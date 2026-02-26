Hà Nội

Đúng Rằm tháng Giêng, 'Trăng máu' sẽ chiếm trọn bầu trời Việt Nam

Giải mã

Đúng Rằm tháng Giêng, 'Trăng máu' sẽ chiếm trọn bầu trời Việt Nam

Vào tối ngày 3/3 (Rằm tháng Giêng), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần hay còn gọi “Trăng máu”.

Tâm Anh (TH)
Một trong những sự kiện thiên văn kỳ thú nhất mà người yêu thiên văn ở Việt Nam có thể quan sát trong năm nay đó là nguyệt thực toàn phần hay còn gọi “Trăng máu”. Hiện tượng thiên văn ngoạn mục này sẽ diễn ra vào tối ngày 3/3 (đúng Rằm tháng Giêng). Ảnh: EPA.
“Trăng máu” xảy ra khi Mặt trăng đi vào bóng Trái đất và chuyển sang màu đỏ thẫm. Ảnh: DARYA KAWA.
Theo các chuyên gia, nhiều khu vực trên thế giới như Thái Bình Dương, Đông Âu, Châu Á, Bắc Mỹ... có thể quan sát thuận lợi hiện tượng nguyệt thực toàn phần bùng nổ trên bầu trời tối 3/3. Việt Nam cũng nằm trong những nơi có thể quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này. Ảnh: NASA's Scientific Visualization Studio.
Theo Time and Date, trong hiện tượng “Trăng máu” lần này, khoảng 5,58 tỷ người trên thế giới (tương đương với khoảng 69% dân số) có thể quan sát được ít nhất một phần của pha nửa tối. Ảnh: NASA’s Scientific Visualization Studio.
Khoảng 2,5 tỷ người (tương đương 30,8% dân số) có thể quan sát được toàn bộ các pha nhưng chỉ có khoảng 176 triệu người (xấp xỉ 2,2% dân số) có thể quan sát được từ đầu đến cuối của hiện tượng. Ảnh: EDUARD MUZHEVSKYI/GETTY IMAGES.
Quá trình nguyệt thực bắt đầu lúc 15h44 (giờ Việt Nam) với pha nửa tối, từ 16h50, nguyệt thực một phần bắt đầu. Từ 18h4, nguyệt thực toàn phần bắt đầu. Ảnh: Javier Zayas Photography via Getty Images.
Vào 18h33, nguyệt thực đạt cực đại. Vào 19h2, nguyệt thực toàn phần kết thúc. Vào 20h17, nguyệt thực một phần kết thúc. Đến 21h23, nguyệt thực nửa tối kết thúc. Ảnh: Vishal Bhatnagar/NurPhoto via Getty Images.
Tại Việt Nam, mọi người có thể chiêm ngưỡng "Trăng máu" trong khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ pha nguyệt thực toàn phần khoảng 18h tối 3/3 (tối rằm tháng Giêng), cho đến khi kết thúc. Ảnh: Thomas Kronsteiner/Getty Images.
Nếu bỏ lỡ cơ hội ngắm "Trăng máu" vào tối 3/3 thì mọi người sẽ phải đợi tới ngày 31/12/2028 để có thể quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Ảnh: JG Photography/Alamy.
Tâm Anh (TH)
