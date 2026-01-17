Đà Nẵng: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây trường học gần 37 tỷ

Vượt qua Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel và hai liên danh khác, Liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo đã chính thức trúng thầu dự án với tỷ lệ tiết kiệm chưa đầy 1%.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-BDDHTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Tiểu học Thái Thị Bôi - cơ sở 2 (giai đoạn 1). Theo đó, liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo đã chính thức trúng thầu với giá 36.899.259.776 đồng.

Quyết định số 1342/QĐ-BDDHTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu. Nguồn: MSC

Cạnh tranh và những nút thắt kỹ thuật

Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của 4 nhà thầu. Tuy nhiên, biên bản mở thầu và báo cáo đánh giá cho thấy một kịch bản đáng chú ý: 3 đối thủ gồm Liên danh Trường Tiểu học Thái Thị Bôi, Liên danh Thái Thị Bôi và Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel đều bị loại. Lý do được đưa ra là các nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc năng lực và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu.

Việc hàng loạt nhà thầu, bao gồm cả đơn vị lớn, trượt thầu vì lý do kỹ thuật khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực tế của gói thầu. Khi các đối thủ bị loại sớm, liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo trở thành đơn vị duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để tiến vào vòng xét tài chính.

Giải mã năng lực Liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo

Trong khi các đối thủ nặng ký lần lượt bị loại ở vòng năng lực và kỹ thuật, Liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo đã chứng minh được sự bền bỉ và am hiểu địa bàn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XD & TM Trọng Trường: Có trụ sở tại xã Hòa Vang, đây là nhà thầu "quen mặt" tại Đà Nẵng với lịch sử đấu thầu rất ấn tượng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 20 gói thầu, trúng 17 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập lên tới hàng chục tỷ đồng. Việc trúng gói thầu xây lắp hơn 10,2 tỷ đồng do chính Ban Quản lý dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư vào tháng 5/2025 cho thấy nhà thầu này có sự tín nhiệm cao và kinh nghiệm triển khai thực tế tại địa phương.

Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng - vận tải Xuân Thảo: Thành viên liên danh phụ có trụ sở tại xã Việt An cũng đóng góp hồ sơ năng lực vững chắc với lịch sử trúng thầu tại Quảng Nam và Đà Nẵng trong quý IV/2025. Việc kết hợp giữa một đơn vị mạnh về xây lắp dân dụng và một đơn vị có thế mạnh vận tải, thiết bị thi công đã tạo nên một thế liên danh đủ sức vượt qua các bài kiểm tra kỹ thuật mà hai liên danh đối thủ khác đã thất bại.

Hiệu quả kinh tế cho ngân sách TP Đà Nẵng

Với giá dự toán được duyệt là 37.148.802.298 đồng, giá trúng thầu của liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo chỉ thấp hơn khoảng 249 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 0,67%. Đây là một con số khá khiêm tốn đối với một gói thầu xây lắp có quy mô hơn 37 tỷ đồng thực hiện bằng vốn ngân sách thành phố.

Đối chiếu với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, mục tiêu của công tác đấu thầu là nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng nhấn mạnh việc lập hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện hạn chế nhà thầu. Với việc tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc xây dựng giá gói thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu cần được thực hiện nghiêm túc để bảo đảm tối ưu hóa nguồn lực công.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp là điều pháp luật không cấm, nhưng nó phản ánh mức độ cạnh tranh thực sự của thị trường trong phân khúc đó. Ông Vũ nhấn mạnh trên tinh thần xây dựng: "Các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần chú trọng hơn nữa trong khâu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC nhằm khích lệ nhiều nhà thầu có năng lực cùng tham gia, tạo ra sự cạnh tranh thực chất, từ đó mang lại lợi ích cao nhất cho nhà nước".

Dự án Trường Tiểu học Thái Thị Bôi - cơ sở 2 là công trình giáo dục quan trọng tại phường An Khê, TP Đà Nẵng. Sự kỳ vọng của người dân không chỉ nằm ở việc công trình hoàn thành đúng tiến độ 210 ngày mà còn ở sự minh bạch, hiệu quả trong việc sử dụng từng đồng vốn ngân sách.