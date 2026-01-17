Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đà Nẵng: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây trường học gần 37 tỷ

Vượt qua Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel và hai liên danh khác, Liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo đã chính thức trúng thầu dự án với tỷ lệ tiết kiệm chưa đầy 1%.

Hà Linh

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-BDDHTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Tiểu học Thái Thị Bôi - cơ sở 2 (giai đoạn 1). Theo đó, liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo đã chính thức trúng thầu với giá 36.899.259.776 đồng.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 1342/QĐ-BDDHTKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu. Nguồn: MSC

Cạnh tranh và những nút thắt kỹ thuật

Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của 4 nhà thầu. Tuy nhiên, biên bản mở thầu và báo cáo đánh giá cho thấy một kịch bản đáng chú ý: 3 đối thủ gồm Liên danh Trường Tiểu học Thái Thị Bôi, Liên danh Thái Thị Bôi và Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel đều bị loại. Lý do được đưa ra là các nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc năng lực và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu.

Việc hàng loạt nhà thầu, bao gồm cả đơn vị lớn, trượt thầu vì lý do kỹ thuật khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực tế của gói thầu. Khi các đối thủ bị loại sớm, liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo trở thành đơn vị duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để tiến vào vòng xét tài chính.

Giải mã năng lực Liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo

Trong khi các đối thủ nặng ký lần lượt bị loại ở vòng năng lực và kỹ thuật, Liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo đã chứng minh được sự bền bỉ và am hiểu địa bàn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XD & TM Trọng Trường: Có trụ sở tại xã Hòa Vang, đây là nhà thầu "quen mặt" tại Đà Nẵng với lịch sử đấu thầu rất ấn tượng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 20 gói thầu, trúng 17 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập lên tới hàng chục tỷ đồng. Việc trúng gói thầu xây lắp hơn 10,2 tỷ đồng do chính Ban Quản lý dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư vào tháng 5/2025 cho thấy nhà thầu này có sự tín nhiệm cao và kinh nghiệm triển khai thực tế tại địa phương.

Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng - vận tải Xuân Thảo: Thành viên liên danh phụ có trụ sở tại xã Việt An cũng đóng góp hồ sơ năng lực vững chắc với lịch sử trúng thầu tại Quảng Nam và Đà Nẵng trong quý IV/2025. Việc kết hợp giữa một đơn vị mạnh về xây lắp dân dụng và một đơn vị có thế mạnh vận tải, thiết bị thi công đã tạo nên một thế liên danh đủ sức vượt qua các bài kiểm tra kỹ thuật mà hai liên danh đối thủ khác đã thất bại.

Hiệu quả kinh tế cho ngân sách TP Đà Nẵng

Với giá dự toán được duyệt là 37.148.802.298 đồng, giá trúng thầu của liên danh Trọng Trường - Xuân Thảo chỉ thấp hơn khoảng 249 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 0,67%. Đây là một con số khá khiêm tốn đối với một gói thầu xây lắp có quy mô hơn 37 tỷ đồng thực hiện bằng vốn ngân sách thành phố.

Đối chiếu với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, mục tiêu của công tác đấu thầu là nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng nhấn mạnh việc lập hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện hạn chế nhà thầu. Với việc tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc xây dựng giá gói thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu cần được thực hiện nghiêm túc để bảo đảm tối ưu hóa nguồn lực công.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp là điều pháp luật không cấm, nhưng nó phản ánh mức độ cạnh tranh thực sự của thị trường trong phân khúc đó. Ông Vũ nhấn mạnh trên tinh thần xây dựng: "Các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần chú trọng hơn nữa trong khâu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC nhằm khích lệ nhiều nhà thầu có năng lực cùng tham gia, tạo ra sự cạnh tranh thực chất, từ đó mang lại lợi ích cao nhất cho nhà nước".

Dự án Trường Tiểu học Thái Thị Bôi - cơ sở 2 là công trình giáo dục quan trọng tại phường An Khê, TP Đà Nẵng. Sự kỳ vọng của người dân không chỉ nằm ở việc công trình hoàn thành đúng tiến độ 210 ngày mà còn ở sự minh bạch, hiệu quả trong việc sử dụng từng đồng vốn ngân sách.

#Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XD & TM Trọng Trường #Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng - vận tải Xuân Thảo #Trường Tiểu học Thái Thị Bôi cơ sở 2 #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng #đấu thầu Đà Nẵng

Bài liên quan

Bạn đọc

Đà Nẵng: Vượt qua 4 đối thủ, Xuân Thảo thắng gói thầu hơn 10,3 tỷ đồng

Với giá trúng thầu hơn 10,3 tỷ đồng, Công ty Xuân Thảo đã vượt qua 4 đối thủ để trở thành đơn vị thi công tuyến giao thông trọng điểm tại địa phận TP Đà Nẵng mới.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng tuyến ĐH28.QS. Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Vận tải Xuân Thảo với mức giá giảm sâu so với dự toán ban đầu.

Sự cạnh tranh quyết liệt tại gói thầu xây lắp

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tây Ninh: Công ty Thạnh Hưng Thành trúng gói thầu sửa chữa cầu Tân Trụ

Dự án sửa chữa mặt cầu Tân Trụ và hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 25 vừa chính thức gọi tên Công ty Thạnh Hưng Thành với mức giá trúng thầu hơn 2,7 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa mặt cầu Tân Trụ. Với mức giá dự thầu cạnh tranh, Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành đã vượt qua đối thủ để giành quyền thực hiện dự án quan trọng này.

Tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu qua mạng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đại Trường Phúc trúng 02 gói thầu tại xã Tân Hộ Cơ

Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu xây lắp quan trọng trên địa bàn, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Đại Trường Phúc.

Thông tin công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong tháng 12/2025, Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đã ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhiều gói thầu xây lắp hạ tầng. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Đại Trường Phúc là đơn vị được lựa chọn thực hiện các dự án này.

Biến động tại vòng đánh giá kỹ thuật

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.