Gần 100.000 ôtô điện Toyota, Subaru, Lexus bị triệu hồi vì lỗi điều hòa.

Toyota, Subaru và Lexus vừa phát lệnh triệu hồi 94.320 ôtô điện đời 2023-2025 tại Mỹ vì lỗi điều hòa, ảnh hưởng đến Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ.

Video: Giới thiệu Lexus RZ 450e và 300e chạy điện.

Ba thương hiệu ôtô Nhật Bản gồm Toyota, Subaru và Lexus vừa thông báo triệu hồi 94.320 xe điện tại Mỹ, đồng thời tạm dừng bán toàn bộ xe tồn kho ở đại lý. Sự cố được xác định nằm ở hệ thống điều hòa, có thể khiến bộ phận sấy kính và khử sương không hoạt động, làm giảm tầm nhìn của người lái.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng đều thuộc đời 2023 - 2025, bao gồm: Toyota bZ4X (41.499 xe, chiếm số lượng lớn nhất). Subaru Solterra. Lexus RZ.

Theo báo cáo từ Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA), lỗi lập trình có thể khiến hệ thống điều hòa chuyển sang chế độ an toàn, dẫn đến tạm dừng hoạt động sưởi và làm mờ kính chắn gió. Sự cố xảy ra trong những điều kiện nhất định, đặc biệt khi máy nén điện gặp trục trặc.

Điều này đặc biệt nguy hiểm khi xe vận hành ở thời tiết lạnh, bởi hơi nước hoặc băng tuyết bám trên kính chắn gió không được xử lý, khiến giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ tai nạn.

Ban đầu, Toyota cho rằng sự cố không quá nghiêm trọng vì xe điện có đến hai nguồn nhiệt. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm trong điều kiện cực lạnh cho thấy hiệu suất sưởi kém hơn dự kiến. Cuộc điều tra sau đó phát hiện lỗi ở máy nén điện có thể khiến ECU tạm dừng cả nguồn nhiệt dự phòng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khử sương.

Giải pháp được đưa ra là cập nhật phần mềm hệ thống điều hòa. Ngoài ra, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và thay thế máy nén điện nếu cần thiết trên các xe thuộc diện triệu hồi.

Đợt triệu hồi này một lần nữa nhấn mạnh tính phức tạp của công nghệ trên xe điện. Với việc cả ba thương hiệu Nhật Bản lớn đều bị ảnh hưởng, đây được coi là bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dùng trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến tại Mỹ và toàn cầu.