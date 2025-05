Toyota cảnh báo một năm khó khăn của ngành ôtô

Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross Hybrid 2025.

Bất chấp những thách thức phía trước, Toyota kỳ vọng doanh số bán hàng tại Bắc Mỹ sẽ tăng. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản có thể chuyển hướng một số xe dành cho Hoa Kỳ sang các thị trường khác.

Thuế quan của Hoa Kỳ đối với xe và phụ tùng nhập khẩu, cùng với sự thay đổi tiền tệ, sẽ gây tổn hại cho Toyota trong năm nay.

Thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt đang gây tổn hại nghiêm trọng cho Toyota. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, gã khổng lồ ôtô Nhật Bản tin rằng lợi nhuận ròng của mình có thể giảm tới 34,9% và sụt giảm lợi nhuận hoạt động hơn 20%. Tuy nhiên, có một chút tin tốt, đó là giá sẽ không tăng, ít nhất là không phải trong ngắn hạn.

Trong báo cáo tài chính mới nhất được công bố vào ngày 8 tháng 5, Toyota tiết lộ rằng lợi nhuận hoạt động sẽ giảm 20,8% xuống còn 3,8 nghìn tỷ yên, hay khoảng 26 tỷ USD, trong năm tài chính tiếp theo kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Để so sánh, lợi nhuận hoạt động của công ty trong năm tài chính vừa qua là 4,8 tỷ yên. Việc lợi nhuận ròng giảm gần 30% xuống còn 3,1 nghìn tỷ yên (khoảng 21,5 tỷ USD) cũng gây ra rắc rối cho công ty.

Thuế quan không phải là lý do duy nhất khiến tình hình tài chính của Toyota trở nên đáng sợ. Công ty này dự kiến sẽ chứng kiến tác động 745 tỷ yên (~5,1 tỷ USD) từ việc đồng yên Nhật tăng giá so với đồng đô la Mỹ. Giá vật liệu cao hơn sẽ khiến Toyota thiệt hại thêm 350 tỷ yên (~2,4 tỷ USD). Do Tổng thống Trump điều chỉnh chính sách thuế quan của mình quá nhanh nên Toyota không thể nêu rõ tác động đầy đủ của chúng, ngoài việc dự đoán tác động tiêu cực là 180 tỷ yên (1,2 tỷ USD) chỉ riêng trong tháng 4 và tháng 5.

"Vì chính phủ và các cơ quan hiện đang nỗ lực hết sức nên thông tin chi tiết về thuế quan của Hoa Kỳ vẫn có thể thay đổi", chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Toyota Koji Sato cho biết. "Rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mặt khác, chúng tôi đã đưa tác động của các phần đã được triển khai vào dự báo của mình cho năm tài chính này"

Mặc dù vậy, doanh số bán hàng của Toyota tại Hoa Kỳ vẫn lớn. Giám đốc tài chính Yoichi Miyazaki lưu ý rằng thương hiệu này dự kiến sẽ bán được 2,94 triệu xe tại Bắc Mỹ trong năm tài chính hiện tại, tăng 8,8% so với năm trước. Ông nói thêm rằng "Toyota sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp ngắn hạn nào, chẳng hạn như tăng giá do thuế quan".

Phát biểu với Nikkei Asia, Sato nói thêm rằng một số xe dành cho Hoa Kỳ có thể được vận chuyển đến các thị trường khác khi Toyota tiếp tục điều chỉnh: "Sẽ rất mong muốn khi phân phối sản phẩm đến Hoa Kỳ, nơi có nhiều khách hàng của chúng tôi", ông tuyên bố. "Nhưng trong ngắn hạn, chúng tôi cũng nên cân nhắc điều chỉnh".