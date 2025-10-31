Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/11: Song Tử phú quý không ngừng

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/11: Song Tử phú quý không ngừng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/11, Song Tử phú quý trong tầm tay, Ma Kết tránh tham lam kẻo bị lợi dụng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Hôm nay vận trình của bạn khá ổn, trong công việc và cuộc sống đừng quá nóng vội muốn thấy kết quả ngay, hãy cứ bắt tay vào làm trước đã. Sự nghiệp: Khá tốt, chỉ cần làm việc theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ thì mới có thể đạt được thành tích, càng vội càng dễ lo lắng. Tài lộc: Ổn định, một số dự án tốn thời gian, nếu không đủ kiên nhẫn thì nên chọn việc khác phù hợp hơn. Tình cảm: Tốt, bạn và đối phương không có mâu thuẫn, hai người có cùng mục tiêu nên ít xảy ra bất đồng. Sức khỏe: Bình thường, cơ thể khỏe mạnh, không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Hôm nay vận trình khá tốt, bạn nên bớt lo chuyện không liên quan, tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính. Sự nghiệp: Tốt, bạn làm việc chắc chắn, chăm chỉ, không nên mất thời gian vào chuyện ngoài lề, dự án đang làm cần phải có kết quả rõ ràng. Tài lộc: Khá, bạn có thể nhận được lời khuyên hữu ích hoặc sự hỗ trợ trong đầu tư tài chính, hãy tranh thủ cơ hội để thực hiện dự án. Tình cảm: Ổn, cả hai đều chủ động chia sẻ cảm xúc, tôn trọng đối phương cũng chính là tôn trọng bản thân. Sức khỏe: Tốt, cảm xúc ổn định.
Song Tử (21/5 - 20/6): Hôm nay vận trình khá thuận lợi, có người bận rộn, có người đã bắt đầu gặt hái thành quả. Sự nghiệp: Tốt, nhiều người đạt được thành công hoặc dự án mong muốn, có người vẫn đang nỗ lực không ngừng. Tài lộc: Khá, đầu tư và tài chính có kết quả khả quan, chỉ cần kiên trì theo kế hoạch sẽ phú quý không ngừng. Tình cảm: Ổn, hai người tìm được cách chung sống dễ chịu, không có mâu thuẫn lớn. Sức khỏe: Tốt, tâm trạng thoải mái, ít bị ảnh hưởng bởi tiêu cực.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Hôm nay vận trình trung bình, bạn luôn cảm thấy bận rộn, khó mà thư giãn. Sự nghiệp: Bình thường, làm việc thiếu kế hoạch, nghĩ gì làm nấy dễ khiến dự án bị đình trệ, cần điều chỉnh tinh thần và tăng tốc độ. Tài lộc: Trung bình, áp lực tài chính lớn, thường phải vá chỗ này, bù chỗ kia. Tình cảm: Không tốt lắm, cả hai đều tính toán cho bản thân, ít lắng nghe đối phương. Sức khỏe: Bình thường, ăn uống thất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Hôm nay vận trình trung bình, bạn không nên quá cứng nhắc, nên học hỏi thêm để mở mang đầu óc. Sự nghiệp: Bình thường, hãy tập trung làm tốt việc của mình, đừng xen vào chuyện không thuộc trách nhiệm, tránh bị cấp trên hoặc khách hàng phàn nàn. Tài lộc: Trung bình, đầu tư vào lĩnh vực không chắc chắn là không nên, tốt hơn nên làm những việc nằm trong khả năng. Tình cảm: Không ổn, bạn dễ tỏ ra hời hợt và thiếu kiên nhẫn, coi chừng dẫn đến cãi vã. Sức khỏe: Hơi yếu, nên nghỉ ngơi đầy đủ, tránh thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Hôm nay vận trình khá tốt, bạn không thích mạo hiểm, coi trọng sự an toàn. Sự nghiệp: Tốt, bạn hành động thận trọng, tập trung vào những dự án chắc chắn để có thành tích làm hài lòng cấp trên. Tài lộc: Ổn, chi tiêu có kế hoạch, không cần mua sắm quá nhiều cùng lúc. Tình cảm: Khá, mối quan hệ tiến triển ổn định, cả hai có thể bao dung khuyết điểm của nhau. Sức khỏe: Tốt, nên bổ sung vitamin và chăm chỉ rèn luyện.