đề gì, chỉ cần làm theo năng lực của mình là được. Sự nghiệp suôn sẻ, công việc diễn ra đều đặn, những yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng nhiều đến bạn, khả năng đạt thành tích và được cấp trên, khách hàng công nhận rất cao. Tài vận ổn, trong cuộc sống hàng ngày đừng quá lý tưởng hóa các dự án đầu tư, cần thận trọng để tránh thiệt hại. Tình cảm ở mức tốt, cả hai đều đang cố gắng duy trì mối quan hệ hài hòa, không ai hành động bốc đồng. Sức khỏe khá, chú ý tránh nóng trong người và nên bổ sung thêm nước.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử dễ mắc bệnh trì hoãn, nên cẩn thận kẻo dồn quá nhiều việc rồi không hoàn thành nổi. Sự nghiệp trung bình, công việc nên làm dứt điểm sớm, đừng kéo dài, như vậy nếu có tình huống bất ngờ cũng không đến mức rối loạn. Tài vận bình thường, đừng mơ mộng chuyện phát tài, nên chọn dự án phù hợp với khả năng thực tế của mình. Tình cảm không mấy thuận, bạn và nửa kia dễ mất kiên nhẫn, không muốn nghe đối phương than phiền. Sức khỏe trung bình, nên giảm bớt lo lắng và tự khích lệ bản thân nhiều hơn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử dễ mắc bệnh trì hoãn, nên cẩn thận kẻo dồn quá nhiều việc rồi không hoàn thành nổi. Sự nghiệp trung bình, công việc nên làm dứt điểm sớm, đừng kéo dài, như vậy nếu có tình huống bất ngờ cũng không đến mức rối loạn. Tài vận bình thường, đừng mơ mộng chuyện phát tài, nên chọn dự án phù hợp với khả năng thực tế của mình. Tình cảm không mấy thuận, bạn và nửa kia dễ mất kiên nhẫn, không muốn nghe đối phương than phiền. Sức khỏe trung bình, nên giảm bớt lo lắng và tự khích lệ bản thân nhiều hơn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nếu gặp được lãnh đạo đáng tin cậy thì hãy cố gắng theo sát, như vậy sẽ dễ thành công hơn. Sự nghiệp thuận lợi, có thể gặp được cấp trên giỏi và khách hàng hiểu việc, nhưng vì đối phương yêu cầu cao nên không thể qua loa. Tài vận tốt, trong đầu tư nên dành thời gian tìm hiểu kỹ dự án trước khi quyết định. Tình cảm ổn định, đôi bên hòa hợp, không vì chuyện nhỏ mà tranh cãi. Sức khỏe tốt, trạng thái tổng thể rất ổn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nếu gặp được lãnh đạo đáng tin cậy thì hãy cố gắng theo sát, như vậy sẽ dễ thành công hơn. Sự nghiệp thuận lợi, có thể gặp được cấp trên giỏi và khách hàng hiểu việc, nhưng vì đối phương yêu cầu cao nên không thể qua loa. Tài vận tốt, trong đầu tư nên dành thời gian tìm hiểu kỹ dự án trước khi quyết định. Tình cảm ổn định, đôi bên hòa hợp, không vì chuyện nhỏ mà tranh cãi. Sức khỏe tốt, trạng thái tổng thể rất ổn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có nhiều việc vượt quá khả năng kiểm soát, nên học cách chấp nhận giới hạn của bản thân. Sự nghiệp không thuận, dễ gặp tiểu nhân trong công việc, đôi khi cảm thấy mông lung và bị phán xét dù không làm sai gì. Tài vận bình thường, môi trường đầu tư không thuận lợi, nên cẩn trọng khi chọn dự án. Tình cảm kém, cả hai dễ suy nghĩ lung tung, thiếu cảm giác an toàn. Sức khỏe yếu hơn, nên đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và tránh thức khuya.