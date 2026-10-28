Xúc động Lễ truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ ở Khánh Hoà

Đây là lần thứ ba tỉnh Khánh Hoà tổ chức lễ truy điệu, an táng kể từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 84 liệt sĩ.

Ngày 28/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: QPVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những vòng hoa được đặt trang trọng trước lễ đài, thể hiện lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Được biết, 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các xã Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải và các phường Đông Hải, Ninh Chử, Đô Vinh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: QPVN

Dù công tác tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh phai mờ theo thời gian. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, các lực lượng đã kiên trì khảo sát, mở rộng địa bàn, từng bước đưa hài cốt các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình và trong ký ức dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu trang nghiêm, 25 hài cốt liệt sĩ được an táng theo nghi thức Quân đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận. Ảnh: QPVN

“Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và dân tộc”, ông Nguyễn Long Biên, khẳng định.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt, an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận trong niềm tiếc thương vô hạn.

Tính đến ngày 23/10, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Cụ thể, đã lấy mẫu tại 2.124 phần mộ thuộc 7 nghĩa trang, trong đó có 1.240 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Kết quả này góp phần tạo cơ sở khoa học phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".