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Hôm nay vận trình khá ổn, không có gì quá khó khăn, bạn có thể thả lỏng một chút. Sự nghiệp: Tốt, trong công việc cần cảnh giác với những người thích đặt bẫy hoặc nói xấu, tốt nhất là giữ thái độ nhẹ nhàng, giả ngốc cũng được. Tài lộc: Ổn, đầu tư tài chính cần thời gian mới sinh lời, tạm thời chưa có thu nhập rõ ràng. Tình cảm: Tốt, quan hệ hài hòa, đôi chút cãi vã nhỏ không ảnh hưởng gì. Sức khỏe: Tốt, tinh thần dồi dào, cơ thể khỏe mạnh.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Hôm nay vận trình trung bình, bạn dễ nổi nóng, nhìn gì cũng không thuận mắt. Sự nghiệp: Bình thường, nếu không giữ bình tĩnh thì công việc sẽ khó trôi chảy, còn dễ gặp rắc rối với người khác. Tài lộc: Trung bình, nên tránh hành động bốc đồng khiến tiền bạc thất thoát, nên suy nghĩ kỹ trước khi chi tiêu. Tình cảm: Yếu, bạn và đối phương dễ nóng giận khi nói chuyện, mâu thuẫn dễ bùng phát. Sức khỏe: Bình thường, nên tìm cách giải tỏa căng thẳng.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Hôm nay vận trình trung bình, bạn không thích tiếp xúc với người lạ, cảm thấy áp lực. Sự nghiệp: Bình thường, công việc có những người khiến bạn khó chịu, nên giữ ranh giới rõ ràng, hoàn thành nhiệm vụ và giữ khoảng cách an toàn. Tài lộc: Trung bình, nên làm những gì mình giỏi, khả năng sinh lời sẽ cao hơn. Tình cảm: Bình thường, dù đối phương giúp đỡ không nhiều nhưng vẫn khiến bạn thấy được an ủi phần nào. Sức khỏe: Trung bình, nên nghỉ ngơi đầy đủ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Hôm nay vận trình khá tốt, bạn thích sự yên tĩnh, không muốn dính vào đám đông. Sự nghiệp: Tốt, công việc diễn ra ổn định, không có khó khăn lớn, bạn xử lý tốt và thích làm việc một mình. Tài lộc: Trung bình, khi đầu tư nên cảnh giác lừa đảo, đừng tham lam để tránh bị lợi dụng. Tình cảm: Ổn, hai người hòa hợp, chỉ cần nói thẳng vào vấn đề là được. Sức khỏe: Bình thường, nên ăn uống điều độ và chú ý chăm sóc bản thân.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Hôm nay vận trình bình thường, bạn bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả có thể không như mong đợi, nên chuẩn bị tâm lý trước. Sự nghiệp: Khá, đừng đặt mục tiêu quá cao, chọn những gì nằm trong khả năng sẽ dễ đạt hơn, nếu không dễ nản lòng. Tài lộc: Trung bình, nên tiết kiệm, hạn chế chi tiêu. Tình cảm: Bình thường, tình yêu không thể cải thiện chỉ nhờ vật chất, cần quan tâm và chia sẻ nhiều hơn. Sức khỏe: Trung bình, nên ăn uống cân bằng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Hôm nay vận trình hơi yếu, bạn dễ tự dọa mình bằng những lo lắng không thật. Sự nghiệp: Hơi yếu, đừng nghĩ quá nhiều về khó khăn chưa xảy ra, hãy bắt tay làm, vừa làm vừa điều chỉnh mới có kết quả. Tài lộc: Trung bình, có vài dự án đáng thử, đừng vội định kiến mà bỏ qua. Tình cảm: Yếu, cả hai đều muốn giải quyết vấn đề tình cảm nhưng thiếu giao tiếp nên không tiến triển. Sức khỏe: Trung bình, nên bớt suy nghĩ, giữ tinh thần nhẹ nhõm.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
