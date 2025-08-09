Hà Nội

Xe

Toyota Veloz Cross giảm 85 triệu đồng, "đấu" Mitsubishi Xpander

Trong tháng 8/2025, khách hàng mua Toyota Veloz Cross được ưu đãi 80- 85 triệu đồng, tùy từng phiên bản và nhiều quà tặng phụ kiện có giá trị.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Toyota Vios 2023.

Trong tháng 8/2025, Toyota áp dụng ưu đãi hỗ trợ 10% lệ phí trước bạ cho dòng xe Veloz Cross tương với mức giảm 64 triệu đồng đối với bản Cross CVT và 66 triệu đồng đối với bản Cross VCT TOP.

Ngoài ưu đãi trên, một số đại lý khu vực Hà Nội còn giảm thêm cho khách hàng mua Veloz Cross từ 14 – 16 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Tổng ưu đãi lên tới 80 triệu đồng cho cả hai phiên bản Cross CVT và Cross CVT TOP.

Trong khi đó, tại khu vực TP. HCM, khách hàng mua Toyota Veloz Cross được giảm 85 triệu đồng cho cả hai phiên bản Veloz Cross CVT và Veloz Cross CVT. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe còn được tặng thêm gói phụ như phim cách nhiệt, trải sàn, camera hành trình... Mức khuyến mãi cụ thể tùy thuộc vào từng đại lý.

2-4315.jpg
Trong tháng 8/2025, khách hàng mua Toyota Veloz Cross được ưu đãi 80- 85 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Sau ưu đãi, Toyota Veloz Cross có giá dao động từ 558 - 580 triệu đồng tại khu vực Hà Nội và dao động từ 553 - 575 triệu đồng tại khu vực TP. HCM. Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất dành cho Toyota Veloz Cross trong vài tháng trở lại đây.

Động thái này không quá bất ngờ khi hầu hết các đối thủ trong phân khúc như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7,... đều có những ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, Mitsubishi Xpander hiện đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi 28 - 35 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của Xpander chỉ còn từ 532 - 663 triệu đồng, tùy phiên bản. Động thái này được cho là nhằm dọn kho để đón phiên bản nâng cấp mới, dự kiến ra mắt vào tháng 9/205.

Tiếp đến là Suzuki XL7 với chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ, tương đương mức giảm. Các đại lý Hyundai cũng đang ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho Stargazer (489-599 triệu đồng). Mức giảm tại đại lý của Hyundai Stargazer khoảng 24-30 triệu đồng. Honda BR-V (661-705 triệu đồng) cũng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm của xe tương ứng khoảng 33-35 triệu đồng.

3-9925.jpg
Toyota Veloz Cross là mẫu xe kiên trì bám đuổi Xpander nhất với các chương trình giảm giá hấp dẫn.

Đáng chú ý, lô xe điện VinFast Limo Green đầu tiên chính thức được bàn giao đến tay khách hàng... Với những ưu thế về công nghệ, thiết kế và chi phí vận hành, VinFast Limo Green được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn sóng mới, thách thức các đối thủ đã có chỗ đứng vững chắc.

Trong tháng 6/2025, Toyota Veloz Cross xếp ở vị trí thứ 2 với lượng xe bán ra trong tháng 6 đạt 766, tăng mạnh so với con số 604 xe bán ra trong tháng trước. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025 của Veloz đạt 3.149 xe. Có thể nói, Toyota Veloz Cross là mẫu xe kiên trì bám đuổi Xpander nhất với các chương trình giảm giá hấp dẫn. Tuy nhiên, sự nỗ lực không thu lại kết quả như ý bởi Xpander cũng thường xuyên áp dụng chương trình ưu đãi.

