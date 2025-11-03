Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/11: Ma Kết trắc trở, dễ va chạm

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/11, Ma Kết mọi việc không suôn sẻ, nên thẳng thắn trong chuyện tình duyên, Sư Tử chớ cãi nhau vô cớ với người khác.
Hot girl Xoài Non mới đây đã 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh mới giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn, khoe trọn nhan sắc được ví như 'búp bê sống' của mình.
Là loại gia vị phổ biến, chỉ vài chục nghìn đồng/kg ở Việt Nam nhưng khi xuất sang các thị trường lớn giá lên tới gần 1 triệu đồng/kg.
Hot girl Xoài Non mới đây đã 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh mới giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn, khoe trọn nhan sắc được ví như 'búp bê sống' của mình.
Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, cô công khai hẹn hò Romain Leclef.
Tháng 11, khi miền Bắc chớm lạnh, khắp Việt Nam bước vào mùa đẹp nhất năm với cỏ lau Bình Liêu, dã quỳ Ba Vì, biển mây Ky Quan San và biển êm Phú Quốc.
Ngoại thất chiếc siêu xe mui trần Ferrari 488 Spider của đại gia Hà Nội hiện mang màu vàng với nhiều điểm nhấn tương phản màu đen. Xe nguyên bản có màu xanh.
Bộ ảnh bikini giữa không gian núi rừng Sapa của một cô gái đang viral mạng xã hội, nhưng kèm với đó là các ý kiến trái chiều, thậm chí là bình luận khiếm nhã.
Trên mảnh đất cũ, ngôi nhà mới ngập tràn nắng, gió, có sự hòa quyện giữa cây xanh và các khối bê tông được đúc một cách mềm mại.
Mưa lớn trên diện rộng tiếp tục xuất hiện trở lại ở nhiều khu vực của TP Đà Nẵng gây ngập sâu, nhiều nơi chìm trong biển nước.
Mỗi độ thu về, giữa sắc núi rừng Cao Bằng, hương xôi trám đen dẻo thơm lan tỏa khắp chợ quê, níu chân du khách bằng vị bùi béo đặc trưng của mùa trám chín.
Thảo Nhi Lê mặc táo bạo chụp ảnh mừng sinh nhật. Kỳ Duyên mặc nội y, khoe khéo vòng eo không chút mỡ thừa.
Chiếc bình gốm mô phỏng bò tót nằm co chân, đầu hướng về người nhìn được phát hiện trong mộ táng cổ. có thể liên quan đến nghi lễ và biểu tượng sức mạnh.
Sau nhiều thế kỷ, các nhà khoa học đã giải mã thành công bí ẩn về xác ướp của một thiếu niên tại Italy chuyển sang màu xanh lá cây bí ẩn.
Tử vi hé lộ 3 con giáp được “ăn lộc mẫu”, tài vận hanh thông từ Rằm tháng 9. Cơ hội phát tài bất ngờ xuất hiện, giúp cuộc sống sang trang rực rỡ.
Trung Quốc vừa mô phỏng thành công hệ lượng tử phức tạp nhất lịch sử bằng siêu máy tính cổ điển, chứng minh AI có thể thay thế cả máy tính lượng tử.
Siêu trăng hải ly sẽ xuất hiện vào ngày 5/11. Tuy nhiên, thời điểm ngắm trăng tròn lớn nhất và sáng nhất trong năm là vào tối 6/11.
Thông tin từ đại lý chính hãng Volkswagen tại Việt Nam, kể từ tháng 11/2025, bản cao cấp nhất của mẫu SUV cỡ lớn Teramont sẽ điều chỉnh tăng giá bán.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, Tà Xùa mùa mây trắng mờ ảo trở thành điểm đến lý tưởng để du khách nhâm nhi cà phê, ngắm hoàng hôn và chạm vào “thiên đường mây”.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân Ukraine bị mắc kẹt tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng; Tổng cục tình báo Quân đội Ukraine tổ chức giải cứu nhưng bất thành.
Kungur ở vùng Perm Krai là một trong những hang động băng nổi tiếng nhất nước Nga.
Tại Japan Mobility Show 2025, Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series đã chính thức ra mắt, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu siêu sang hàng đầu của Đức.