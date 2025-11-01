Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/11: Sư Tử dễ sinh lời, phát lộc nhanh

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/11: Sư Tử dễ sinh lời, phát lộc nhanh

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/11, Sư Tử tài lộc có quý nhân phù trợ, dễ phất lên. Song Ngư làm việc có thành tựu.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên tìm những điều mình thật sự hứng thú để phát triển bản thân. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc, bạn nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có cơ hội học hỏi điều mới thì nên tích cực nắm bắt, biết đâu đây lại là cơ hội giúp bạn tìm được hướng phát triển phù hợp. Tài lộc: Trước khi đầu tư vào dự án nào đó, bạn nên tìm hiểu thật kỹ rồi mới hành động thì sẽ an toàn hơn. Tình cảm: Bạn và người ấy có ít thời gian bên nhau, dù bận rộn cũng nên tranh thủ trò chuyện, đừng để người kia bị bạn “bỏ quên” quá lâu. Sức khỏe: Chú ý không nên vận động quá sức.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu không phải lúc nào bạn cũng gặp may mắn, nên tránh tâm lý cầu may. Sự nghiệp: Hãy làm việc một cách tuần tự, đừng hành động tùy tiện hoặc chủ quan, không phải lúc nào bạn cũng thoát được khi làm việc qua loa. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, đừng ham lợi nhỏ mà liều lĩnh, chú ý phòng ngừa rủi ro để tránh bị lừa. Tình cảm: Cả hai đều có khuyết điểm, không nên chỉ chăm chăm bắt bẻ đối phương, hãy giữ tâm thế bình hòa để cùng nhau xây dựng mối quan hệ. Sức khỏe: Có phần yếu, nên nghỉ ngơi nhiều, dưỡng sức tinh thần, tránh làm cơ thể quá sức.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử muốn thử sức với những điều mới mẻ để xem mình có thể gặt hái được gì. Sự nghiệp: Bạn có thể gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, muốn học hỏi hay thay đổi bản thân cũng được ủng hộ, nhờ đó năng lực cạnh tranh được cải thiện. Tài lộc: Trong sinh hoạt hàng ngày, chỉ cần tập trung làm tốt các dự án đang nắm trong tay, đừng hấp tấp vội vàng là được. Tình cảm: Người ấy khá ủng hộ bạn, ít khi dội gáo nước lạnh hay làm bạn mất tinh thần. Sức khỏe: Ổn định, giữ tâm trạng vui vẻ, hạn chế nổi nóng là điều tốt.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải ở mức khá, điều quan trọng là giữ tâm lý thoải mái để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sự nghiệp: Khi làm việc, nếu có thể giúp đỡ người khác thì nên giúp, đừng tính toán quá nhiều, vì đôi khi thiện ý đó sẽ mang lại cơ hội tốt cho bạn sau này. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, bạn không mạo hiểm với những lĩnh vực không am hiểu, mà ưu tiên chọn cái mình quen thuộc. Tình cảm: Quan hệ tình cảm hài hòa, ít xảy ra tranh cãi, cả hai khá hiểu nhau. Sức khỏe: Tốt, tinh thần thoải mái, ít lo âu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử khá thuận lợi, bạn có nguyên tắc riêng, không ép buộc người khác và cũng không dễ dãi nhún nhường. Sự nghiệp: Bạn làm việc có bản lĩnh, thái độ khá mạnh mẽ nhưng vẫn biết cách giao tiếp, không khiến người khác khó chịu. Tài lộc: Được giúp đỡ, trong đầu tư chỉ cần chọn dự án phù hợp với năng lực thì hầu như sẽ không gặp rủi ro. Tình cảm: Bạn và người ấy có mối quan hệ hòa hợp, cả hai biết cảm thông và nhường nhịn nhau. Sức khỏe: Rất tốt, thể trạng và tinh thần đều ổn định.