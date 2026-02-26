Lỡ mùa Tết, cánh đồng hoa lay ơn bên đèo Mimosa bất ngờ thành điểm sống ảo

Cánh đồng hoa lay ơn nở rực bên đèo Mimosa (Lâm Đồng) đang trở thành điểm check-in được săn đón. Vườn hoa “lỡ hẹn” mùa Tết mở cửa đón khách, đẹp hiếm thấy.
BMW M cho biết hộp số sàn dần lỗi thời do giới hạn kỹ thuật và nhu cầu giảm, nhưng hãng vẫn duy trì trên một số mẫu xe hiệu năng cao trong thời gian tới.
Hà Kim kết thúc mùa Tết bằng hình ảnh cô sinh viên trẻ trung, giản dị nhưng vẫn cuốn hút, khiến cộng đồng mạng không ngừng xao xuyến.
Giá RAM DDR5 của Trung Quốc đã ngang bằng thế giới, trong khi CXMT chỉ giảm giá DDR4 xuống một nửa, khiến hy vọng RAM giá rẻ cho người dùng tiêu tan.
Bước sang tháng 3/2026, 3 con giáp bước vào giai đoạn tài vận nổi bật nhất năm, thu nhập có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.
Trường hợp ung thư đầu tiên được biết đến trong lịch sử đã được các chuyên gia phát hiện trong xương ngón chân của một người sống cách đây khoảng 1,7 triệu năm.
Đằng sau câu chuyện khởi nghiệp của các tỷ phú hàng đầu thế giới là một điểm chung ít khi được nhắc tới: nền tảng gia đình, giáo dục và môi trường xã hội.
Quan hệ giữa Mỹ-Iran hiện căng thẳng lên tới đỉnh điểm và xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Vậy Iran có vũ khí hiện đại gì và phương án đáp trả thế nào?
Dù giàu protein và vitamin, cá lóc cần hạn chế với người mắc bệnh gout, gan, thận hoặc dị ứng để tránh rủi ro sức khỏe.
Chiếc xe ngựa Lchashen 3.500 năm tuổi, được phát hiện ở Armenia, là ví dụ được bảo tồn tốt nhất thuộc loại này, với những bánh xe khổng lồ.
Vào tối ngày 3/3 (Rằm tháng Giêng), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần hay còn gọi “Trăng máu”.
Về quê chơi hội đầu năm, Trình Mỹ Duyên bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhưng nhan sắc vẫn rạng rỡ, cuốn hút mọi ánh nhìn.
Đầu năm mới, Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến netizen thích thú khi diện áo dài truyền thống ra sân tennis, mang đến hình ảnh khỏe khoắn, đậm không khí xuân.
Spotify và Liquid Death vừa ra mắt một sản phẩm có thể được xem là độc đáo nhất trong năm: một chiếc loa có hình dạng giống như một bình tro cốt.
Dây chuyền sản xuất tên lửa Flamingo của Ukraine bị phá hủy, làm giảm khả năng tấn công tầm xa, ảnh hưởng đến chiến lược quân sự của Kiev.
Mới đây, mẫu xe Triumph Scrambler 400 XC phiên bản 2026 chính thức được bán ra tại thị trường Malaysia. Xe có giá 34.200 ringgit (khoảng 230 triệu đồng).
Cinque Terre gồm 5 làng ven biển nổi bật với nhà sơn màu rực rỡ, ruộng bậc thang, đường đi bộ ngoạn mục và ẩm thực hải sản đặc trưng.
Một người dân đã phát hiện và tự nguyện giao nộp cá thể tê tê cho Công an xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng. Loài này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Giữa showbiz nhiều đổi thay, tình bạn giữa Cát Tường và Tiết Cương vẫn bền bỉ suốt nhiều năm.
Bên cạnh vàng bạc đang gây sốt, nhiều mặt hàng khác như bánh kem hũ vàng, bánh bao túi tiền...được người tiêu dùng săn đón trong dịp vía Thần Tài năm nay.
Chưa cần đợi đến chính hè, 'bà trùm' chuỗi 15 sân pickleball đình đám Hạt Mít vừa khiến fan 'dậy sóng' khi tung bộ ảnh bikini khoe trọn vòng eo con kiến.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/2, Sư Tử cơ hội thăng chức. Cự Giải đón nhận nguồn năng lượng tích cực, giúp công việc thuận buồm xuôi gió.