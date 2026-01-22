Trường Mầm non Vành Khuyên đã tìm được nhà thầu sửa chữa hệ thống an toàn cháy nổ

Trường Mầm non Vành Khuyên (phường Chánh Hưng, TP HCM) vừa chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho môi trường giáo dục trẻ thơ, được chủ đầu tư triển khai công khai qua mạng.

Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch trong công tác đấu thầu

Theo Quyết định số 10/QĐ-MNVK-SC2025 ngày 08/01/2026 do Hiệu trưởng Trường Mầm non Vành Khuyên ký duyệt, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Tây Bắc đã chính thức trúng thầu gói "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị". Mức giá trúng thầu được xác định là 3.723.990.473 đồng.

Quyết định số 10/QĐ-MNVK-SC2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá dự toán gói thầu là 3.965.363.441 đồng, cuộc thầu đã giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 241.372.968 đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 6%). Dù chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự mở thầu qua mạng, nhưng theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 01/BCĐG-HHTP, hồ sơ của nhà thầu Tây Bắc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công đặc thù trong môi trường giáo dục mầm non.

Năng lực của Công ty PCCC Tây Bắc

Dữ liệu lịch sử cho thấy, tính đến đầu năm 2026, nhà thầu Tây Bắc đã tham gia 37 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 33 gói, chỉ trượt 4 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt xấp xỉ 89% – một con số minh chứng cho sự chuẩn bị hồ sơ cực kỳ kỹ lưỡng hoặc một lợi thế cạnh tranh áp đảo.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) khoảng hơn 168,8 tỷ đồng. Riêng trong vai trò độc lập, nhà thầu đã tích lũy được hơn 31 tỷ đồng giá trị trúng thầu. Sự phủ sóng của doanh nghiệp này chủ yếu tại địa bàn TP HCM với 27 lần tham gia thầu.

Ngoài gói thầu đã phân tích nêu trên trong năm 2025 và đầu 2026, Công ty Tây Bắc còn trúng các gói thầu tiêu biểu như:

Tháng 1/2026: Trúng gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị" với giá 3.010.962.941 đồng tại Trường Mầm non Bình Minh với vai trò nhà thầu độc lập.

Tháng 12/2025: Trúng thầu gói "Xây lắp, thiết bị" với giá 29.475.824.485 đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh với vai trò nhà thầu liên danh.

Tháng 10/2025: Trúng gói thầu "Thiết bị" trị giá 6.989.952.754 đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân với vai trò nhà thầu liên danh...

Đối chiếu pháp lý và nhận định chuyên gia

Trở lại với gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Mầm non Vành Khuyên. Dự án được thực hiện căn cứ trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các quy định mới nhất tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc áp dụng Thông tư 79/2025/TT-BTC giúp quy trình cung cấp thông tin thầu của Trường Mầm non Vành Khuyên trở nên minh bạch và dễ dàng giám sát.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc Trường Mầm non Vành Khuyên tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng cho dự án PCCC là điểm sáng trong công tác quản lý đầu tư công tại các cơ sở giáo dục. Sự minh bạch từ khâu mời thầu đến báo cáo đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn - Công ty Tư vấn Hiệp Hòa giúp đảm bảo hiệu quả kinh tế và khích lệ các nhà thầu có năng lực thật sự tham gia vì mục tiêu an toàn chung cho học sinh."

Theo kế hoạch, gói thầu sẽ được thực hiện trong vòng 45 ngày. Dư luận kỳ vọng sự chuyên nghiệp của nhà thầu Tây Bắc sẽ mang lại hệ thống phòng cháy hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà trường.