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có nhiều việc vượt quá khả năng kiểm soát, nên học cách chấp nhận giới hạn của bản thân. Sự nghiệp không thuận, dễ gặp tiểu nhân trong công việc, đôi khi cảm thấy mông lung và bị phán xét dù không làm sai gì. Tài vận bình thường, môi trường đầu tư không thuận lợi, nên cẩn trọng khi chọn dự án. Tình cảm kém, cả hai dễ suy nghĩ lung tung, thiếu cảm giác an toàn. Sức khỏe yếu hơn, nên đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và tránh thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có nhiều việc muốn làm và không muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Sự nghiệp tốt, trong công việc bạn có ý tưởng rõ ràng, nhưng cần tính toán kỹ cách biến kế hoạch thành hiện thực, có thành tích mới có sức thuyết phục với cấp trên và khách hàng. Tài vận ổn định, nếu muốn thử sức với dự án mới thì nên tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm để tránh sai sót. Tình cảm khá hài hòa, đôi bên biết bao dung và thấu hiểu nhau. Sức khỏe ổn, thể trạng tốt.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có nhiều việc muốn làm và không muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Sự nghiệp tốt, trong công việc bạn có ý tưởng rõ ràng, nhưng cần tính toán kỹ cách biến kế hoạch thành hiện thực, có thành tích mới có sức thuyết phục với cấp trên và khách hàng. Tài vận ổn định, nếu muốn thử sức với dự án mới thì nên tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm để tránh sai sót. Tình cảm khá hài hòa, đôi bên biết bao dung và thấu hiểu nhau. Sức khỏe ổn, thể trạng tốt.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình đừng quá cố chấp, biết linh hoạt mới có thể làm tốt mọi việc. Sự nghiệp trung bình, làm việc không nên cứng nhắc, nếu một cách không hiệu quả thì nên đổi hướng, quan trọng là kết quả. Tài vận ở mức ổn, nên học hỏi thêm kiến thức về đầu tư để biết cách phân biệt tốt xấu. Tình cảm bình thường, cả hai đều chú trọng quan điểm cá nhân, ít quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Sức khỏe ổn định, tinh thần và thể lực khá tốt.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình đừng quá cố chấp, biết linh hoạt mới có thể làm tốt mọi việc. Sự nghiệp trung bình, làm việc không nên cứng nhắc, nếu một cách không hiệu quả thì nên đổi hướng, quan trọng là kết quả. Tài vận ở mức ổn, nên học hỏi thêm kiến thức về đầu tư để biết cách phân biệt tốt xấu. Tình cảm bình thường, cả hai đều chú trọng quan điểm cá nhân, ít quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Sức khỏe ổn định, tinh thần và thể lực khá tốt.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nên chủ động hành động thay vì chờ đợi thụ động. Sự nghiệp bình thường, nếu chủ động nhận trách nhiệm trong dự án sẽ tốt hơn, nếu cứ lùi lại thì sẽ chẳng đạt được gì. Tài vận ổn, nếu có ý tưởng tốt trong đầu tư thì nên hành động ngay, đừng chờ hoàn hảo mới bắt đầu. Tình cảm trung bình, khi giao tiếp với người ấy nên nói thẳng ý mình, đừng vòng vo để tiết kiệm thời gian và tránh hiểu lầm. Sức khỏe bình thường, nên vận động vừa phải.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nên chủ động hành động thay vì chờ đợi thụ động. Sự nghiệp bình thường, nếu chủ động nhận trách nhiệm trong dự án sẽ tốt hơn, nếu cứ lùi lại thì sẽ chẳng đạt được gì. Tài vận ổn, nếu có ý tưởng tốt trong đầu tư thì nên hành động ngay, đừng chờ hoàn hảo mới bắt đầu. Tình cảm trung bình, khi giao tiếp với người ấy nên nói thẳng ý mình, đừng vòng vo để tiết kiệm thời gian và tránh hiểu lầm. Sức khỏe bình thường, nên vận động vừa phải.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã thuộc kiểu người hay lo xa, chuyện gì cũng muốn can thiệp. Sự nghiệp tạm ổn, làm việc theo nhịp riêng của mình, không thích nghe theo người khác, tuy nhiên quá lo cho dự án có thể khiến bạn mệt mỏi. Tài vận bình thường, nên kiểm soát chi tiêu, tránh tiêu xài quá mức. Tình cảm không mấy thuận, nên hạn chế lan tỏa năng lượng tiêu cực và đừng gây áp lực cho người yêu. Sức khỏe ổn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn và giảm bớt áp lực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã thuộc kiểu người hay lo xa, chuyện gì cũng muốn can thiệp. Sự nghiệp tạm ổn, làm việc theo nhịp riêng của mình, không thích nghe theo người khác, tuy nhiên quá lo cho dự án có thể khiến bạn mệt mỏi. Tài vận bình thường, nên kiểm soát chi tiêu, tránh tiêu xài quá mức. Tình cảm không mấy thuận, nên hạn chế lan tỏa năng lượng tiêu cực và đừng gây áp lực cho người yêu. Sức khỏe ổn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn và giảm bớt áp lực.