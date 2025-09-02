Hà Nội

Xe

Toyota Veloz Cross thế hệ mới sẽ có bản hybrid vào năm 2026

Phiên bản hybrid của mẫu MPV 7 chỗ hạng B Toyota Veloz Cross đã được lãnh đạo của hãng xe đình đám Nhật Bản xác nhận ra mắt và mở bán trong năm 2026.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá xe MPV Toyota Veloz Cross tại Việt Nam.

Sau nhiều đồn đoán về việc Toyota Veloz Cross sẽ có phiên bản hybrid sử dụng hệ thống động cơ lai xăng, điện, mới đây , Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), xác nhận Toyota Veloz Hybrid sẽ bắt đầu được sản xuất và bán ra tại đây vào năm tới.

Tương tự các phiên bản hiện hành, Toyota Veloz Cross HEV cũng sẽ được sản xuất tại nhà máy của PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Đơn vị này sẽ sản xuất, phân phối song song bản sử dụng động cơ đốt trong cũng như bản hybrid tại Indonesia.

1-9466.jpg
Toyota Veloz Cross thế hệ mới sẽ có bản hybrid vào năm 2026.

Trước đó, Toyota đã sản xuất Kijang Innova Zenix Hybrid (Innova Cross tại Việt Nam) và Yaris Cross Hybrid, tiếp theo là bZ4X, và Veloz Hybrid vào năm 2026. "Hiện tại chúng tôi có Innova Zenix và Yaris Cross, và chúng tôi sẽ bổ sung thêm bZ4X và Veloz. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ", Nandi nói.

Sự xuất hiện của Veloz Hybrid đã được đồn đoán trong vài năm trở lại đây, khi nhiều đối thủ Nhật khác của xe như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7/Ertiga đã được điện hóa.

2-7079.jpg
Do chia sẻ chung nền tảng, hệ động lực hybrid của Toyota Veloz Hybrid dự kiến sẽ chia sẻ chung với mẫu sedan hạng B Yaris Ativ (Vios) HEV.

Do chia sẻ chung nền tảng, hệ động lực hybrid của Toyota Veloz Hybrid dự kiến sẽ chia sẻ chung với mẫu sedan hạng B Yaris Ativ (Vios) HEV vừa mới ra mắt tại Thái Lan. Hệ động lực xăng-điện này sử dụng động cơ xăng 2NR-VEX 1.496cc hút khí tự nhiên bốn xi-lanh thẳng hàng có công suất 91PS tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 121Nm từ 4.000 đến 4.800 vòng/phút.

Kết hợp với một động cơ điện sản sinh công suất 59kW (80PS) và mô-men xoắn 141Nm, được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion 0,7kWh, tạo ra tổng công suất 111PS được truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động E-CVT.

3-8682.jpg
Hiện tại, phía Toyota Việt Nam chưa công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến việc bổ sung phiên bản Veloz Cross hybrid cho dòng MPV này.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện đã được Toyota Việt Nam chuyển sang lắp ráp trong nước sau thời gian đầu nhập khẩu nhằm chủ động nguồn cung cho thị trường. Hiện tại, phía Toyota Việt Nam chưa công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến việc bổ sung phiên bản Veloz Cross hybrid cho dòng MPV này. Tuy nhiên, nhiều khả năng sau khi được trình làng tại Indonesia, Veloz Cross hybrid cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam.

