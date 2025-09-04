Toyota Việt Nam ra mắt loạt ôtô phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm

Video: Xem trước Toyota Vios thế hệ mới sắp về Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Toyota Việt Nam cho ra mắt phiên bản kỷ niệm 30 năm cho ba mẫu xe chủ lực gồm: Vios, Veloz Cross và Yaris Cross. Đây là dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của Toyota tại Việt Nam, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng và đối tác đã đồng hành trong suốt ba thập kỷ qua. Nhân dịp này, Toyota cũng dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe mới.

Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm được phát triển dựa trên các phiên bản hiện hành của Vios, Veloz Cross và Yaris Cross nhưng mang đến những điểm nhấn khác biệt để đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Toyota Tại Việt Nam. Điểm khác biệt ấn tượng nhất là Logo kỷ niệm 30 năm được gắn nổi trên thân xe, không chỉ đóng vai trò nhận diện mà còn biểu trưng cho hành trình 30 năm phát triển bền vững và cột mốc một triệu xe đã bàn giao cho khách hàng Việt Nam.

Điểm khác biệt ấn tượng nhất là Logo kỷ niệm 30 năm gắn nổi trên thân xe.

Song hành cùng logo, dải decal đen – đỏ chạy dọc hai bên thân xe tượng trưng cho hình ảnh dải ruy băng gợi nhắc sự kết nối hài hòa giữa những con đường, trải nghiệm và câu chuyện của hàng triệu khách hàng, tất cả cùng hội tụ hướng đến một mục tiêu chung – khẳng định tinh thần sáng tạo, tiến bộ và vị thế tiên phong của Toyota trong công nghệ và định hướng di chuyển bền vững.

Với số lượng giới hạn 1.000 xe và mức giá không đổi so với phiên bản thường, các mẫu xe phiên bản đặc biệt sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Toyota toàn quốc từ ngày 04/9/2025. Trong suốt tháng 9, toàn bộ hệ thống Đại lý Toyota trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức các sự kiện ra mắt phiên bản đặc biệt kết hợp chương trình mừng sinh nhật Toyota vào những ngày cuối tuần, tạo nên bầu không khí sôi động và gắn kết, lan tỏa tinh thần tri ân tới khách hàng trên toàn quốc.

Đồng thời, Toyota Việt Nam sẽ trưng bày ba mẫu xe phiên bản đặc biệt tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng nhiều hoạt động tương tác và quà tặng hấp dẫn, mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm những dấu ấn mới mẻ.