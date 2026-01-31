Hà Nội

Youtuber Sang Vlog sau 2 năm thông báo vỡ nợ giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Youtuber Sang Vlog sau 2 năm thông báo vỡ nợ giờ ra sao?

Mới đây, sau gần 2 năm kể từ thông báo nợ nần đó, Sang Vlog cập nhật thành tựu mới khiến nhiều người chú ý.

Thiên Anh
Vào khoảng giữa năm 2024, Sang Vlog bất ngờ để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn như thừa nhận chuyện nợ nần và phải rao bán vườn sầu riêng trả nợ, vừa rưng rưng nước mắt vừa tuyên bố dừng đăng video trên TikTok...
Mới đây, sau gần 2 năm kể từ thông báo nợ nần đó, Sang Vlog cập nhật thành tựu mới khiến nhiều người chú ý. Nam YouTuber cho biết vợ chồng đã xây được nhà mới to đẹp và khang trang.
Trong video đăng ngày 16/1/2026, Sang cho biết, hai vợ chồng có dành dụm được một khoản tiền, đồng thời bán mảnh vườn sầu riêng để xoay xở trả hết nợ và sử dụng phần còn lại xây nhà. Đến hiện tại, căn nhà đã hoàn thiện.
Sang Vlog khẳng định sẽ không quay hay chia sẻ nhiều về nhà cửa vì không muốn tạo cảm giác khoe khoang. Nam YouTuber cũng bày tỏ sự cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua, giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.
Trong khi đó Ngọc Mai - vợ Sang Vlog và cũng là YouTuber với kênh 466k người đăng ký lại thoải mái hơn trong chuyện giới thiệu nhà cửa.
Theo thông tin từ kênh của Mai, vợ chồng Sang Vlog bắt đầu xây nhà từ tháng 2/2025, gồm 2 căn nhà ở cạnh nhau. Một nhà là để ở, đã hoàn thiện vào tháng 9/2025.
Ngọc Mai cho biết nhà mới này để nấu nướng và quay video, có 1 tầng trệt và 1 lầu, vừa hoàn thiện xong. Xung quanh nhà vẫn còn một số khu vực cần chăm sóc, sửa soạn lại như vườn hoa và cây cảnh.
Ở tầng 1 là phòng ngủ để dành cho mẹ Sang Vlog nếu bà muốn sang ngủ. Tầng 2 được sử dụng làm bếp nấu và ăn uống. Từ căn bếp này có thể nhìn ra view là chiếc ao cũng của gia đình Sang Vlog.
Những cập nhật mới của vợ chồng Sang Vlog khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ trong thời gian ngắn mà cuộc sống của cặp đôi đã khác xa so với thời điểm gần 2 năm trước.
