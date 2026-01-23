Hà Nội

Video

Trần thạch cao sập xuống nhiều trẻ nhỏ đang ngủ tại trường mầm non

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các giáo viên đã có mặt đưa các cháu ra ngoài. Vụ việc khiến một bé bị thương nặng.

Trường Hân t/h

Ngày 22/1, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại khoảnh khắc trần thạch cao tại một trường mầm non sập xuống nhiều trẻ nhỏ đang ngủ trưa.

Video: MXH

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các giáo viên đã có mặt đưa các cháu ra ngoài. Vụ việc khiến 3 trẻ bị thương, trong đó một bé bị thương nặng.

Vụ tai nạn hy hữu được xác định xảy ra tại Trường Mầm non Song Phan, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, thông tin trên báo Người lao động.

Theo chị B.T.K.L., sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 31/10/2025. Một mảng trần thạch cao lớn đã rơi xuống khu vực giường ngủ, đè trúng 3 bé, trong đó con chị là trường hợp bị thương nặng nhất. Ngay sau tai nạn, các cháu được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế tư nhân, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Tại bệnh viện, con chị L. được chẩn đoán chấn động não, nghi chấn thương sọ não, tổn thương xương sườn và đa chấn thương vùng mặt. Do cần thời gian theo dõi để đánh giá đầy đủ tổn thương não, cháu phải chờ nhiều giờ trước khi được can thiệp khâu vết thương. Gia đình cho biết, bé phải khâu 2 lớp với gần 30 mũi, các vết thương sâu và dài, tập trung ở vùng thái dương, má phải, mí mắt và phía sau tai.

Theo đại diện Trường Mầm non Song Phan, nguyên nhân dẫn đến sự cố do thời điểm đó mưa bão kéo dài, gây tình trạng tốc mái, khiến trần thạch cao bị ẩm, giảm độ bám và rơi xuống trong lớp học, làm cháu bé bị rách vùng mặt.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã triển khai các biện pháp khắc phục. Về y tế, phía trường cho biết đã chi trả toàn bộ chi phí viện phí trong quá trình điều trị, phối hợp đưa cháu đi thăm khám tổng quát và kiểm tra tâm lý. Đại diện nhà trường cũng thừa nhận hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong xử lý vụ việc do chênh lệch lớn về mức đề xuất hỗ trợ.

