Lỡ mùa Tết, cánh đồng hoa lay ơn bên đèo Mimosa bất ngờ thành điểm sống ảo

Du lịch

Lỡ mùa Tết, cánh đồng hoa lay ơn bên đèo Mimosa bất ngờ thành điểm sống ảo

Cánh đồng hoa lay ơn nở rực bên đèo Mimosa (Lâm Đồng) đang trở thành điểm check-in được săn đón. Vườn hoa “lỡ hẹn” mùa Tết mở cửa đón khách, đẹp hiếm thấy.

Vân Giang (Ảnh Hồng Tâm)
Không ồn ào như những mùa hoa quen thuộc, một cánh đồng hoa lay ơn đang nở rộ bên đèo Mimosa (Lâm Đồng) bất ngờ trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách truyền tai nhau. Sắc vàng, cam, hồng phủ kín cả sườn đồi, tạo nên khung cảnh rực rỡ hiếm thấy giữa cao nguyên lộng gió.
Cánh đồng nằm ngay khu vực gần quán cà phê Kẻng, trên cung đường đèo Mimosa. Khác với những vườn hoa phục vụ du lịch được đầu tư bài bản, nơi đây vốn là vườn hoa nông nghiệp, trồng lay ơn để cắt cành bán dịp Tết. Tuy nhiên, do hoa nở trễ so với thời điểm thu hoạch, chủ vườn không kịp bán, đành giữ nguyên cả vườn.
Chính sự “lỡ hẹn” mùa Tết ấy lại vô tình tạo nên một khung cảnh hiếm có. Hàng ngàn bông lay ơn nở đồng loạt, vươn cao ngang người, xếp thành từng luống thẳng tắp trải dài bất tận. Dưới nắng Đà Lạt trong veo, những lớp hoa nhiều màu đan xen tạo thành tấm thảm rực rỡ, khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng khó rời mắt.
Điểm đặc biệt của cánh đồng này là vẻ đẹp tự nhiên, không dàn dựng. Không tiểu cảnh, không sân khấu, chỉ có hoa và trời. Du khách có thể dễ dàng ghi lại những bức ảnh ngập tràn sắc xuân chỉ bằng cách đứng giữa vườn, để những luống hoa bao quanh.
Buổi sáng là thời điểm lý tưởng nhất khi nắng dịu, trời trong và hoa còn tươi, ánh sáng xiên nhẹ giúp màu ảnh lên trong trẻo. Chiều muộn cũng là khoảng thời gian được nhiều người yêu thích bởi sắc vàng của nắng hoàng hôn hòa cùng sắc hoa tạo nên không gian thơ mộng.
Chủ vườn thu vé tham quan khoảng 50.000 đồng/người mức giá được nhiều du khách đánh giá là dễ chịu. Không chỉ đơn thuần là trải nghiệm ngắm hoa, nhiều người xem đây như một cách ủng hộ nông dân sau vụ mùa kém thuận lợi.
Những luống hoa không bán được ngày Tết giờ trở thành điểm đến mang lại hy vọng thu hồi phần nào chi phí phân bón, công chăm sóc.
Giữa vô vàn điểm check-in quen thuộc của Đà Lạt, cánh đồng hoa lay ơn bên đèo Mimosa mang một sức hút rất riêng. Không quá nổi tiếng, không đông đúc, nơi đây giữ được nét mộc mạc của nông trại phố núi.
Du khách đến không chỉ để chụp ảnh mà còn để tận hưởng cảm giác bình yên, hít thở không khí trong lành và lặng ngắm một Đà Lạt rất khác dịu dàng và chân thật.
Nếu có dịp ghé Đà Lạt sương mù những ngày này, đừng quên dừng chân bên đèo Mimosa, tìm đến cánh đồng hoa lay ơn đang nở rộ. Một điểm đến nhỏ nhưng đủ khiến hành trình thêm đáng nhớ, và cũng là cách lan tỏa câu chuyện ấm áp về những người trồng hoa lặng thầm giữa lòng Đà Lạt.
Vân Giang (Ảnh Hồng Tâm)
