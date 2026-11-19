Lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng vừa tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật và 14 chiếc răng.

Ngày 19/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức tìm kiếm và quy tập một hài cốt liệt sĩ hy sinh thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trước đó, từ tin báo của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước phối hợp với Tổ khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Đình, thôn Thạch Bích, xã Quế Phước (trước đây là xã Sơn Phước, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ).

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND xã Quế Phước

Được biết, hài cốt được tìm thấy còn các đoạn xương ống chân, xương hộp sọ, 14 răng cùng các di vật gồm 2 vỏ đạn AK, 2 mảnh bom và nhiều mảnh sành sứ thời xưa.

Đến nay, trên địa bàn xã Quế Phước đã phát hiện, quy tập tổng cộng 6 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4 hài cốt đã được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã; 2 hài cốt mới phát hiện tại thôn Phước Hội và thôn Thạch Bích đang được các đơn vị phối hợp xử lý theo quy định.

Hiện, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.