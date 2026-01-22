Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Trường Mầm non Vành Khuyên đã tìm được nhà thầu sửa chữa hệ thống an toàn cháy nổ

Trường Mầm non Vành Khuyên đã lựa chọn Công ty PCCC Tây Bắc thực hiện gói thầu xây lắp hệ thống phòng cháy với mức tiết kiệm ngân sách hơn 241 triệu đồng.

Hà Linh

Trường Mầm non Vành Khuyên (phường Chánh Hưng, TP HCM) vừa chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho môi trường giáo dục trẻ thơ, được chủ đầu tư triển khai công khai qua mạng.

Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch trong công tác đấu thầu

Theo Quyết định số 10/QĐ-MNVK-SC2025 ngày 08/01/2026 do Hiệu trưởng Trường Mầm non Vành Khuyên ký duyệt, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Tây Bắc đã chính thức trúng thầu gói "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị". Mức giá trúng thầu được xác định là 3.723.990.473 đồng.

qd-3877.jpg
Quyết định số 10/QĐ-MNVK-SC2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá dự toán gói thầu là 3.965.363.441 đồng, cuộc thầu đã giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 241.372.968 đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 6%). Dù chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự mở thầu qua mạng, nhưng theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 01/BCĐG-HHTP, hồ sơ của nhà thầu Tây Bắc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công đặc thù trong môi trường giáo dục mầm non.

Năng lực của Công ty PCCC Tây Bắc

Dữ liệu lịch sử cho thấy, tính đến đầu năm 2026, nhà thầu Tây Bắc đã tham gia 37 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 33 gói, chỉ trượt 4 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt xấp xỉ 89% – một con số minh chứng cho sự chuẩn bị hồ sơ cực kỳ kỹ lưỡng hoặc một lợi thế cạnh tranh áp đảo.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) khoảng hơn 168,8 tỷ đồng. Riêng trong vai trò độc lập, nhà thầu đã tích lũy được hơn 31 tỷ đồng giá trị trúng thầu. Sự phủ sóng của doanh nghiệp này chủ yếu tại địa bàn TP HCM với 27 lần tham gia thầu.

Ngoài gói thầu đã phân tích nêu trên trong năm 2025 và đầu 2026, Công ty Tây Bắc còn trúng các gói thầu tiêu biểu như:

Tháng 1/2026: Trúng gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị" với giá 3.010.962.941 đồng tại Trường Mầm non Bình Minh với vai trò nhà thầu độc lập.

Tháng 12/2025: Trúng thầu gói "Xây lắp, thiết bị" với giá 29.475.824.485 đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh với vai trò nhà thầu liên danh.

Tháng 10/2025: Trúng gói thầu "Thiết bị" trị giá 6.989.952.754 đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân với vai trò nhà thầu liên danh...

Đối chiếu pháp lý và nhận định chuyên gia

Trở lại với gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Mầm non Vành Khuyên. Dự án được thực hiện căn cứ trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các quy định mới nhất tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc áp dụng Thông tư 79/2025/TT-BTC giúp quy trình cung cấp thông tin thầu của Trường Mầm non Vành Khuyên trở nên minh bạch và dễ dàng giám sát.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc Trường Mầm non Vành Khuyên tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng cho dự án PCCC là điểm sáng trong công tác quản lý đầu tư công tại các cơ sở giáo dục. Sự minh bạch từ khâu mời thầu đến báo cáo đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn - Công ty Tư vấn Hiệp Hòa giúp đảm bảo hiệu quả kinh tế và khích lệ các nhà thầu có năng lực thật sự tham gia vì mục tiêu an toàn chung cho học sinh."

Theo kế hoạch, gói thầu sẽ được thực hiện trong vòng 45 ngày. Dư luận kỳ vọng sự chuyên nghiệp của nhà thầu Tây Bắc sẽ mang lại hệ thống phòng cháy hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà trường.

#Trường Mầm non Vành Khuyên #Công ty PCCC Tây Bắc #an toàn cháy nổ #Đấu thầu năm 2026 #Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị

Bài liên quan

Bạn đọc

Gia Lai: Giải mã cú bứt phá của Công ty Kim Tiền tại gói thầu lưới điện Phú Thiện

Với mức giảm giá sâu hơn 17% so với giá dự toán, Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền đã vượt qua đối thủ tại địa bàn Gia Lai để khẳng định năng lực tối ưu chi phí trong kỷ nguyên đấu thầu mới.

Dự án hoàn thiện lưới điện trung hạ áp (THA) khu vực Phú Thiện năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa nâng cao độ tin cậy cung cấp điện địa phương mà còn chứng kiến cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa các doanh nghiệp xây lắp điện. Kết quả vừa công bố cho thấy sự thắng thế của một đơn vị từ Đắk Lắk với chiến lược giảm giá sâu.

Điểm nhấn từ con số tiết kiệm ngân sách

Xem chi tiết

Bạn đọc

Lâm Đồng: Lộ diện chủ nhân gói thầu xây lắp hạ tầng khu tái định canh hơn 9 tỷ

Liên danh Toàn Hảo - Tá Lợi vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp hạ tầng khu tái định canh tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với giá trúng thầu sát nút dự toán.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi bởi dự án hồ chứa nước Ta Hoét. Đây là gói thầu quan trọng nhằm ổn định đời sống sản xuất cho người dân tại xã Đức Trọng. Giá trúng thầu được công bố là 9.276.075.186 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 9.946.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt khoảng 6,7%. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, với thời gian thi công dự kiến là 200 ngày.

qd-3357.jpg
Quyết định số 154/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đà Nẵng: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây trường học gần 37 tỷ

Vượt qua Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel và hai liên danh khác, Liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo đã chính thức trúng thầu dự án với tỷ lệ tiết kiệm chưa đầy 1%.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-BDDHTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Tiểu học Thái Thị Bôi - cơ sở 2 (giai đoạn 1). Theo đó, liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo đã chính thức trúng thầu với giá 36.899.259.776 đồng.

qd1.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới