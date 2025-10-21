Tổng Bí thư Tô Lâm tới Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Phần Lan

Tối 20/10, TBT Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Phần Lan theo lời mời Tổng thống Stubb.

Đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại sân bay quốc tế Helsinki có ông Mika Koskinen - Cục trưởng Cục lễ tân Bộ Ngoại giao Phần Lan, ngài Pekka Juhani Voutilaine - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình cùng đại diện cán bộ nhân viên Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới Helsinki bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Phần Lan

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Phần Lan mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả về chính trị, kinh tế và đối ngoại toàn diện. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển rất tích cực, thực chất và toàn diện, thể hiện qua đối thoại chính trị tăng cường, hợp tác kinh tế - giáo dục - khoa học công nghệ mở rộng, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc. Hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, qua đó củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Phần Lan, trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai bên trên những lĩnh vực là trụ cột mới thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững; không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn tạo xung lực mới cho hợp tác song phương, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển xanh, sáng tạo và bền vững mà hai nước cùng chia sẻ.