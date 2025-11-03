Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/11: Ma Kết trắc trở, dễ va chạm

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/11: Ma Kết trắc trở, dễ va chạm

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/11, Ma Kết mọi việc không suôn sẻ, nên thẳng thắn trong chuyện tình duyên, Sư Tử chớ cãi nhau vô cớ với người khác.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc có trật tự, có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian quy định. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp khá tốt, trong công việc hầu hết mọi việc đều tiến triển theo kế hoạch, việc hoàn thành nhiệm vụ không gặp nhiều khó khăn, chỉ cần chú ý đến tinh thần hợp tác, cùng mọi người hoàn thành tốt công việc. Tài lộc: Vận thế tài lộc khá ổn, trong cuộc sống hằng ngày, việc thực hiện các dự án để thu lợi không gặp vấn đề lớn, chỉ là tốn chút thời gian. Tình cảm: Vận thế tình cảm tốt, cả hai đều hài lòng với sự phát triển hiện tại của mối quan hệ, không vô cớ gây phiền toái cho nhau. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh, không dễ mệt mỏi.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể nghiêm khắc với bản thân, nhưng tốt nhất đừng quá khắt khe với người khác. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp tốt, trong công việc nếu yêu cầu từ cấp trên hay khách hàng không hợp lý thì cần kịp thời trao đổi, đừng làm theo ý mình mà không bàn bạc, cần đảm bảo rõ ràng trách nhiệm. Tài lộc: Vận thế tài lộc tốt, khi đầu tư hoặc quản lý tài chính, nên tham khảo ý kiến chuyên gia để giúp bạn lựa chọn đúng đắn hơn. Tình cảm: Vận thế tình cảm khá ổn, trong mối quan hệ thân mật cần tăng cường giao tiếp, tránh cư xử thô bạo hoặc ép buộc đối phương làm theo ý mình. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe tốt, thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hành động thận trọng, biết rõ điều gì là đúng đắn. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp tốt, bạn làm việc chăm chỉ và tận tâm, được đồng nghiệp công nhận, có cơ hội đạt vị trí cao hơn hoặc nhận được nhiều nguồn lực hơn. Tài lộc: Vận thế tài lộc khá ổn, trong đầu tư hoặc quản lý tài chính chỉ cần làm đúng theo kế hoạch, không mắc sai lầm là đã hơn nhiều người rồi. Tình cảm: Vận thế tình cảm khá ổn, bạn và người ấy thường thành thật và thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ, đồng thời cũng sẵn sàng lắng nghe đối phương. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe tốt, cơ thể tráng kiện, trạng thái ổn định.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải chú trọng lợi ích thực tế trong cuộc sống và công việc, không dễ nhượng bộ. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp khá tốt, bạn có quý nhân giúp đỡ, làm việc có mục tiêu rõ ràng và khả năng thực thi cao, có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tài lộc: Vận thế tài lộc tốt, khả năng đạt được lợi nhuận như mong muốn cao, nhưng vẫn cần phòng ngừa rủi ro, nên chuẩn bị phương án dự phòng. Tình cảm: Vận thế tình cảm ổn, bạn sẽ quan sát xem đối phương có đáng tin hay không, nếu thấy đáng tin thì sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe khá ổn, vận động nhẹ nhàng là đủ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên tránh tranh cãi với người vô lý để bảo vệ bản thân. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp hơi yếu, đừng rơi vào cái bẫy phải tự chứng minh mình đúng, hãy biết phản kháng hợp lý và dừng đúng lúc để tránh rắc rối lớn hơn. Tài lộc: Vận thế tài lộc bình thường, nên lắng nghe ý kiến chuyên gia, phá vỡ "buồng lọc thông tin" của bản thân để nhìn nhận toàn diện hơn. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, người ấy thường thích cãi cùn khi sai, bạn đừng lãng phí năng lượng tranh luận những chuyện vô nghĩa. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe trung bình, nên vận động nhẹ nhàng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ không hài lòng với hiện trạng và cần thời gian để giải quyết vấn đề. