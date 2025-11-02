Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11: Thiên Bình may mắn, Bảo Bình gặp cản trở

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11, Thiên Bình tài vận sáng sủa, có cơ hội phát tài. Bảo Bình nên ẩn mình, dễ bị người hoặc việc gì đó cản trở.
Hai người cũ của Trương Ngọc Ánh gồm Trần Bảo Sơn và Kim Lý. Ít năm qua, cô gắn bó với Anh Dũng.
Bunyip là sinh vật huyền thoại trong văn hóa thổ dân Úc, được cho là chuyên ẩn nấp dưới đầm lầy, sông hồ và săn mồi vào ban đêm.
Được phát hiện bên trong bức tường của một công trình kiến trúc cổ, con dấu này có bề mặt được trang trí công phu với họa tiết hình lồng chim.
Cổ “túi khí” đang thu hẹp lại, các đơn vị xung kích Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Pokrovsk; nỗ lực giải cứu của tình báo Ukraine thất bại.
Không cần bỏ ra một xu, game thủ vẫn có thể khám phá những thế giới ảo hoành tráng, chiến đấu kịch tính và trải nghiệm MMO đỉnh cao ngay trên Steam.
Nhờ thiết kế khéo léo hệ lam mặt tiền bên ngoài, kết hợp thông tầng bên trong, ngôi nhà luôn thoáng mát, thích nghi với khí hậu nhiệt đới.
Diệp Lâm Anh hở bạo, phô diễn vóc dáng thon thả, không mỡ thừa trên sân khấu. Con gái 12 tuổi của Xuân Lan ra dáng thiếu nữ.
Mùa Halloween năm nay, con gái Minh Nhựa - Joyce Phạm đã du hành về tuổi thơ khi hóa thân thành Daphne Blake và Fred Jones từ series hoạt hình Scooby-Doo.
Vào những tháng cuối năm, ba con giáp này như bước sang trang mới, công việc hanh thông, tiền bạc tăng vọt, vận may tới tấp khiến ai cũng ao ước.
Persepolis (ngày nay nằm ở Iran) là trung tâm quyền lực của vương triều Achaemenid Ba Tư, nơi vẫn còn lưu giữ vẻ tráng lệ qua hàng nghìn năm.
Năm 2025, giới đại gia AI và công nghệ chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục với 46 tỷ phú mới và tổng tài sản lên tới 3.200 tỷ USD.
Ẩn mình trên cao nguyên Mpumalanga, lịch đá Adam được coi là một trong những công trình đá bí ẩn nhất châu Phi, gắn liền với những giả thuyết cổ xưa ly kỳ.
Trong kỷ Phấn trắng, Elasmosaurus là “nữ hoàng” của đại dương cổ đại, sở hữu chiếc cổ dài đến mức không ai tin là thật khi hóa thạch được phát hiện.
Tropeognathus là một loài thằn lằn bay khổng lồ thời kỷ Phấn trắng, từng thống trị bầu trời tiền sử với sải cánh khổng lồ.
Hãng Haojue của Trung Quốc vừa cho ra mắt mẫu xe tay ga Lumi 125 2026 với thiết kế cổ điển, động cơ mạnh mẽ tiết kiệm xăng và nhiều tiện nghi hiện đại.
Với công suất 800 mã lực, mức đấu giá siêu phẩm Pagani Huayra Roadster dự kiến sẽ đạt mức 5,7 triệu đến 6 triệu USD, tương ứng với 7.000 USD cho mỗi mã lực.
Giới quan sát quân sự Trung Quốc sôi sục khi trên mạng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một “bóng đen khổng lồ” lướt qua bầu trời căn cứ Mã Lan (Tân Cương).
Lamine Yamal được cho là đã chấm dứt chuyện tình với nữ ca sĩ Nicki Nicole.
Toyota sẽ chính thức ra mắt mẫu bán tải Hilux TRAVO 2026 mới tại Thái Lan vào ngày 10/11 tới, đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe này được giới thiệu trên toàn cầu.
Sau 18 tháng chậm nhịp, “gã khổng lồ” Hàn Quốc Samsung đang trở lại đầy ấn tượng với chiến dịch phản công toàn diện trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo.