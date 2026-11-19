Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 19/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên công bố quyết định của Ban Bí thư.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình đã công bố Quyết định số 432 ngày 9/11/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Quảng Ngãi nhận quyết định của Ban Bí thư TW Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đại tá Trần Hữu Ích phát biểu nhận thức sâu sắc đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Hữu Ích, sinh năm 1977, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 9/2026.