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp yếu, đừng sợ hãi khi đòi quyền lợi chính đáng, dù người khác không hài lòng cũng đừng tự tổn thương mình. Tài lộc: Vận thế tài lộc hơi yếu, tránh đầu tư hoặc chi tiêu vượt khả năng tài chính. Tình cảm: Vận thế tình cảm yếu, trong mối quan hệ nên ít giận dỗi và suy nghĩ tiêu cực, có gì không hài lòng thì hãy nói chuyện thẳng thắn. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe yếu, nên chú ý đến tim mạch.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cảm giác mọi việc khó tiến triển, càng nóng vội càng hỏng việc. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp yếu, giữ bình tĩnh là điều quan trọng, khó khăn là chuyện thường, kiên trì mới có kết quả tốt. Tài lộc: Vận thế tài lộc trung bình, cần nhanh chóng tìm ra vấn đề trong dự án để cải thiện hiệu quả lợi nhuận. Tình cảm: Vận thế tình cảm yếu, đừng cãi nhau vì chuyện nhỏ, tổn thương tình cảm là không đáng. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe trung bình, nên tập luyện điều độ để giảm lo âu.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết đừng tự gánh vác quá nhiều, nên hợp tác với người khác thì hơn. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp khá ổn, hãy làm những việc nằm trong khả năng, đừng xen vào chuyện không liên quan, xác định đúng vị trí để tránh rắc rối. Tài lộc: Vận thế tài lộc tốt, nên tiết kiệm và chỉ chi tiêu cho những việc quan trọng, hạn chế tiêu tiền cho giải trí. Tình cảm: Vận thế tình cảm ổn, hai bạn có thể hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe khá ổn, nên giữ tinh thần thư thái.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã công việc và cuộc sống diễn ra ổn định, khá yên bình. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp ổn, nên tìm một người bạn đồng hành đáng tin, cùng nhau sẽ dễ hoàn thành dự án hơn, đối thủ không yếu nên cần hợp lực mới chiến thắng. Tài lộc: Vận thế tài lộc trung bình, nên làm việc theo kế hoạch, tiến hành thận trọng, đừng nóng vội. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, mối quan hệ tuy êm đềm nhưng hơi thiếu nhiệt huyết. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe trung bình, cần ngủ đủ giấc, đừng thức khuya.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết cần hiểu rõ bản thân có thể làm được gì, đừng hành động chỉ vì nhiệt huyết. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp trung bình, nên làm việc dựa vào năng lực của mình, đừng đặt mục tiêu quá cao khiến công việc bị chậm trễ. Tài lộc: Vận thế tài lộc bình thường, hành động nhanh là tốt nhưng phải chắc chắn rằng bản thân phù hợp với dự án đó. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, người ấy có thể hơi thô lỗ, nên nói thẳng thay vì chịu đựng. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe trung bình, chú ý an toàn giao thông.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể sắp xếp thời gian hợp lý, làm việc không còn quá vội vàng. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp ổn, công việc khó tránh khỏi thiếu sót, chỉ cần bạn làm việc nghiêm túc thì đừng quá bận tâm, giảm bớt tiêu hao cảm xúc. Tài lộc: Vận thế tài lộc khá ổn, cắt giảm chi tiêu có thể cải thiện tình hình tài chính, đừng coi nhẹ những khoản tiết kiệm nhỏ. Tình cảm: Vận thế tình cảm tốt, cả hai cùng nỗ lực duy trì mối quan hệ, chỉ cần tập trung vào vấn đề chính là được. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư công việc và cuộc sống khó đạt kết quả lớn, có thể phải bỏ nhiều công sức mà thu về ít. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp trung bình, đừng quá để ý tiểu tiết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn là được, tranh cãi hay so đo lợi ích nhỏ đều không đáng. Tài lộc: Vận thế tài lộc bình thường, nên tiết kiệm, tránh tiêu xài quá tay kẻo thâm hụt. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, đừng cãi nhau vì chuyện vặt, tránh tổn thương tình cảm. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe khá ổn, vận động nhẹ có lợi cho cơ thể.