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết làm việc cần ổn định và cẩn trọng, chậm mà chắc sẽ ít mắc sai lầm. Sự nghiệp thuận lợi, có kế hoạch rõ ràng và nên tăng cường tinh thần hợp tác trong nhóm, tránh chủ nghĩa cá nhân. Tài vận khá, lựa chọn dự án phù hợp với năng lực sẽ an toàn và hiệu quả. Tình cảm khá ổn, cả hai đều muốn kiểm soát đối phương, nhưng nên để mọi thứ tự nhiên hơn, vì hai bạn không phải là đối thủ cạnh tranh. Sức khỏe tốt, chú ý ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết làm việc cần ổn định và cẩn trọng, chậm mà chắc sẽ ít mắc sai lầm. Sự nghiệp thuận lợi, có kế hoạch rõ ràng và nên tăng cường tinh thần hợp tác trong nhóm, tránh chủ nghĩa cá nhân. Tài vận khá, lựa chọn dự án phù hợp với năng lực sẽ an toàn và hiệu quả. Tình cảm khá ổn, cả hai đều muốn kiểm soát đối phương, nhưng nên để mọi thứ tự nhiên hơn, vì hai bạn không phải là đối thủ cạnh tranh. Sức khỏe tốt, chú ý ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc và cuộc sống đều có thể đạt được thành quả, chỉ là không được như kỳ vọng. Sự nghiệp bình thường, công việc chủ yếu diễn ra theo kế hoạch, có thể cảm thấy công sức bỏ ra không tương xứng với kết quả, nên nhìn nhận mọi việc lý trí. Tài vận ổn định, nên tiết kiệm nhiều hơn để tránh rơi vào tình huống cần tiền gấp. Tình cảm bình thường, bạn đã cố gắng nhiều nhưng đối phương dường như không mấy trân trọng, còn hay chê trách. Sức khỏe ổn, nên vận động nhiều hơn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc và cuộc sống đều có thể đạt được thành quả, chỉ là không được như kỳ vọng. Sự nghiệp bình thường, công việc chủ yếu diễn ra theo kế hoạch, có thể cảm thấy công sức bỏ ra không tương xứng với kết quả, nên nhìn nhận mọi việc lý trí. Tài vận ổn định, nên tiết kiệm nhiều hơn để tránh rơi vào tình huống cần tiền gấp. Tình cảm bình thường, bạn đã cố gắng nhiều nhưng đối phương dường như không mấy trân trọng, còn hay chê trách. Sức khỏe ổn, nên vận động nhiều hơn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, nên cởi mở và ít suy nghĩ phức tạp hơn. Sự nghiệp không thuận, áp lực tinh thần lớn có thể đến từ thành tích hoặc quan hệ đồng nghiệp, nên tập trung làm việc trước, đừng để cảm xúc chi phối. Tài vận kém, trước khi đầu tư cần cân nhắc kỹ để tránh hối tiếc. Tình cảm yếu, đừng suy đoán quá nhiều, nếu có nghi ngờ thì nên hỏi thẳng đối phương, việc đoán già đoán non chỉ khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Sức khỏe yếu, cẩn thận vấn đề mất ngủ.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, nên cởi mở và ít suy nghĩ phức tạp hơn. Sự nghiệp không thuận, áp lực tinh thần lớn có thể đến từ thành tích hoặc quan hệ đồng nghiệp, nên tập trung làm việc trước, đừng để cảm xúc chi phối. Tài vận kém, trước khi đầu tư cần cân nhắc kỹ để tránh hối tiếc. Tình cảm yếu, đừng suy đoán quá nhiều, nếu có nghi ngờ thì nên hỏi thẳng đối phương, việc đoán già đoán non chỉ khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Sức khỏe yếu, cẩn thận vấn đề mất ngủ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo năm 2025

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT