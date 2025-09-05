Trẻ nuốt phải nam châm dễ thủng ruột

Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ vô tình nuốt phải các dị vật nhỏ như viên bi, đồng xu, cúc áo… Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện đã xử trí và gắp được 1 mảnh nam châm đồ chơi trong dạ dày của bệnh nhi 4 tuổi (Chu Văn An – Hải Phòng).

Theo bác sĩ cho biết, mảnh nam châm nếu không được loại bỏ sớm ra khỏi dạ dày của bệnh nhi có nguy cơ gây xước, viêm niêm mạc dạ dày, nếu nam châm di chuyển có nguy cơ mắc kẹt ở một số vị trí hẹp trong ruột, gây tắc ruột, thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng...

Ca nội soi lấy mảnh nam châm cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, tình trạng trẻ nuốt dị vật đường tiêu hóa khá thường gặp, dị vật sau nuốt phần lớn đều đi qua họng vào ống tiêu hóa, sau đó được đào thải tự nhiên theo phân và không gây ra vấn đề gì cho trẻ.

Tuy nhiên, các loại pin cúc, pin điện thoại… thường chứa các nguyên tố độc hại như cadimi,… Khi bị han rỉ hoặc thủng, rò rỉ, các chất này có thể đi ra ngoài, gây độc hại. Tính gây bỏng, độc niêm mạc đường tiêu hóa khi pin rò rỉ là cực kỳ cao, khó phục hồi về hình thái và chức năng các cơ quan nếu đã tổn thương.

Các chuyên gia nhi khoa cho biết, về chuyên môn việc nuốt phải một nam châm đơn lẻ sẽ không gây ra vấn đề gì về sức khỏe của bé, vì nó hoạt động giống như một vật thể lạ bị cô lập. Nam châm đơn lẻ trong hầu hết các trường hợp di chuyển âm thầm qua đường ruột một cách vô hại và bị tống ra ngoài mà không có biến chứng.

Tuy nhiên, việc nuốt nhiều nam châm cùng một lúc hoặc một nam châm cùng với một miếng kim loại khác sẽ rất nguy hiểm.

Mảnh nam châm được lấy ra - Ảnh BVCC

Nguyên nhân nam châm là một kim loại có từ tính. Các phân tử từ tính này có thể bị hút vào nhau với lực hút rất mạnh, nó có khả năng làm cho thành ruột xen kẽ giữa nam châm và vật bị hút đè ép lại, đoạn ruột bị ép lại sẽ thiếu máu cục bộ, từ từ đoạn ruột sẽ bị hoại tử.

Các tế bào ruột bị hoại tử làm thủng ruột, từ nơi thủng, dịch ruột rò rỉ ra trong ổ bụng, gây ra viêm phúc mạc, nếu không mổ kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Khi trẻ chẳng may nuốt nam châm, cha mẹ nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để khám bệnh. Trong bệnh viện, cần nhớ khai báo cho bác sĩ biết là bé bị nuốt nam châm để bác sĩ có cách xử lý đúng và kịp thời.

Phòng ngừa tai nạn nuốt nam châm, gia đình không nên cho các cháu chơi đồ chơi có nam châm, nhất là các bé dưới 3 tuổi.