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ ổn định, trong cuộc sống và công việc bạn giữ tâm lý khá tốt, không dễ nản lòng trước thất bại hay lời chê bai. Sự nghiệp: Dù vất vả nhưng bạn có được thành quả, năng lực được công nhận, có thể được khen thưởng hay nhận đánh giá tích cực. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, bạn có thể chọn được dự án tốt, chỉ cần kiên trì thực hiện theo kế hoạch. Tình cảm: Quan hệ tình cảm hài hòa, cả hai đều hài lòng về nhau. Sức khỏe: Khá ổn, tâm lý thư thái.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình tạm ổn, bạn hơi có xu hướng lười biếng nên cần cẩn thận kẻo lỡ việc. Sự nghiệp: Làm việc thiếu tập trung dễ bị sếp hay khách hàng phê bình, nên kiên nhẫn, xử lý từng việc cẩn thận để nâng cao tính chuyên nghiệp. Tài lộc: Trong đầu tư, bạn khá thận trọng, không vội vàng đổ tiền vào dự án nào. Tình cảm: Người ấy biết quan tâm và hỗ trợ tinh thần cho bạn, nhưng bạn cũng cần tránh đòi hỏi quá nhiều. Sức khỏe: Tốt, nên vận động nhẹ để giảm bớt lo lắng.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bò Cạp ở mức trung bình, công việc và cuộc sống chỉ cần làm đúng kế hoạch, tránh kéo dài sẽ giảm hiệu quả. Sự nghiệp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ hiện tại đã là điều đáng khen, dù gặp khó khăn cũng cần kiên trì. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên chọn lọc kỹ dự án, đôi khi "không làm gì" lại là cách bảo toàn tốt nhất. Tình cảm: Hai bạn ít trò chuyện, nên dành thời gian chia sẻ để cải thiện sự kết nối. Sức khỏe: Ổn định, cơ thể khỏe mạnh.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã khá ổn, bạn chú trọng đến chi tiết và có xu hướng cầu toàn. Sự nghiệp: Bạn thích làm việc theo kế hoạch, hơi khó thích nghi với thay đổi đột ngột, nhưng nên học cách linh hoạt để tránh bị động. Tài lộc: Khi tham gia đầu tư, nên hiểu rõ dự án rồi mới quyết định, tránh vội vàng. Tình cảm: Mối quan hệ khá yên ổn, tuy chưa thật hòa hợp nhưng không có vấn đề nghiêm trọng. Sức khỏe: Ổn, chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hơi yếu, bạn có xu hướng hấp tấp, làm việc thiếu phân biệt ưu tiên. Sự nghiệp: Cần sắp xếp thời gian hợp lý, tập trung vào việc quan trọng trước để đảm bảo hiệu quả. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên tránh lĩnh vực không rành rẽ, nếu không sẽ sớm chịu thiệt. Tình cảm: Cả hai dễ sinh giận dỗi, ai cũng cố chấp, nên học cách lắng nghe nhau. Sức khỏe: Hơi kém, cần kiểm soát việc ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình khá tốt, bạn làm việc điềm tĩnh, không dễ mất niềm tin hay sợ thất bại. Sự nghiệp: Bạn tự tin và có năng lực, dễ được công nhận, tạo được sự nể phục của người khác. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên chọn dự án an toàn, lợi nhuận ổn định. Tình cảm: Đối phương là người tự tôn, khi góp ý bạn nên khéo léo thì người ấy mới chịu lắng nghe. Sức khỏe: Ổn định, thể chất khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư khá tốt, công việc và cuộc sống đều có thành tựu nhất định, dù chưa thật nổi bật. Sự nghiệp: Bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là người chăm chỉ, đáng tin cậy, nhưng cũng nên tiếp tục trau dồi năng lực chuyên môn. Tài lộc: Trong đầu tư, làm việc theo kế hoạch sẽ dễ sinh lợi, chỉ cần không đặt mục tiêu quá cao. Tình cảm: Mối quan hệ vui vẻ, hòa thuận, ít xung đột. Sức khỏe: Ổn, nên vận động nhẹ để duy trì thể lực.
