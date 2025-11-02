Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11: Thiên Bình may mắn, Bảo Bình gặp cản trở

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11: Thiên Bình may mắn, Bảo Bình gặp cản trở

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11, Thiên Bình tài vận sáng sủa, có cơ hội phát tài. Bảo Bình nên ẩn mình, dễ bị người hoặc việc gì đó cản trở.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương gặp vấn đề gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa, không gặp nhiều trở ngại. Sự nghiệp: Trong công việc, đừng sợ thất bại, nhiều tình huống bất ngờ thực tế không tệ như bạn nghĩ, cũng không phải chỉ mình bạn làm không tốt. Tài lộc: Trong cuộc sống hàng ngày có khá nhiều cách để bạn vừa tiết kiệm vừa tăng thêm thu nhập, quan trọng là bạn chọn hướng đi nào. Tình cảm: Bạn và người ấy ít khi cãi vã, cả hai đều biết tôn trọng và lắng nghe nhau. Sức khỏe: Bình thường, chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên làm theo khả năng thực tế của bản thân, đừng cố gắng quá sức kẻo ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần. Sự nghiệp: Hãy làm tốt phần việc thuộc trách nhiệm của bạn, đừng ôm đồm quá nhiều. Ở vị trí nào, làm tốt việc của vị trí đó là được. Tài lộc: Trong chi tiêu hằng ngày, nên kiểm soát cảm xúc để tránh mua sắm quá đà vì tâm trạng. Tình cảm: Khi có điều gì khiến bạn mệt mỏi trong mối quan hệ, nên nói thẳng để đôi bên hiểu nhau, đừng ngại ngần. Sức khỏe: Bình thường, nên nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, nhưng đôi khi nghĩ quá nhiều lại khiến bạn mất đi sự quyết đoán. Sự nghiệp: Trong công việc, đừng lo lắng rằng ý kiến của mình không được chấp nhận, cũng đừng chờ đến khi chuẩn bị hoàn hảo mới bắt đầu. Tài lộc: Trong cuộc sống hằng ngày, nên học thêm kiến thức tài chính để nâng cao khả năng đánh giá và lựa chọn. Tình cảm: Bạn và người ấy nên giao tiếp nhiều hơn để hiểu nhau, tránh hiểu lầm không đáng có. Sức khỏe: Tốt, nên vận động nhẹ để giúp cơ thể linh hoạt và khỏe mạnh hơn.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải mọi việc trôi qua yên ổn. Sự nghiệp: Nếu muốn được cấp trên và khách hàng công nhận, bạn cần thể hiện năng lực thật sự của mình, chủ động nắm bắt cơ hội thay vì chờ đợi. Đừng quên cạnh tranh cũng là một phần tất yếu của tiến bộ. Tài lộc: Chi tiêu trong ngày có phần nhiều, nên chú ý tiết kiệm hợp lý. Tình cảm: Người ấy biết quan tâm, chăm sóc bạn từ những điều nhỏ nhặt và cố gắng dành thời gian ở bên bạn. Sức khỏe: Tốt, thể trạng ổn định.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử khá ổn, trước khi bắt tay làm việc gì nên lên kế hoạch cụ thể, đừng nóng vội hành động. Sự nghiệp: Có thể bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề chọn phe nơi công sở. Dù không muốn đắc tội ai, nhưng cũng khó tránh khỏi việc phải đưa ra lựa chọn. Quan trọng là tìm hướng có lợi nhất cho bản thân. Tài lộc: Trong đầu tư, bạn có thể chọn những dự án khiến mình hứng thú, kết quả sẽ có tiến triển tốt. Tình cảm: Cả hai đều sống bình ổn, mối quan hệ yên hòa và có thêm nhiều tương tác tích cực. Sức khỏe: Ổn định, thể trạng khỏe mạnh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nếu có việc phát sinh cũng không quá nghiêm trọng, bạn đều có thể xử lý ổn thỏa. Sự nghiệp: Có thể bạn sẽ nhận một dự án phức tạp, chỉ cần chăm chỉ và linh hoạt suy nghĩ, bạn sẽ hoàn thành tốt. Đừng quá lo lắng. