Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/11: Kim Ngưu công danh rạng rỡ

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/11: Kim Ngưu công danh rạng rỡ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/11, Kim Ngưu được quý nhân phù trợ, cơ hội được trọng dụng cao. Bọ Cạp gặp khó đừng nản, sẽ có cơ hội đổi đời.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hứng thú với nhiều việc và muốn tham gia vào mọi thứ, chỉ cần chú ý đừng đặt mục tiêu quá cao là được. Sự nghiệp: Công việc có nhiều dự án có thể tham gia, bạn nên chọn những việc phù hợp và dễ đạt kết quả, tránh ôm đồm quá nhiều. Tài lộc: Vận tài chính khá tốt, có nhiều cách để tăng thu nhập từ đầu tư và quản lý tài chính, hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn. Tình cảm: Vận tình duyên khá ổn, cả hai đều chủ động làm điều gì đó để thúc đẩy mối quan hệ, tránh gây khó chịu cho đối phương. Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần sung mãn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có quý nhân giúp đỡ và bạn biết nỗ lực để không phụ lòng tin của người khác. Sự nghiệp: Làm việc ổn định, có thể được cấp trên và khách hàng công nhận nhờ năng lực, cơ hội được trọng dụng cao. Tài lộc: Vận tài chính khá ổn, nên cẩn trọng trong đầu tư, tránh vội vàng để không gặp tổn thất. Tình cảm: Đối phương thích giúp đỡ về mặt vật chất, nhưng bạn không nên quá ỷ lại. Sức khỏe: Ổn định, nên bổ sung thêm vitamin.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc theo quy tắc riêng và ít thay đổi. Sự nghiệp: Công việc diễn ra theo kế hoạch, ít có không gian linh hoạt nhưng giảm được rủi ro. Tài lộc: Ổn định, chi tiêu có kế hoạch, đừng mua sắm tùy hứng. Tình cảm: Quan hệ tình cảm bình ổn, hai người duy trì hiện trạng, không có mâu thuẫn lớn. Sức khỏe: Ổn, nên giữ tâm trạng thoải mái.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có thời gian học hỏi thêm, tránh lãng phí vào việc vô bổ. Sự nghiệp: Làm việc ổn định, có hứng thú với những mảng mới sẽ giúp tăng năng lực cạnh tranh. Tài lộc: Bình thường, nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư. Tình cảm: Bạn sẵn sàng trao đổi với người yêu về các vấn đề tinh thần để hiểu nhau hơn. Sức khỏe: Khá tốt, thể trạng ổn định.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử bình thường, dễ do dự trong công việc, nên tự tin hơn. Sự nghiệp: Có vài trục trặc, nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ, đừng để ý chuyện nhỏ nhặt. Tài lộc: Trung bình, không nên tham gia vào các dự án vượt quá năng lực, tránh mất mát. Tình cảm: Cần giao tiếp nhiều hơn với đối phương, đừng đoán mò vô ích. Sức khỏe: Bình thường, nên tránh suy nghĩ quá nhiều.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ bạn năng động và thích giao tiếp. Sự nghiệp: Có quý nhân giúp đỡ, chỉ cần làm tốt phần việc của mình, tự tin vào năng lực bản thân. Tài lộc: Tốt, có kế hoạch đầu tư riêng, không dễ bị người khác dụ dỗ. Tình cảm: Nên bớt phản bác, tăng lời động viên để cải thiện quan hệ. Sức khỏe: Ổn định, tập luyện nhẹ nhàng có lợi cho sức khỏe.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình làm việc tự tin, tinh thần tích cực. Sự nghiệp: Được quý nhân hỗ trợ, có thể gia nhập tập thể đáng tin cậy, cơ hội thành công cao. Tài lộc: Ổn định, một số dự án tuy lợi nhuận không cao nhưng an toàn. Tình cảm: Hòa thuận, ít tranh cãi, đôi bên thấu hiểu nhau. Sức khỏe: Rất tốt, tinh lực dồi dào.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay vận thế ổn, nên đối xử tốt với bản thân, tránh tự gây áp lực. Sự nghiệp: Làm việc chăm chỉ, đừng khắt khe quá với sai sót nhỏ, hãy tập trung vào mục tiêu lớn. Tài lộc: Bình ổn, có cơ hội đầu tư nhỏ, đừng nản chí nếu gặp trở ngại. Tình cảm: Khi đối phương quan tâm, nên phản hồi tích cực để duy trì sự ấm áp. Sức khỏe: Ổn, chú ý điều chỉnh cảm xúc.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã suy nghĩ hơi phiến diện, nên lắng nghe ý kiến chuyên môn. Sự nghiệp: Có thể gặp cấp trên hoặc khách hàng khó tính, nên dùng năng lực và lý trí để thuyết phục. Tài lộc: Ổn, chọn dự án đầu tư đơn giản, tránh việc quá phức tạp. Tình cảm: Cần chú ý cách nói chuyện, nên tập trung vào vấn đề chứ không nên công kích cá nhân. Sức khỏe: Ổn định, thể trạng tốt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết vận thế khá tốt, có nhiều cảm hứng và làm việc hiệu quả hơn. Sự nghiệp: Hoàn thành công việc trôi chảy, có nhiều ý tưởng mới, nên tăng tốc để đạt kết quả. Tài lộc: Bình ổn, nên tìm hiểu kỹ dự án trước khi ra quyết định đầu tư. Tình cảm: Cả hai dễ tìm thấy niềm vui trong những buổi hẹn hò thú vị. Sức khỏe: Ổn định, thể trạng tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên thoải mái hơn, đừng quá cố chấp. Sự nghiệp: Làm việc có trách nhiệm, cần linh hoạt và tinh tế để được lòng cấp trên, tránh quá cứng nhắc. Tài lộc: Tốt, nên tham khảo ý kiến chuyên gia để đầu tư hiệu quả hơn. Tình cảm: Nếu không hiểu hành động của đối phương, nên giữ sự tôn trọng thay vì tranh cãi. Sức khỏe: Tốt, năng lượng dồi dào.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đừng quá cố chấp, biết buông bỏ sẽ tốt hơn. Sự nghiệp: Làm việc có nguyên tắc, biết bảo vệ bản thân, không vì người khác mà thiệt thòi. Tài lộc: Ổn, chi tiêu hợp lý, tránh nghe đầu tư quá tay kẻo mất hết lợi nhuận. Tình cảm: Cả hai đều muốn xây dựng mối quan hệ bền vững nhưng cần tránh quá khắt khe. Sức khỏe: Khá tốt, nên vận động thường xuyên, tránh ở nhà quá nhiều.
