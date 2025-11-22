Trước khi bị bắt, bà chủ Mailisa quảng cáo bán mỹ phẩm bằng container

Trước khi bị bắt vì buôn hàng lậu, Mailisa đã nhiều lần quảng cáo sản phẩm chính hãng.

Hàng kém chất lượng thành hàng Hồng Kông

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và nhiều đơn vị có liên quan. Bà Phan Thị Mai - chủ Thẩm mỹ viện Mailisa cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh và 6 người khác bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2024, vợ chồng bà Phan Thị Mai bị cáo buộc thỏa thuận mua mỹ phẩm giá rẻ từ Quảng Châu (Trung Quốc). Những sản phẩm này được đánh giá không đảm bảo chất lượng, không đúng thành phần công bố và không đạt điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Để hợp thức hóa lô hàng, cặp vợ chồng Hoàng Kim Khánh đã câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, dựng hợp đồng giả và chuyển đổi nguồn gốc xuất xứ từ Quảng Châu sang Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm xin cấp CFS tại đây.

Sau khi hoàn tất, hàng được nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm cao cấp sản xuất tại Hồng Kông nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng người tiêu dùng bán với giá cao, mang lại doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Quảng cáo quy trình nghiêm ngặt an toàn

Trước thời điểm bị bắt, bà Phan Thị Mai sở hữu tài khoản Facebook hơn 1,7 triệu lượt theo dõi và là gương mặt quen thuộc của các buổi livestream quảng bá sản phẩm. Bà thường xuyên xuất hiện cùng chồng để PR hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa và các dòng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK…

Bà Phan Thị Mai.

Bà Mai livestream về sản phẩm và liên tục nói sản phẩm chất lượng. Ảnh chụp màn hình.

Danh tiếng của vợ chồng bà Mai được xây dựng dựa trên hình ảnh thành công, sang trọng và thường xuyên khoe “độ giàu có”, khiến lượng người theo dõi lớn và sức ảnh hưởng của thương hiệu tăng nhanh.

Tối 11/11, giữa lúc cộng đồng mạng đồng loạt tố sản phẩm Doctor Magic là “hàng giả”, “kem trộn”, bà Mai thực hiện đưa một video để phản bác thông tin tiêu cực.

Trong hơn 5 phút, bà Mai nhiều lần khẳng định toàn bộ sản phẩm của Mailisa đều nhập khẩu chính ngạch, có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược cấp và tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Người phụ nữ này tiết lộ: “Tất cả sản phẩm khi nhập khẩu đều rất kỹ. Ban lãnh đạo đưa đi kiểm nghiệm tại Việt Nam, không phó thác hoàn toàn cho đối tác nước ngoài. Các sản phẩm được đưa đi kiểm nghiệm độc lập theo Thông tư 06/2011/TT-BYT, với nhiều chỉ tiêu nghiêm ngặt, đặc biệt là hàm lượng kim loại nặng - nhẹ như thủy ngân, chì, asen… đảm bảo không vượt quá quy định cho phép để không ảnh hưởng tới sức khỏe, làn da của khách hàng.

Các mẫu sản phẩm được kiểm tra chéo tại nhiều cơ sở như Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3), các công ty phân tích kiểm nghiệm khác và một số trung tâm phân tích khác, nhằm “đảm bảo minh bạch tuyệt đối”.

Bà Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh trước khi bị bắt. Ảnh: FB Mailisa

Nếu lô hàng không đạt tiêu chuẩn, bà nói Mailisa sẽ trả lại đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng. Người phụ nữ này nhiều lần nhấn mạnh: “Nói thật – làm thật”.

“Trong kinh doanh phải làm đúng để pháp luật bảo vệ mình và khách hàng thương yêu lựa chọn mình. Vì vậy, Mailisa bán mỹ phẩm bằng container, uy tín thương hiệu có suốt 27 năm hoạt động”, bà Mai nói

Video chia sẻ ngày 11/11 vì thế được xem là lời trấn an cuối cùng với khách hàng trước khi bà bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra chỉ vài ngày sau đó.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết từ năm 2018, Công ty MK Skincare – do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu đã nhập khẩu và đưa ra thị trường các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK… Cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng 162 phiếu công bố mỹ phẩm, trong đó 81 số công bố còn hiệu lực tính đến ngày 17/11/2025.

Tuy nhiên, theo Cục Quản lý Dược, tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả, chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.