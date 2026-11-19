Từ thông tin người dân Lào cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang núi Pha Dạt.

Ngày 19/11, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào.

Trước đó, qua thông tin do ông Chăn Thầy và ông Mi Lay (sống tại bản Nậm Giàng, huyện Viêng Thoong) cung cấp, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh nắm được thông tin về việc bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu và hy sinh tại khu vực này, đặc biệt là vùng núi Pha Dạ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trên cơ sở nguồn tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quy tập của nước bạn Lào khảo sát, tìm kiếm và liên hệ với ông Nguyễn Huy Thân (sinh năm 1956, quê xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) - người từng tham gia chiến đấu tại khu vực - để xác minh thêm thông tin.

Theo ông Nguyễn Huy Thân cho biết, trong giai đoạn năm 1972-1973, ông thuộc đơn vị Tiểu đoàn 48B, cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại khu vực núi Pha Dạt. Ông cũng tự nguyện sang Lào, trực tiếp phối hợp với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh tham gia tìm kiếm hài cốt đồng đội.

Sau quá trình tìm kiếm, đến trưa 17/11, lực lượng phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang núi Pha Dạt.

Tính từ khi xuất quân thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh tại Lào đã triển khai nhiệm vụ trên 2 hướng huyện Pạc Xan và huyện Viêng Thoong (tỉnh Bôlykhămxay), tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.