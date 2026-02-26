Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

BMW M thừa nhận hộp số sàn dần lỗi thời, vẫn duy trì trong giới hạn

BMW M cho biết hộp số sàn dần lỗi thời do giới hạn kỹ thuật và nhu cầu giảm, nhưng hãng vẫn duy trì trên một số mẫu xe hiệu năng cao trong thời gian tới.

Thảo Nguyễn
Video: Trên tay hàng hiếm BMW M3 G80 Competition 50 Jahre Edition.

Trong trao đổi với truyền thông Australia, CEO bộ phận xe hiệu năng cao BMW M Frank Van Meel cho biết hộp số sàn đang dần bị thu hẹp vai trò do những thay đổi về công nghệ và xu hướng thị trường. Theo ông, hãng vẫn giữ tùy chọn số sàn trong vài năm tới, nhưng việc tiếp tục phát triển lâu dài ngày càng khó khăn.

BMW hiện chỉ còn cung cấp hộp số sàn trên bốn mẫu xe gồm M2, M3, M4 và Z4. Đây được xem là nhóm sản phẩm phục vụ những khách hàng yêu thích trải nghiệm lái truyền thống, dù số lượng người dùng không còn lớn như trước.

1-3685.jpg
BMW M thừa nhận hộp số sàn dần lỗi thời, vẫn duy trì trong giới hạn.

Theo lãnh đạo BMW M, yếu tố kỹ thuật là nguyên nhân chính khiến số sàn dần trở nên bất lợi. Khi công suất và mô-men xoắn của các dòng xe hiệu năng cao tăng lên, hệ thống truyền động phải chịu tải lớn hơn. Hộp số sàn 6 cấp hiện tại của hãng chỉ đáp ứng mức mô-men xoắn khoảng 600 Nm, khiến khả năng ứng dụng bị giới hạn.

Điều này đồng nghĩa nhiều phiên bản hiệu suất cao hơn, như các biến thể CS, khó có thể tiếp tục sử dụng số sàn nếu không phát triển hệ thống mới. Tuy nhiên, chi phí nghiên cứu và sản xuất được cho là khó thu hồi trong bối cảnh nhu cầu giảm và nhà cung cấp linh kiện cũng không còn ưu tiên loại hộp số này.

BMW cho biết vẫn còn nhóm khách hàng trung thành với số sàn, đặc biệt tại thị trường Mỹ, nơi tỷ lệ lựa chọn hộp số này ở một số dòng M vẫn ở mức đáng kể. Tuy nhiên, hộp số tự động ngày càng vượt trội về hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu, khiến xu hướng chung nghiêng về giải pháp tự động hóa.

2-1639.jpg
BMW M cho biết hộp số sàn dần lỗi thời do giới hạn kỹ thuật và nhu cầu giảm, nhưng hãng vẫn duy trì trên một số mẫu xe hiệu năng cao trong thời gian tới.

Giới chuyên gia nhận định hộp số sàn trên các dòng BMW M có thể biến mất trước năm 2030 khi hãng đẩy mạnh chiến lược điện hóa và phát triển các hệ truyền động mới.

Dù triển vọng dài hạn không tích cực, BMW chưa có kế hoạch loại bỏ hộp số sàn ngay lập tức. Theo ông Frank Van Meel, trải nghiệm lái và yếu tố cảm xúc vẫn là lý do khiến hãng tiếp tục duy trì tùy chọn này trong khả năng cho phép.

Sự thay đổi trong danh mục sản phẩm BMW M, với nhiều mẫu hybrid và thuần điện sắp ra mắt, cho thấy xu hướng chuyển dịch chung của ngành ôtô. Trong bối cảnh đó, hộp số sàn nhiều khả năng sẽ trở thành lựa chọn mang tính biểu tượng hơn là tiêu chuẩn phổ biến.

#BMW M hộp số sàn #xe BMW M số sàn #BMW M hiệu năng cao #giá xe BMW M #BMW M MT tại Việt Nam #BMW M

Bài liên quan

Xe

Cận cảnh BMW X3 30 M Sport Pro 2026 giá 2,89 tỷ đồng tại Việt Nam

BMW X3 30 M Sport Pro 2026 vừa xuất hiện tại Việt Nam với giá tạm tính 2,89 tỷ đồng cùng hiệu suất 258 mã lực, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC 300.

4-3214.jpg
Sau khi thế hệ mới ra mắt vào giữa năm 2025, BMW vừa bổ sung phiên bản cao cấp nhất cho dòng X3 mang tên BMW X3 30 M Sport Pro 2026 nâng cấp tại thị trường Việt Nam. Dù chưa có thông tin chính thức nhưng nhiều đại lý đã chào giá 2,899 tỷ đồng cho phiên bản này.
5-4737.jpg
Nhờ mức giá mới này, việc cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC 300 trở nên sòng phẳng hơn dù có mức giá cao hơn khoảng 60 triệu đồng. Trước đó, BMW X3 mới tại Việt Nam chỉ có bản 20 M Sport. Việc bổ sung biến thể 30 giúp dải sản phẩm hoàn thiện hơn, đáp ứng nhóm khách hàng tìm kiếm hiệu suất cao hơn nhưng vẫn giữ phong cách quen thuộc.
Xem chi tiết

Xe

Cận cảnh BMW M850i Edition M Heritage 2026 từ 130.400 USD

Chiếc xe BMW M850i Edition M Heritage 2026 bản đặc biệt này với màu sắc lấy ý tưởng từ mẫu E31 và nó có nhiều huy hiệu M hơn cả chiếc xe M8 hiệu năng cao.

5-711.jpg
Thế hệ G15 của BMW 8-Series đang dần đi đến hồi kết sau khi đã lăn bánh trên đường từ năm 2018. Nhưng trước khi dừng sản xuất, hãng xe đến từ Đức đã cho ra mắt một phiên bản giới hạn, một trong những chiếc xe đặc biệt nhất từ trước đến nay, không kể đến chiếc M8 hoàn chỉnh.
10-2941.jpg
Phiên bản BMW M850i Edition M Heritage 2026 là phiên bản giới hạn 500 chiếc, được trang bị gói đầy đủ tính năng và được hoàn thiện với bảng màu hoài cổ lấy cảm hứng từ dòng xe E31 8 Series nguyên bản. Vì vậy, nó trông rất giống lời tạm biệt dành cho mẫu xe grand tourer hàng đầu của thương hiệu.
Xem chi tiết

Xe

BMW CE 02 từ 72 triệu đồng - xe máy điện đô thị chạy 109km/sạc

Được cho ra mắt tại thị trường Ấn Độ từ năm 2024, mẫu xe máy điện BMW CE 02 nhanh chóng tạo nên sự khác biệt trong phân khúc xe điện hai bánh cao cấp.

2.jpg
CE 02 không đi theo lối mòn thiết kế của xe máy truyền thống, mà nó được BMW định danh bằng khái niệm “eParkourer” – một phương tiện linh hoạt, năng động, sinh ra để chinh phục môi trường đô thị hiện đại và hướng đến nhóm khách hàng trẻ đề cao cá tính.
3.jpg
Về thiết kế, CE 02 thể hiện rõ triết lý tối giản nhưng táo bạo. Bộ khung thép double-loop lộ diện một phần, kết hợp với cặp bánh 14 inch bản lớn (lốp 150/70) ở cả trước và sau, mang đến diện mạo vững chãi và khác biệt so với phần lớn scooter điện phổ thông trên thị trường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới