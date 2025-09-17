Toyota Veloz Cross ưu đãi tới 75 triệu, dự đoán tăng trường mạnh tháng 9/2025

Toyota Veloz Cross là một trong những lựa chọn sáng giá ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, thu hút khách hàng nhờ những giá trị cao cấp cùng chính sách bán hàng hấp dẫn.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Veloz Cross.

Là một trong những sản phẩm chủ lực của Toyota Việt Nam, Veloz Cross vẫn luôn thể hiện doanh số ổn định trong những tháng gần đây, thậm chí có xu thế tăng trưởng. Đây là một kết quả đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở nhóm MPV cỡ nhỏ vốn có nhiều cạnh tranh.

Veloz Cross giữ sức tiêu thụ ổn định, kỳ vọng bùng nổ doanh số quý 4/2025.

Tăng trưởng chậm nhưng chắc

Sau 8 tháng đầu năm 2025, Toyota Veloz Cross tiêu thụ được tổng cộng 4.593 xe, tăng trưởng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu nhìn vào biểu đồ so sánh hai giai đoạn này, có thể thấy mẫu xe này ghi nhận nhiều tháng ở năm 2025 đạt kết quả bán hàng vượt trội hơn năm 2024.

Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, Toyota Veloz Cross đang nắm giữ 17,8% thị phần sau 7 tháng đầu năm 2025, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Những số liệu này cho thấy mẫu xe Nhật Bản vẫn giữ được sức tiêu thụ ổn định, và chậm rãi tăng trưởng theo thời gian.

Ngoài ưu đãi giá bán trực tiếp, hãng xe Nhật còn dành tặng khuyến mại thiết thực với những khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp. Cụ thể, người mua Toyota Veloz Cross (tất cả các phiên bản) sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất chỉ từ 3,49%/năm, cố định trong 6 tháng đầu, giúp giảm gánh nặng kinh tế không chỉ thời điểm ban đầu mà cả giai đoạn sau này.

Kết hợp với những giá trị nội tại của sản phẩm, Toyota Veloz Cross đang là một “món hời” với những người dùng quan tâm đến việc sử dụng lâu dài, vận hành bền bỉ và tiết kiệm. Trong những khách hàng đã gắn bó với Veloz Cross với quãng đường sử dụng lên tới hơn 100.000km, anh Tô Kim Tài (46 tuổi, Hà Nội) vẫn luôn cảm thấy hài lòng với mẫu MPV này.

Ngoài ưu đãi giá bán trực tiếp, hãng xe Nhật còn dành tặng khuyến mại thiết thực với những khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp.

Theo anh Tài, giá trị lớn nhất của Toyota Veloz Cross nằm ở “sự êm ái và tiết kiệm”, cả trong quá trình sử dụng lẫn bảo dưỡng. “Đợt vừa rồi làm bảo dưỡng mốc 70.000km, chỉ tốn đâu đó khoảng 2-3 triệu đồng. Xe chỉ cần vệ sinh kim phun, lọc gió, phanh, không có gì để hỏng nên cũng không quá đắt”, anh Tài cho biết.

Sở hữu nhiều giá trị hấp dẫn gói gọn trong vẻ ngoài khỏe khoắn, bắt mắt, không mấy ngạc nhiên khi Toyota Veloz Cross ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Dù là xe phục vụ gia đình hay phương tiện làm kinh tế, mẫu MPV này vẫn có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng.

Veloz Cross được ưu đãi những chi phí “sát sườn” với người tiêu dùng.

Từ ngày 4/9/2025, phiên bản đặc biệt của Toyota Veloz Cross đã được đưa về đại lý với số lượng giới hạn. Với giá bán không đổi (638-660 triệu đồng), phiên bản đặc biệt của Veloz Cross là lời mời gửi tới người dùng, cùng chung vui với Toyota trong dịp kỷ niệm 30 năm có mặt, đồng thời đánh dấu cột mốc là hãng xe đầu tiên sản xuất 1 triệu xe tại Việt Nam.

Với đà này, Toyota Veloz Cross được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh sự hiện diện ở phân khúc MPV cỡ nhỏ trong những tháng cuối năm 2025, khi thị trường bước vào giai đoạn tăng tốc thường niên. Bên cạnh chất lượng sản phẩm đã được đông đảo người dùng kiểm nghiệm và đánh giá cao, chính sách bán hàng hấp dẫn của hãng xe Nhật Bản cũng là một yếu tố hứa hẹn “chắp cánh” doanh số của mẫu xe này.

Chi phí bảo dưỡng của Veloz Cross được người dùng đánh giá là hợp lý.

Ưu đãi lớn tiếp đà chạy đua doanh số

Dù có sức tiêu thụ ổn định song Toyota Veloz Cross vẫn có khuyến mại lớn trong tháng 9. Cụ thể, hai phiên bản của mẫu MPV này được hãng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ, quy đổi thành mức giảm 72,7 - 75 triệu đồng, đưa giá bán hạ xuống 565,3 - 585 triệu đồng. Chưa đến 600 triệu đồng cho một mẫu MPV 7 chỗ, có hệ thống an toàn chủ động với các tính năng hỗ trợ hiện đại hàng đầu phân khúc, đây là một mức giá quả thực rất hấp dẫn, theo đánh giá của một số người dùng.

Phiên bản đặc biệt của Toyota Veloz Cross sở hữu dải decal đỏ - đen ở hai bên hông xe đi kèm dòng chữ “30th Anniversary".

Phiên bản đặc biệt của Toyota Veloz Cross sở hữu dải decal đỏ - đen ở hai bên hông xe đi kèm dòng chữ “30th Anniversary". Bên cạnh đó, logo kỷ niệm 30 năm cũng được gắn nổi ở khu vực chân gương chiếu hậu, sở hữu thiết kế số 30 cách điệu theo kiểu ký hiệu vô cực, thể hiện hành trình phát triển bền vững của Toyota Việt Nam trong suốt 30 năm.