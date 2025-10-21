Trải nghiệm tiện nghi, đẳng cấp cùng THACO CRUIZER 91S

Vừa qua, THACO AUTO chính thức giới thiệu dòng xe bus ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 91S thế hệ mới.

Với thiết kế hiện đại, trang bị nhiều tiện nghi cùng công nghệ vận hành tiên tiến, mang đến cho hành khách trải nghiệm an toàn, tiện nghi và đẳng cấp trên mọi hành trình.

THACO Cruizer 91S được giới thiệu từ tháng 9/2025

Đa dạng lựa chọn, đáp ứng linh hoạt theo nhu cầu sử dụng

THACO Cruizer 91S sở hữu chiều dài tổng thể 9,1m, với cấu hình từ 23 đến 34 chỗ ngồi, đáp ứng đa dạng nhu cầu kinh doanh: du lịch cao cấp, vận tải khách liên tỉnh, đưa đón cán bộ nhân viên... THACO Cruizer 91S bao gồm các phiên bản:

- 34 chỗ (33 ghế hành khách + 01 ghế lái);

- 29 chỗ (28 ghế hành khách + 01 ghế lái);

- 23 chỗ (22 ghế hành khách VIP + 01 ghế lái).

Ngoại thất sang trọng, hiện đại và tinh tế

THACO Cruizer 91S sở hữu diện mạo sang trọng với những đường nét liền mạch, kết nối tổng thể từ trước ra sau. Kính chắn gió hai lớp tràn viền mở rộng tầm nhìn và nâng cao an toàn. Cụm đèn LED kết hợp gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp sấy giúp tối ưu khả năng quan sát. Ngoài ra, kính cửa lái hai lớp hỗ trợ cách nhiệt, hạn chế đọng sương. Khoang hành lý dung tích 2,9m³ được bố trí khoa học, rộng rãi.

Nội thất tiện nghi, khác biệt

Khoang lái được thiết kế theo triết lý “Lấy người lái làm trung tâm”, trang bị ghế tài xế cân bằng hơi điều chỉnh đa hướng. Màn hình trung tâm Android 7 inch, nút khởi động Start/Stop, cửa sổ lái điều chỉnh điện và nhiều tiện ích hiện đại, giúp tài xế thoải mái trên mọi cung đường.

Ghế tài xế trang bị nhiều tính năng hữu ích

Khoang hành khách nổi bật với hiệu ứng ánh sáng bắt mắt. Ghế ngồi rộng rãi bọc chất liệu cao cấp, đèn đọc sách cá nhân cùng nhiều tùy chọn tiện ích như TV, tủ lạnh, cổng sạc USB Type C. Các trang bị được bố trí khoa học, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho hành khách. Đặc biệt, màu sắc và trang thiết bị nội thất có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận diện riêng của thương hiệu.

Khoang hành khách sang trọng, thoải mái

Hiệu suất vận hành vượt trội

THACO Cruizer 91S trang bị động cơ Weichai thế hệ mới, công suất 240Ps, momen xoắn cực đại 850Nm, kết hợp hộp số FAST 6 cấp, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được phát triển trên khung Full Monocoque liền khối thế hệ mới, đạt chuẩn an toàn châu Âu, tối ưu khả năng chịu lực. Hệ thống phanh đĩa/tang trống kết hợp ABS và phanh điện từ, ASR cùng treo khí nén 6 bầu hơi giúp xe vận hành êm ái, cân bằng trên mọi cung đường. Bên cạnh đó, xe còn trang bị các tính năng an toàn thông minh như camera lùi, tùy chọn cảm biến lùi hay hệ thống điều khiển hành trình hỗ trợ người lái, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong suốt hành trình.

Dịch vụ hỗ trợ 24/7 trên toàn quốc

THACO Cruizer 91S được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 03 năm hoặc 200.000 km (tùy khách hàng lựa chọn). Hệ thống showroom, xưởng dịch vụ và cửa hàng phụ tùng rộng khắp toàn quốc, thuận tiện cho khách hàng trong việc bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện chính hãng. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản sẵn sàng hỗ trợ 24/7, đảm bảo xe vận hành ổn định, hiệu quả, đúng với phương châm “Khách hàng là trung tâm – Đồng hành cùng phát triển” của THACO AUTO.