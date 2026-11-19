Ngày 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ra Tuyên bố chung hướng tới hòa bình, trong đó cam kết duy trì ổn định chiến lược, bảo đảm an ninh quốc tế và thúc đẩy đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân.

Dưới đây là toàn văn Tuyên bố chung do nước chủ nhà Trung Quốc công bố ngày 19/11:

Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald J. Trump đã gặp nhau tại thành phố Thâm Quyến ngày 19/11/2026.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm ba bên ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11 (Ảnh: Reuters)

Nguyên thủ Nga và Mỹ bày tỏ cảm ơn Trung Quốc đã đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ba bên mang tính lịch sử này. Ba nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế hiện nay và cam kết duy trì ổn định chiến lược cũng như an ninh quốc tế.

1. Với tư cách là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết cải tổ Liên hợp quốc, nhằm giúp tổ chức này ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức toàn cầu và phù hợp với sứ mệnh cơ bản là duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

2. Ba nước dự kiến tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế, vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Ba bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các dòng chảy năng lượng ổn định.

3. Ba nhà lãnh đạo thừa nhận nguyên tắc đồng thuận của quốc gia và việc tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; đồng thời nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và các cơ quan tương tự không được lạm dụng thẩm quyền tài phán.

4. Ba nhà lãnh đạo tái khẳng định không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra. Ba nước sẽ tiến hành đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.