Chính trị

Tối nay sẽ trình diễn pháo hoa lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Nội

Tối nay (23/1), tại Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Thiên Tuấn

Thủ đô Hà Nội tối nay sẽ trở nên rực rỡ với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật quy mô lớn nhằm chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

img-1544jpg.jpg
Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, người dân cần lưu ý các mốc thời gian và vị trí triển khai sau đây:

Thời gian bắt đầu: Đúng 20h10' ngày 23/01/2026. Thời lượng trình diễn: 30 phút liên tục.

Địa điểm trung tâm: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hình thức trình diễn: Kết hợp nghệ thuật giữa pháo hoa tầm cao, pháo hoa hỏa thuật và hệ thống âm thanh, màn hình LED hiện đại.

Sự kiện tối nay được đầu tư công phu với số lượng thiết bị kỹ thuật vượt trội nhằm tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn.

Tổng lực lượng pháo: Ban tổ chức sử dụng 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Trận địa hỏa thuật: Được lắp đặt kỹ thuật tại khu vực mái và hai bên cánh gà khán đài B của Sân vận động Mỹ Đình để tạo điểm nhấn tầm thấp.

Trận địa tầm cao: Trải dài từ khu vực đường Lê Đức Thọ, đi qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, đảm bảo góc nhìn rộng từ nhiều hướng.

Hỗ trợ công chúng: Hai màn hình LED cỡ lớn tại Quảng trường Mỹ Đình sẽ truyền hình trực tiếp các góc quay cận cảnh nghệ thuật để phục vụ nhân dân theo dõi.

Bên cạnh điểm nhấn pháo hoa tối nay, công tác trang hoàng và các kế hoạch tiếp theo vẫn đang được triển khai đồng bộ:

Treo cờ Tổ quốc: Các hộ gia đình và đơn vị trên toàn địa bàn tiếp tục thực hiện treo cờ đến hết ngày 25/01/2026.

An ninh và Giao thông: Lực lượng Công an Thành phố tổ chức phân luồng từ sớm tại các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và Đỗ Xuân Hợp để tránh ùn tắc.

Hướng tới Tết Bính Ngọ: Ngay sau sự kiện này, thành phố sẽ chuẩn bị cho màn pháo hoa đêm Giao thừa tại 31 điểm (32 trận địa) trên toàn địa bàn Thủ đô.

Màn trình diễn tại Mỹ Đình tối nay hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tự hào và hứng khởi cho mỗi người dân trong ngày vui chung của đất nước.

#pháo hoa #đại hội đảng #hà nội #nghệ thuật #lịch bắn pháo hoa

