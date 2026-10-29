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Chính trị

Trang trọng Lễ truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người con đã hiến dâng tuổi trẻ, thanh xuân đầy nhiệt huyết cho Tổ quốc.

Hạo Nhiên

Ngày 29/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ.

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Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị.

Trước đó, từ ngày 01 đến 27/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tiến hành tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ nói trên tại khuôn viên một ngân hàng chi nhánh phường Quảng Trị và khuôn viên gia đình bà Nguyễn Thị Luận, khu phố 4, phường Quảng Trị.

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Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ, trong không khí xúc động, trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị.

>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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