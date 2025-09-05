Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Trẻ nuốt phải nam châm dễ thủng ruột

Khi trẻ chẳng may nuốt nam châm, cha mẹ nhớ khai báo cho bác sĩ biết là bé bị nuốt nam châm để bác sĩ có cách xử lý đúng và kịp thời.

Thúy Nga

Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ vô tình nuốt phải các dị vật nhỏ như viên bi, đồng xu, cúc áo… Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện đã xử trí và gắp được 1 mảnh nam châm đồ chơi trong dạ dày của bệnh nhi 4 tuổi (Chu Văn An – Hải Phòng).

Theo bác sĩ cho biết, mảnh nam châm nếu không được loại bỏ sớm ra khỏi dạ dày của bệnh nhi có nguy cơ gây xước, viêm niêm mạc dạ dày, nếu nam châm di chuyển có nguy cơ mắc kẹt ở một số vị trí hẹp trong ruột, gây tắc ruột, thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng...

manh-nam-cham.jpg
Ca nội soi lấy mảnh nam châm cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, tình trạng trẻ nuốt dị vật đường tiêu hóa khá thường gặp, dị vật sau nuốt phần lớn đều đi qua họng vào ống tiêu hóa, sau đó được đào thải tự nhiên theo phân và không gây ra vấn đề gì cho trẻ.

Tuy nhiên, các loại pin cúc, pin điện thoại… thường chứa các nguyên tố độc hại như cadimi,… Khi bị han rỉ hoặc thủng, rò rỉ, các chất này có thể đi ra ngoài, gây độc hại. Tính gây bỏng, độc niêm mạc đường tiêu hóa khi pin rò rỉ là cực kỳ cao, khó phục hồi về hình thái và chức năng các cơ quan nếu đã tổn thương.

Các chuyên gia nhi khoa cho biết, về chuyên môn việc nuốt phải một nam châm đơn lẻ sẽ không gây ra vấn đề gì về sức khỏe của bé, vì nó hoạt động giống như một vật thể lạ bị cô lập. Nam châm đơn lẻ trong hầu hết các trường hợp di chuyển âm thầm qua đường ruột một cách vô hại và bị tống ra ngoài mà không có biến chứng.

Tuy nhiên, việc nuốt nhiều nam châm cùng một lúc hoặc một nam châm cùng với một miếng kim loại khác sẽ rất nguy hiểm.

manh-nam-cham-1.jpg
Mảnh nam châm được lấy ra - Ảnh BVCC

Nguyên nhân nam châm là một kim loại có từ tính. Các phân tử từ tính này có thể bị hút vào nhau với lực hút rất mạnh, nó có khả năng làm cho thành ruột xen kẽ giữa nam châm và vật bị hút đè ép lại, đoạn ruột bị ép lại sẽ thiếu máu cục bộ, từ từ đoạn ruột sẽ bị hoại tử.

Các tế bào ruột bị hoại tử làm thủng ruột, từ nơi thủng, dịch ruột rò rỉ ra trong ổ bụng, gây ra viêm phúc mạc, nếu không mổ kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Khi trẻ chẳng may nuốt nam châm, cha mẹ nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để khám bệnh. Trong bệnh viện, cần nhớ khai báo cho bác sĩ biết là bé bị nuốt nam châm để bác sĩ có cách xử lý đúng và kịp thời.

Phòng ngừa tai nạn nuốt nam châm, gia đình không nên cho các cháu chơi đồ chơi có nam châm, nhất là các bé dưới 3 tuổi.

Cách để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc cho trẻ:

Khi trông giữ trẻ, không làm việc khác mà phải thường xuyên giám sát, giữ trẻ trong tầm mắt.

Các đồ vật nhỏ như đồng xu, pin, kim, tăm… hay những hóa chất có thể gây nguy hiểm cho trẻ như dầu hỏa, xăng, nước giặt, kể cả nước sôi… phải để xa tầm tay của trẻ.

Kiểm tra đồ chơi của trẻ thường xuyên để đảm bảo các khe cắm pin đã khóa trong và an toàn.

Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật hay có các biểu hiện bất thường như nôn, nuốt đau, nuốt khó, đau bụng…, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được theo dõi và điều trị kịp thời.

#Nuốt phải nam châm trẻ em #Dị vật đường tiêu hóa trẻ nhỏ #Xử trí dị vật trẻ em #Nguy hiểm của pin cúc #pin điện thoại #Chữa trị dị vật đường tiêu hóa

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chơi đùa, bé trai 5 tuổi vô tình nuốt phải đồng xu vào thực quản

Phụ huynh có con nhỏ không nên để trẻ chơi các món đồ chơi có kích thước nhỏ. Không để trẻ tiếp xúc với những đồ chơi nguy hiểm.

Khoảng 15h chiều, trong lúc chơi đùa, bé trai 5 tuổi (Vĩnh Long) vô tình nuốt phải chiếc đồng xu. Gia đình phát hiện và nhanh chóng đưa bé đến một bệnh viện địa phương, nhưng nơi đây không đủ điều kiện thực hiện nội soi gắp dị vật.

Sau đó, bé tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện khác nhưng cũng chưa thể can thiệp. Rất may, gia đình đã kịp thời đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để được can thiệp khẩn cấp, gắp thành công đồng xu mắc kẹt trong thực quản.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nghỉ hè, 8 trẻ nuốt dị vật đường tiêu hóa

Bệnh viện Nhi Hải Phòng ghi nhận 8 ca nhập viện vì dị vật, cảnh báo nguy hiểm và khuyến cáo phụ huynh cẩn trọng để tránh tai nạn nguy hiểm cho trẻ.

Trong tháng 6, Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận 8 trường hợp trẻ nhập viện do nuốt dị vật, phản ánh tình trạng đáng lo ngại về tai nạn sinh hoạt của trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Dị vật đường tiêu hoá – tai nạn thường gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ốc vít từ trò chơi rơi ra, bé 2 tuổi nuốt vào bụng

Dị vật sắc nhọn khi đi vào cơ thể có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thực quản, dạ dày, ruột... nếu không được xử trí kịp thời.

Theo lời kể của người mẹ, sau bữa tối, hai trẻ ngồi chơi với nhau thì bất ngờ một chiếc ốc vít trong món đồ chơi bị rơi ra. Bé P. tò mò cầm lên chơi và nhanh chóng cho vào miệng. Dù người anh đã phát hiện và cố gắng ngăn cản, nhưng không kịp – bé đã nuốt ốc vít sắc nhọn vào bụng.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, cho bé chụp X-quang để xác định chính xác vị trí dị vật. Hình ảnh cho thấy có dị vật cản quang tại vị trí ngang xương sườn 11 bên trái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Thời tiết hanh khô của mùa thu đông khiến da mất nước, bong tróc và xỉn màu. Chỉ cần vài bí quyết đơn giản, bạn vẫn có thể giữ cho làn da mềm mại suốt cả mùa.