Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10.

Đây là chuyến thăm Anh đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973. Hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 9/2010. Ngày 30/9/2020, hai bên ra tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Trong cuộc tiếp Đại sứ Anh Iain Frew hôm 17/10, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quan hệ song phương đã phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược.

Quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tài chính - tiền tệ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, lao động, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân đã đi trước mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew hôm 17/10. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc tăng cường hơn nữa, đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Anh sang giai đoạn phát triển mới.

Anh là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và là nhà đầu tư đứng thứ 15/152 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Anh trong ASEAN.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 8,424 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 7,543 tỷ USD, tăng 18,9% so với năm 2023; nhập khẩu đạt 881,050 triệu USD, tăng 10,8%.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỷ USD (tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024), trong đó xuất khẩu đạt 5,4 tỷ USD (tăng 8,2%), nhập khẩu đạt 630,9 triệu USD (tăng 19,8%). Thương mại Việt Nam và Anh đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Anh là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam (50 triệu bảng Anh/năm cho giai đoạn 2006-2010). Nước này thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam thông qua các quỹ hợp tác tại khu vực ASEAN của Anh như Quỹ Thịnh vượng, Quỹ Newton...

Trong giáo dục - đào tạo, Anh chú trọng phát triển hợp tác với sự hiện diện của Hội đồng Anh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM; tích cực thúc đẩy sự tham gia của các trường hàng đầu của Anh trong liên kết đào tạo, hợp tác phát triển các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Nước này là một trong những đối tác có hoạt động hợp tác thường xuyên và sôi động nhất với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và triển khai các kết quả tại hội nghị COP26.

Trong cuộc họp tháng 3/2022 tại Đức, các bộ trưởng G7 đã quyết định thông qua đề xuất của Anh về việc ủng hộ một thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa G7 và Việt Nam (JETP).

Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bán dẫn có nhiều dư địa và mang lại tiềm năng to lớn.

Cộng đồng người Việt tại Anh có khoảng 110.000 người, trong đó có 12.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh.