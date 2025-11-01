Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/11: Sư Tử dễ sinh lời, phát lộc nhanh

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/11, Sư Tử tài lộc có quý nhân phù trợ, dễ phất lên. Song Ngư làm việc có thành tựu.
Mẫu MPV hạng sang Nissan Elgrand 2026 dùng động cơ X-Trail, cạnh tranh Toyota Alphard dự kiến sẽ được bán tại thị trường nội địa Nhật Bản vào mùa hè năm sau.
Pokrovsk không còn khả năng cứu vãn! Pháo phản lực Nga chặn đường 20.000 quân tiếp viện Ukraine ở làng Grishne, không cho tiến vào Pokrovsk.
Trong quá trình trùng tu đài phun nước ở Thành phố cổ Side, người ta đã tìm thấy sàn khảm có khắc tên và hình ảnh nàng thơ Calliope nổi tiếng.
Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh là một trong những phú bà nổi tiếng của Vbiz, sở hữu bất động sản trăm tỷ, xế hộp đắt đỏ và hàng hiệu.
Penthouse của Trương Ngọc Ánh được thông tầng bởi 2 căn hộ, diện tích hơn 300m2, có tone màu trắng, xám, đen chủ đạo, toát lên vẻ hiện đại, trang nhã.
Dương Hoàng Yến mặc váy trễ nải khoe sắc trong đêm Halloween. Mỹ Tâm nhận hàng trăm lời khen xinh đẹp, trẻ trung.
Google vừa chứng minh máy tính lượng tử có thể giải thuật toán nhanh hơn siêu máy tính 13.000 lần.
Sang tháng 11, ba con giáp này sẽ nhận dấu hiệu đầy hứa hẹn: quý nhân xuất hiện kịp lúc, vận khí chuyển mình mạnh mẽ, khó khăn trước kia thành cơ hội lớn.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra ba ngôi mộ bất thường của phụ nữ và trẻ em người Celt ở Anh. Những người này có thể đã bị hiến tế.
Trước khi vướng vòng lao lý, Trương Ngọc Ánh bị tố thất hứa vụ từ thiện, gây xôn xao khi công khai đòi nợ một đối tác 24 tỷ đồng.
Tình hình của quân Ukraine phòng thủ trong thành phố Pokrovsk đang xấu đi nhanh chóng, khi quân Nga kiểm soát thêm nhiều khu vực và bắt đầu tập hợp lực lượng.
Cấu trúc ngôi đền hình tròn liên quan đến giáo phái Kukulkan được phát hiện ở Mexico gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Từ thời khủng long chưa thống trị, Mastodonsaurus đã là “vua đầm lầy” – một sinh vật nửa cá nửa ếch với hàm răng khổng lồ.
Bên cạnh mẫu xe GranCabrio Folgore mui trần mới, Maserati Việt Nam còn giới thiệu SUV hạng sang thuần điện đầu tiên mang tên Grecale Folgore 2025 mới.
Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster phiên bản 12R bắt đầu nhận cọc từ đầu năm với số lượng 200 xe, nhưng chỉ sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản.
Amazon bị nghi ngờ lợi dụng danh nghĩa trí tuệ nhân tạo để hợp thức hóa đợt cắt giảm 14.000 lao động.
Subaru Crosstrek Wilderness vừa ra mắt Nhật Bản. Đây là mẫu xe thương mại đầu tiên tại Nhật mang tên gọi Wilderness và khác biệt khá nhiều so với bản Bắc Mỹ.
Hot girl Đỗ Yên Đan mới đây đã chiếm trọn ánh nhìn khi xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu sa đầy cuốn hút.
Lần đầu tiên hưởng ứng Halloween, cô nàng Litthu đã hóa thân thành bản sao hoàn hảo của mỹ nhân nóng bỏng Megan Fox trong loạt phim đình đám Transformers.
Nguyễn Hạnh, hot girl nổi tiếng trên Instagram với danh xưng 'xinh như AI', vừa khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi bất ngờ thay đổi hình tượng 180 độ.