Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước tới Lào, chiều nay (1/12), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Lào với chủ đề “Kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới”. Cùng dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Đoàn kết gắn bó keo sơn là mạch nguồn của quan hệ Việt - Lào

Bày tỏ vui mừng và xúc động được trở lại đất nước Lào anh em tươi đẹp; gặp gỡ và phát biểu tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định, quan hệ Việt-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, đã trở thành một mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, thuỷ chung, hiếm thấy trong lịch sử thế giới hiện đại.

Tổng Bí thư khẳng định, qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng “tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, trong sáng, thủy chung, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” được kết tinh từ lịch sử đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, chia sẻ, cùng nhau vượt qua hiểm nguy, gian nan thử thách.

“Vĩ đại” vì đó là tình cảm được hun đúc qua thử thách lớn nhất: chiến tranh, mất mát, xương máu. “Đặc biệt” vì đó là tình đoàn kết thủy chung trong sáng của những người chung ý chí, chung chiến hào, chung lợi ích với tâm niệm “giúp bạn là tự giúp mình”, “thắng lợi của bạn là thắng lợi của mình”. “Trong sáng” vì hai Đảng, hai Nhà nước luôn luôn đặt lợi ích của sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước lên trên hết và là điều kiện tiên quyết trong giải quyết các vấn đề song phương.

"Một điều cần khẳng định là: Đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt- Lào. Không có mạch nguồn kết dính đó, chúng ta sẽ chỉ là hai quốc gia láng giềng “đứng cạnh nhau”. Có chất kết dính “đoàn kết”, chúng ta trở thành hai dân tộc “đứng cùng nhau” trong các chặng đường phát triển", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào.

Để kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư cho rằng, hai Đảng đều lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực của phát triển, nhân dân là trên hết và trước hết.

Bên cạnh đó, hai nước Việt – Lào cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển và bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực, tài nguyên và không gian phát triển.

Riêng đối với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào và các cơ sở đào tạo của Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh yếu tố gắn kết về trí tuệ, lý luận và nguồn nhân lực. Việt Nam và Lào cần chia sẻ sâu sắc hơn kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, kinh nghiệm cải cách hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kinh nghiệm quản lý tài chính công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản trị đô thị, nông thôn, phát triển vùng sâu, vùng xa.

"Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào, các học viện, trường Đảng, trường chính trị, đại học của Lào và Việt Nam tiếp tục xây dựng các chương trình nghiên cứu, đào tạo chung: các khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ liên kết; các nhóm nghiên cứu chung về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản trị công, quản trị phát triển bền vững", theo Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

“Chìa khóa” cho giai đoạn đoàn kết chiến lược mới

Khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt Việt- Lào không chỉ là “câu chuyện của hai nước” mà là một nhân tố tích cực trong cấu trúc an ninh-hòa bình-phát triển của khu vực, Tổng Bí thư nêu 5 gợi mở mang tính phương châm hành động chung, có thể coi là “chìa khóa” cho giai đoạn đoàn kết chiến lược mới giữa Việt Nam và Lào, đó là:

Giữ vững lòng tin chiến lược, coi trọng tình nghĩa trước sau như một, niềm tin chiến lược phải được xây dựng từ từng việc làm cụ thể, từ cách chúng ta xử lý các vấn đề lợi ích một cách thẳng thắn, chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

Phải coi tình đoàn kết đặc biệt là chất kết dính, liên kết chiến lược là động lực phát triển; đoàn kết giúp 2 nước tồn tại và vươn mình; gắn kết giúp vững vàng trong cuộc cạnh tranh phát triển đang ngày càng gay gắt.

Phát huy tối đa sự bổ trợ lẫn nhau về địa-kinh tế, địa-chính trị, địa-văn hóa; biên giới là không gian của cơ hội phát triển, của hội nhập; khác biệt, đặc thù là “đặc sản”, là “năng lượng hiếm” để bổ sung, làm giàu cho nhau.

Đặt con người vào trung tâm của mọi chương trình, dự án, chính sách liên kết. Mọi tuyến đường, cây cầu, khu kinh tế, hành lang phát triển… chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đời sống nhân dân hai bên biên giới tốt hơn, thanh niên có nhiều cơ hội hơn, người dân cảm nhận rõ hơn lợi ích từ tình đoàn kết Việt -Lào.

Để viết tiếp các chương mới trong pho sử Việt- Lào bằng ngôn ngữ của thời đại số trên nền tảng tình đoàn kết Việt- Lào được gắn kết bằng máu, mồ hôi, nước mắt trên chiến trường năm xưa, dịp này, Tổng Bí thư đề nghị và mong muốn thế hệ hôm nay cần sử dụng tri thức, tình yêu, tình người, sáng tạo, công nghệ, bằng những công trình, dự án thiết thực, hiệu quả, nhân văn và đặc biệt là bằng trái tim nhiệt huyết của thế hệ trẻ.