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên chọn những lĩnh vực quen thuộc và có khả năng kiểm soát rủi ro. Tình cảm: Dễ có chút xung đột nhỏ trong giao tiếp, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Sức khỏe: Ổn định, nên tranh thủ nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình biết cách sắp xếp thời gian hợp lý và ít khi để tâm đến những chuyện không đáng. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch, kết hợp với những người thật sự đáng tin, hiệu quả sẽ cao. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hành động đúng lúc mới có kết quả. Tài lộc: Trong đời sống hàng ngày, có may mắn gặp được những cơ hội phù hợp để tăng thu nhập, chỉ cần kiên nhẫn một chút. Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa, hai người hiểu cách tương tác với nhau, cùng tạo cảm giác dễ chịu. Sức khỏe: Tốt, tràn đầy năng lượng.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bò Cạp nên chú trọng hơn vào nhu cầu nội tâm của bản thân, đừng ngại bày tỏ cảm xúc thật. Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định, bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo; nếu biết vận dụng tốt, chắc chắn sẽ đạt được thành tích cao. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên học hỏi thêm kiến thức mới, có thể từ đó bạn sẽ tìm được dự án phù hợp và tiềm năng. Tình cảm: Hai bạn nên dành thời gian cho những hoạt động mà cả hai cùng yêu thích, giúp gắn kết hơn. Sức khỏe: Tốt, giữ tinh thần thư thái là điều.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã điều chỉnh trong công việc và cuộc sống không dễ dàng, vì còn liên quan đến nhiều yếu tố cần phối hợp. Sự nghiệp: Đừng mơ mộng những điều quá xa vời, hãy hoàn thành thật tốt dự án hiện tại, từng bước mới có thể đạt đến thay đổi lớn. Tài lộc: Tình hình tài chính chưa được dư dả, nên chú ý tiết kiệm và tìm cách tăng nguồn thu. Tình cảm: Hai bạn cảm thấy mối quan hệ hiện tại khá ổn, cứ để tự nhiên là được. Sức khỏe: Ổn định, nên nghỉ ngơi và vận động hợp lý.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hãy tự tin hơn, bạn không hề thua kém ai, những lo lắng là thừa. Sự nghiệp: Khi làm việc, đừng vội vàng, hãy giữ vững tinh thần và sự tự tin, người khác sẽ nể phục bạn hơn, và khí chất lãnh đạo sẽ giúp bạn vững vàng trong môi trường công sở. Tài lộc: Các dự án tài chính có tiến triển tốt, khả năng sinh lời cao. Tình cảm: Quan hệ tình cảm tiến triển thuận lợi, hai bạn gắn bó hơn trước. Sức khỏe: Tốt, nên giữ tâm trạng thoải mái và tránh suy nghĩ tiêu cực.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình muốn hoàn thành mục tiêu không dễ vì có người hoặc việc gây cản trở. Sự nghiệp: Khi tình hình không thuận lợi, bạn cần biết ẩn mình đúng lúc, tránh bộc lộ quá sớm để không bị phản công. Tài lộc: Trong đầu tư, có thể xuất hiện tình trạng lợi nhuận chững lại, cần tìm cách điều chỉnh. Tình cảm: Cả hai đều muốn kiểm soát mối quan hệ, dễ dẫn đến tranh cãi. Sức khỏe: Bình thường, chú ý tránh va chạm hoặc chấn thương nhỏ.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư nên quan tâm và chăm sóc bản thân nhiều hơn, đừng chỉ lo cho người khác. Sự nghiệp: Trong công việc, cần kiên định và giữ vững nguyên tắc, không nên dễ dàng thỏa hiệp hay theo đuôi người khác. Trước khi thành công, phải trải qua thử thách, đừng quá lo lắng. Tài lộc: Trong đầu tư, nên kiểm soát chi tiêu và giữ sự lý trí khi mua sắm. Tình cảm: Mối quan hệ chân thành, cả hai thoải mái thể hiện cảm xúc với nhau. Sức khỏe: Tốt, bổ sung vitamin đúng cách sẽ giúp bạn duy trì thể lực.
