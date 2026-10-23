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Chính trị

Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào

Lần theo lời các nhân chứng, lực lượng chức năng Việt Nam vừa phát hiện, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại nước bạn Lào.

Hạo Nhiên

Ngày 23/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng vừa quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào.

Trước đó, ông Hồ Văn Vang (trú tại bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đã cung cấp thông tin về nơi chôn cất 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh; đồng thời, bàn giao một số di vật của các liệt sĩ cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng.

Theo ông Hồ Văn Vang cho biết, năm 1971, có 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam bị trúng bom và hy sinh tại khu vực rẫy gần gia đình ông. Khu vực này trước đây từng là nơi đóng quân của trạm phẫu thuộc Binh trạm 27.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ hi sinh tại nước bạn Lào.

Sau khi các chiến sĩ hy sinh, đồng đội đã thu gom những phần thi thể cùng vật dụng cá nhân, gói cẩn thận bằng nhiều lớp tăng rồi chôn cất chung tại một hầm chữ A.

Từ nguồn tin trên, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã chuyển thông tin đến Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại vị trí hầm chữ A, thuộc bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Tại hiện trường, lực lượng quy tập còn phát hiện nhiều di vật, đáng chú ý có một cây bút kim tinh khắc tên “Mạnh”, bộ quân hàm thiếu úy, dép cao su, đèn pin, phim chụp ảnh cùng một số di vật khác.

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Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng tăng võng, dép cao su, bút. Ảnh: Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2

Cùng ngày (23/10), Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, từ thông tin của người dân cung cấp, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, phần mộ liệt sĩ được ông Phang Ma Ni (SN 1972, người dân ở bản Mườn Kang) cung cấp.

Những năm trước, ông Ni có nghe cha ruột kể lại, trong những năm tháng xảy ra chiến tranh, tại khu rẫy cà phê của gia đình ông có an táng 1 chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh.

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Đồn biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận di vật của liệt sĩ từ ông Hồ Văn Vang. Ảnh: Đồn biên phòng Hướng Phùng

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã cắt cử lực lượng vào khu rẫy của gia đình ông Ni để khảo sát thông tin, đồng thời tổ chức đào bới tìm kiếm và phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ khi cất bốc lên còn nhiều mảnh xương có kích thước từ 1 đến 4cm, nhiều xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy, 1 cái răng. Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng nilon màu xanh; di vật gồm có các mảnh vải dù, tăng, 1 sợi dây dù dài hơn 60cm, một bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ hiện được lực lượng Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đưa về khu vực đóng quân để bảo quản và hương khói theo quy định.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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