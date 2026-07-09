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Kho tri thức

Tranh tường lăng mộ thời Bắc Ngụy ở Đại Thông, tỉnh Sơn Tây

Giải mã nhiều bí ẩn từ bức bích họa trong lăng mộ thời Bắc Ngụy

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Các nhà khảo cổ đã khai quật 12 lăng mộ thuộc thời Bắc Ngụy (khoảng năm 386–534 SCN) tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trong một trong số các lăng mộ này, họ phát hiện những bức bích họa được bảo tồn rất tốt, với tổng diện tích lên tới 24m2.

Các bức bích họa được vẽ bằng ba màu đỏ, đen và xanh lam trên cả bốn bức tường của lăng mộ cũng như trên lối đi dẫn vào mộ. Dòng chữ khắc trên một mảnh sơn mài cho biết chủ nhân lăng mộ là mẹ của một vị tướng, một phụ nữ dân tộc người Tiên Ti qua đời vào năm 435.

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Loạt bức bích họa trong lăng mộ thời Bắc Ngụy là những kho báu lịch sử đồ sộ. Ảnh: @China.org.

Bức bích họa trên tường phía bắc được chia thành hai phần bởi một đường kẻ ngang màu đỏ. Phần phía trên mô tả sáu con vật kỳ lạ, mỗi con tượng trưng cho một chòm sao, trong khi phần phía dưới gồm bảy hàng tranh nhỏ. Hàng đầu tiên khắc họa 19 phụ nữ ăn mặc chỉnh tề. Bên dưới là một bức tranh lớn mô tả một đoàn nghi trượng cổ xưa. Nhiều người cưỡi ngựa, nhạc công và binh lính mang cờ phướn cùng giáo mác được bố trí xung quanh một cỗ xe có mui, bên trong là một người đàn ông đang ngồi.

Trên bức tường phía đông có hình vẽ 8 phụ nữ và 10 nam giới. Ngoài ra, có thể thấy một cặp nam nữ đang ngồi trong một tòa nhà lớn ở trung tâm bức bích họa. Cả hai người này, có lẽ chính là chủ nhân ngôi mộ, đều đội những chiếc mũ đen lớn, cho thấy họ thuộc một nhóm dân tộc thiểu số.

Tổng cộng có 26 hình nam giới được phát hiện trên bức tường phía nam, nơi có một đại cảnh yến tiệc được vẽ lại, mô tả nhiều loại đồ đựng rượu, thức ăn và các ca nữ biểu diễn. Hai cảnh nướng bánh và nấu rượu cũng được thể hiện trên bức tường này.

Phát hiện này đã cung cấp nguồn tư liệu trực tiếp phong phú, hỗ trợ cho việc nghiên cứu về trang phục và nghi lễ của các dân tộc trong thời cổ đại, theo ông Liu Junxi, Viện trưởng Viện Khảo cổ Đại Đồng.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Tranh tường #lăng mộ #thời Bắc Ngụy #Sơn Tây

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