Kho tri thức

Cỗ xe ngựa Lchashen 3.500 năm tuổi nguyên vẹn khó tin

Chiếc xe ngựa Lchashen 3.500 năm tuổi, được phát hiện ở Armenia, là ví dụ được bảo tồn tốt nhất thuộc loại này, với những bánh xe khổng lồ.

Thiên Đăng (Theo arkeofili)
Khi nhắc đến xe ngựa hoặc xe kéo có mái che, người ta thường liên tưởng đến những truyền thuyết về miền Viễn Tây nước Mỹ. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
Tuy nhiên, ví dụ cổ xưa được bảo tồn tốt nhất về loại phương tiện giao thông mang tính biểu tượng này trên thế giới lại nằm ở Armenia, có niên đại 3.500 năm tuổi thuộc Thời đại Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
Cuộc khai quật tại một nghĩa trang độc đáo ở vùng Lchashen của Armenia đã phát hiện ra tàn tích của sáu cỗ xe ngựa làm bằng gỗ sồi. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
Mỗi chiếc xe này đều có cấu trúc bốn bánh gắn trên hai trục. Hai trong số những chiếc xe được tìm thấy có mui hở, trong khi bốn chiếc còn lại có cấu trúc khung xương phức tạp ở phía trên. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
Một trong những di tích này được coi là ví dụ được bảo tồn tốt nhất về loại cỗ xe ngựa có mái che thời kỳ đầu trên thế giới. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
Chiếc xe ngựa Lchashen, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Armenia ở Yerevan, được cấu tạo từ ít nhất 70 mảnh ghép lại với nhau bằng hệ thống mộng và chốt của các bộ phận gỗ lồng vào nhau và các khớp nối bằng đồng. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
Thông số kỹ thuật của chiếc xe thật đáng kinh ngạc. Thân xe dài khoảng 2 mét. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Armenia.
