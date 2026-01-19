Hà Nội

Gia Lai: Giải mã cú bứt phá của Công ty Kim Tiền tại gói thầu lưới điện Phú Thiện

Với mức giảm giá sâu hơn 17% so với giá dự toán, Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền đã vượt qua đối thủ tại địa bàn Gia Lai để khẳng định năng lực tối ưu chi phí trong kỷ nguyên đấu thầu mới.

Hà Linh

Dự án hoàn thiện lưới điện trung hạ áp (THA) khu vực Phú Thiện năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa nâng cao độ tin cậy cung cấp điện địa phương mà còn chứng kiến cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa các doanh nghiệp xây lắp điện. Kết quả vừa công bố cho thấy sự thắng thế của một đơn vị từ Đắk Lắk với chiến lược giảm giá sâu.

Điểm nhấn từ con số tiết kiệm ngân sách

Tại Quyết định số 102/QĐ-GLPC ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền (Công ty Xây lắp Kim Tiền) đã được xướng tên trúng Gói thầu số 2A/XL khu vực Phú Thiện. Với giá dự toán ban đầu được phê duyệt là 3.283.746.747 đồng, doanh nghiệp này đã đề xuất mức giá trúng thầu chỉ 2.716.087.050 đồng.

qd-6394.jpg
Quyết định số 102/QĐ-GLPC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Việc giảm giá tới hơn 567 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 17,3%, được xem là con số ấn tượng trong lĩnh vực xây lắp điện. Theo Biên bản mở thầu ngày 04/12/2025, cuộc thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu. Trong đó, đối thủ là Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai đã phải dừng bước do hồ sơ không đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về năng lực và kỹ thuật theo báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 24/12/2025.

Thước đo minh bạch và trách nhiệm giải trình

Việc triển khai gói thầu diễn ra trong bối cảnh hệ thống luật pháp về đấu thầu có những thay đổi mang tính lịch sử. Quy trình từ lập hồ sơ mời thầu đến xét thầu đều căn cứ trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, việc áp dụng Thông tư 79/2025/TT-BTC đã giúp chuẩn hóa quy trình đăng tải, loại bỏ các rào cản kỹ thuật không cần thiết.

Nhận định về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Mức giảm giá hơn 17% là một tín hiệu rất tích cực, minh chứng cho tính cạnh tranh thực chất khi áp dụng các quy định mới năm 2025. Tuy nhiên, dưới góc độ xây dựng, chủ đầu tư cần sát sao hơn trong khâu giám sát thi công 180 ngày tới để đảm bảo rằng hiệu quả kinh tế không làm ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật của lưới điện khu vực Phú Thiện".

Năng lực triển khai của Công ty Xây lắp Kim Tiền

Xét về lịch sử tham gia thầu, Công ty Xây lắp Kim Tiền cho thấy sự hoạt động rất năng nổ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ tính riêng đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã liên tiếp được phê duyệt trúng thầu tại các địa bàn như Ayun Pa, Ia Pa (Gia Lai) và Sông Hinh (Đắk Lắk). Việc am hiểu địa bàn sau các đợt sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết 1664/NQ-UBTVQH15 được xem là điểm cộng giúp nhà thầu triển khai dự án thuận lợi.

Với một kịch bản đấu thầu minh bạch và kết quả tiết kiệm ngân sách rõ rệt, dự án hoàn thiện lưới điện Phú Thiện kỳ vọng sẽ về đích đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

