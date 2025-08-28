Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Toyota Việt Nam bất ngờ tăng giá bán loạt ôtô nhập khẩu

Toyota Việt Nam vừa điều chỉnh tăng giá bán cho một số dòng xe ôtô nhập khẩu tại Việt Nam bao gồm Fortuner, Corolla Cross hay Camry.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV tại Việt Nam.

Mới đây, trên website của Toyota Việt Nam bất ngờ thay đổi giá của một số mẫu xe như Camry, Fortuner hay Corolla Cross. Theo đó, cả 3 phiên bản Toyota Camry điều chỉnh tăng 12 triệu đồng. Giá niêm yết của mẫu xe Camry trong tháng 8/2025 cho các phiên bản 2.0Q, HEV MID, HEV TOP lần lượt là 1,232 - 1,472 - 1,542 tỷ đồng.

Một dòng xe khác là Toyota Fortuner cũng tăng thêm 8 triệu đồng, áp dụng cho hai phiên bản Legender 2.7L lên mức 1,298 tỷ đồng đối với bản AT 4x2 và 1,403 tỷ đồng đối với bản AT 4x4.

2-5552.jpg
Toyota Việt Nam bất ngờ tăng giá bán loạt ôtô nhập khẩu.

Mẫu xe Toyota Corolla Cross cũng ghi nhận mức tăng 8 triệu đồng cho cả phiên bản máy xăng 1.8 và bản hybrid HEV. Giá niêm yết mới tương ứng là 828 triệu đồng và 913 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân tăng giá vẫn chưa được thông báo, nhưng có thể thấy các mẫu xe điều chỉnh giá đợt này đều được nhập khẩu về Việt Nam. Do đó, động thái tăng giá có khả năng liên quan đến những biến động tỷ giá, khiến giá thành của những mẫu xe nhập khẩu này bị đội lên.

#Toyota Việt Nam tăng giá xe ôtô #Toyota Việt Nam tăng giá xe nhập khẩu #Camry #Fortuner hay Corolla Cross #Toyota Fortune tăng giá bán #giá xe Toyota Việt Nam

Bài liên quan

Xe

"Sedan quốc dân" Toyota Vios hybrid sắp ra mắt, chờ về Việt Nam

Toyota Thái Lan mới đây đã tung một đoạn teaser hé lộ sự kiện ra mắt Vios hybrid thế hệ thứ tư tại Đông Nam Á, dự kiến diễn ra vào ngày 21/8/2025.

2-6449.jpg
Theo đó, đoạn video chưa tiết lộ chi tiết Toyota Vios 2025 nhưng đã xác nhận hệ truyền động hybrid và thời điểm xe trình làng. Đáng chú ý, trong video còn có sự xuất hiện của hai ngôi sao nổi tiếng thế hệ Gen Z tại Thái Lan, điều này cho thấy, Toyota muốn định vị Vios hybrid dành cho giới trẻ.
1-9921.jpg
Theo một số nguồn tin, Toyota Vios hybrid tại Thái Lan sẽ có hai phiên bản: HEV Premium và HEV GR Sport. Đây là bước đi tiếp nối sau ba năm kể từ khi Vios thế hệ mới ra mắt (8/2022). Dù chi tiết kỹ thuật chưa được công bố, giới truyền thông Thái Lan dự đoán Vios hybrid sẽ chia sẻ hệ thống truyền động với Yaris Cross HEV.
Xem chi tiết

Xe

Toyota Vios Hybrid chốt lịch ra mắt Thái Lan vào 21/8, sắp về Việt Nam

Toyota Motor Thailand xác nhận Yaris ATIV Hybrid (hay Toyota Vios tại Việt Nam) sẽ ra mắt vào ngày 21/8/2025, đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của mẫu xe này.

2.jpg
Toyota Motor Thailand xác nhận sẽ giới thiệu phiên bản Hybrid của Yaris ATIV 2025 (hay còn gọi là Toyota Vios) vào ngày 21/8/2025, đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của mẫu sedan hạng B này.
3.jpg
Yaris ATIV HYbrid 2025 sẽ có hai phiên bản gồm Yaris ATIV HEV Premium và Yaris ATIV HEV GR Sport, trang bị hệ truyền động HEV 1.5 Full Hybrid tương tự Yaris Cross nhưng được tinh chỉnh cho phù hợp.
Xem chi tiết

Xe

Toyota Corolla Cross Hybrid và hành trình 5 năm khai mở phân khúc hybrid tại Việt Nam

e-toyota-01.jpg

Năm 2020, Toyota lần đầu giới thiệu Corolla Cross Hybrid sau hơn 1 thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ hybrid tại Việt Nam. Thời điểm đó, công nghệ hybrid vấp phải nhiều hoài nghi, những khách hàng chấp nhận mua Corolla Cross Hybrid chủ yếu là nhóm người trẻ dám “liều” để thử công nghệ mới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới