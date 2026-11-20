Quốc hội bổ sung nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, việc điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp được thực hiện trên cơ sở ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của các cơ quan và tình hình chuẩn bị thực tế.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Quốc hội.

Theo nội dung đề xuất, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp vào chiều ngày 20/11. Dự kiến, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết vào chiều ngày 21/11.

Bên cạnh nội dung liên quan đến chính sách thuế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh thời gian trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bưu chính (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ hai sang Kỳ họp thứ ba. Việc điều chỉnh nhằm tạo thêm thời gian để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đối với nội dung xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bố trí biểu quyết thông qua nghị quyết riêng, do nội dung này đã được các cơ quan thống nhất thể hiện và trình Quốc hội quyết nghị trong nghị quyết chung của kỳ họp.

Ngoài ra, chương trình kỳ họp cũng được điều chỉnh về thời gian thảo luận và thứ tự biểu quyết thông qua một số nội dung để phù hợp với tiến độ chuẩn bị và tình hình thực tế.

Đáng chú ý, trên cơ sở tờ trình, báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 5 nội dung để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp.

Các nội dung gồm: Thu thập thông tin khai báo của người nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc; sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện; đề xuất kết thúc giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Than (tỉnh Ninh Thuận) và hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).