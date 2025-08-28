Toyota Việt Nam vừa điều chỉnh tăng giá bán cho một số dòng xe ôtô nhập khẩu tại Việt Nam bao gồm Fortuner, Corolla Cross hay Camry.

Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV tại Việt Nam.

Mới đây, trên website của Toyota Việt Nam bất ngờ thay đổi giá của một số mẫu xe như Camry, Fortuner hay Corolla Cross. Theo đó, cả 3 phiên bản Toyota Camry điều chỉnh tăng 12 triệu đồng. Giá niêm yết của mẫu xe Camry trong tháng 8/2025 cho các phiên bản 2.0Q, HEV MID, HEV TOP lần lượt là 1,232 - 1,472 - 1,542 tỷ đồng.

Một dòng xe khác là Toyota Fortuner cũng tăng thêm 8 triệu đồng, áp dụng cho hai phiên bản Legender 2.7L lên mức 1,298 tỷ đồng đối với bản AT 4x2 và 1,403 tỷ đồng đối với bản AT 4x4.

Toyota Việt Nam bất ngờ tăng giá bán loạt ôtô nhập khẩu.

Mẫu xe Toyota Corolla Cross cũng ghi nhận mức tăng 8 triệu đồng cho cả phiên bản máy xăng 1.8 và bản hybrid HEV. Giá niêm yết mới tương ứng là 828 triệu đồng và 913 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân tăng giá vẫn chưa được thông báo, nhưng có thể thấy các mẫu xe điều chỉnh giá đợt này đều được nhập khẩu về Việt Nam. Do đó, động thái tăng giá có khả năng liên quan đến những biến động tỷ giá, khiến giá thành của những mẫu xe nhập khẩu này bị đội lên.