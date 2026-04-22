Nhà toán học Hong Wang liên tiếp giành giải thưởng danh giá

Vào ngày 19/4, Ban tổ chức của Breakthrough, được mệnh danh là giải "Oscar của khoa học", công bố nhà toán học người Trung Quốc, bà Hong Wang chiến thắng ở hạng mục New Horizons. Giải thưởng dành cho những nhà khoa học trẻ xuất sắc cùng với phần thưởng 100.000 USD.

Nhà toán học Hong Wang đoạt giải ở lĩnh vực Toán nhờ các công trình nghiên cứu về phân tích điều hòa, phương trình vi phân riêng phần và lý thuyết đo hình học, bao gồm giả thuyết làm mịn cục bộ, giả thuyết tập hợp Furstenberg và giả thuyết Kakeya.

Cụ thể, nhà toán học Wang Hong, Đại học New York (Mỹ) cùng cộng sự Joshua Zahl ở Đại học British Columbia (Canada) nổi tiếng thế giới khi có đóng góp mang tính đột phá cho lĩnh vực Toán học nhờ giải được giả thuyết Kakeya trong không gian ba chiều. Họ đã giải được giả thuyết Kakeya trong không gian ba chiều - bài toán làm "đau đầu" nhiều nhà toán học trong 100 năm qua.

Bài toán được lấy cảm hứng từ câu hỏi do nhà Toán học người Nhật Sōichi Kakeya đặt ra vào năm 1917 có nội dung: Diện tích nhỏ nhất mà một chiếc kim mỏng vô hạn có thể quét được khi quay là bao nhiêu?

Các nhà toán học đã giải được bài toán này trong không gian hai chiều. Tuy nhiên, lời giải trong không gian ba chiều của bài toán này đã khiến các nhà toán học thế giới loay hoay đi tìm trong hơn một thế kỷ. Sau nhiều năm, câu hỏi này được phát triển thành nghiên cứu về tập hợp Kakeya - những hình chứa một đoạn thẳng theo mọi hướng trong một không gian nhất định.

Việc giải được bài toán hơn 100 tuổi trên, nhà toán học Wang Hong và cộng sự Joshua Zahl đánh dấu cột mốc quan trọng, có ý nghĩa sâu rộng trong nghiên cứu toán học, đặc biệt là trong giải tích điều hòa, lý thuyết số và tổ hợp cộng tính. Bước đột phá này có thể tác động đến các ứng dụng trong khoa học máy tính và mật mã như tạo hình ảnh, xử lý dữ liệu và truyền thông không dây.

Công trình này cũng giúp nhà toán học Wang Hong và cộng sự Joshua Zahl nhận giải thưởng danh giá của Viện Toán học Clay. Giải thưởng này được công bố vào 5 ngày trước khi bà Wang Hong nhận giải "Oscar của khoa học". Giải thưởng của Viện Toán học Clay được trao hàng năm nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc của các nhà toán học tài năng trên thế giới.

Nhà toán học Wang Hong. Ảnh: Official website of the Institut des Hautes Études Scientifiques.

Trước đó, nhà toán học Wang Hong nhận nhiều giải thưởng danh tiếng khác bao gồm: Maryam Mirzakhani New Frontiers, giải Salem và Ostrowski, Huy chương Vàng của Hiệp hội quốc tế các nhà toán học Trung Quốc...

Hong Wang, 35 tuổi, sinh ra ở Trung Quốc. Vào năm 16 tuổi, bà đạt 653/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào Khoa Khoa học Trái đất của Đại học Bắc Kinh. Sau đó, bà chuyển sang khoa Toán.

Nhà toán học Hong Wang lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Paris Sud và Ecole Polytechnique (Pháp), bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ). Sau đó, bà về giảng dạy tại Đại học New York (Mỹ). Bà hiện là giáo sư tại Viện Courant của Đại học New York và Viện nghiên cứu khoa học cao cấp Pháp (IHES).

Nhiều chuyên gia nhận định nhà toán học Hong Wang là ứng cử viên nặng ký cho Giải thưởng Fields năm 2026, vốn được mệnh danh là "Nobel Toán học". Giải thưởng này sẽ được công bố tại Mỹ vào tháng 7 tới. Nếu được trao Giải thưởng Fields, bà sẽ trở thành người gốc Hoa thứ 3 giành giải thưởng này (2 người trước đó là Shing-Tung Yau, người Mỹ gốc Hoa và Terence Tao, người Australia gốc Hoa).

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.

