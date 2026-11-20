Người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền có thể bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó từ 6 tháng đến 5 năm.

Sáng 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là quy định về tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội.

Theo Điều 35, đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá khởi điểm.

Đấu giá quyền cho thuê tài sản mà giá khởi điểm được xác định theo đơn giá thuê hằng tháng, hằng năm thì tiền đặt trước tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm nhân với tổng thời hạn cho thuê.

Trình bày báo cáo tóm tắt về tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung số liệu về bỏ cọc, đánh giá tác động của mức tiền đặt trước 20-50%, vì mức cao có thể hạn chế người có nhu cầu thực sự.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật bổ sung giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định, bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản, điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý về tiền đặt trước đối với người tham gia đấu giá.

Bên cạnh việc nâng mức tiền đặt trước, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) quy định cụ thể các trường hợp người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá bị cấm tham gia đấu giá.

Theo Điều 58, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của Luật này hoặc pháp luật có liên quan dẫn đến kết quả đấu giá bị hủy thì không được nhận lại khoản tiền đặt cọc.

Luật quy định người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp luật định có thể bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó từ 6 tháng đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Các trường hợp này gồm: người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá; người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định phê duyệt kết quả đấu giá bị hủy.

Người bị cấm tham gia đấu giá theo quyết định cấm tham gia đấu giá của cơ quan có thẩm quyền thì không được tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn bị cấm.

Giải trình về quy định này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ, việc bổ sung các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá nhằm xử lý đầy đủ vi phạm phát sinh ở các giai đoạn, tăng tính răn đe, phòng ngừa việc trả giá cao bất thường, sau đó từ chối kết quả đấu giá thành để trục lợi.

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định có hiệu lực sớm hơn.