Tộc người du mục sống bằng nghề chăn tuần lộc ở nơi lạnh giá nhất nước Nga

Tộc người Nenets sống ở vùng Bắc Cực nước Nga nổi tiếng với tập quán du mục và sự gắn bó sâu sắc với đàn tuần lộc trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Tháng 12 mang đến vận trình rực sáng cho ba con giáp khi họ hóa giải khó khăn, thể hiện bản lĩnh vững vàng và thu hút tài lộc đột phá trên mọi phương diện.
Quân Ukraine ở Pokrovsk từ chối lời đề nghị đầu hàng, cuộc chiến giành Myrnohrad đã bước vào giai đoạn cuối cùng; Nga sử dụng siêu bom 3 tấn.
Được cải tạo từ văn phòng cũ, ngôi nhà giữ lại khung kết cấu ba tầng nhưng thay đổi lớp vỏ, màu sắc tựa như một chiếc bút chì.
Ăn tối nhẹ nhàng với những món canh giàu dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng, giảm mỡ thừa và duy trì cảm giác no lâu, tốt cho sức khỏe.
Chụp CT phát hiện ký tự lạ trên thanh kiếm thế kỷ 16 Sau Công Nguyên, nó có thể thuộc về một mục sư hoặc một người xuất thân quý tộc.
Bitfarm, công ty đào Bitcoin lớn ở Bắc Mỹ, chuyển hướng sang trung tâm dữ liệu AI sau khoản lỗ 46 triệu USD.
Tắc kè hoa (họ Chamaeleonidae) được cả thế giới biết đến nhờ khả năng biến màu, đôi mắt chuyển động độc lập và lối săn mồi cực kỳ độc đáo trong giới bò sát.
MC Thu Hoài, diễn viên Thu Trang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Vân Trang..dành những lời đặc biệt gửi đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Mưa lũ kéo dài mấy ngày qua khiến nhiều địa phương của Khánh Hòa chìm sâu trong nước, giao thông bị chia cắt và cô lập.
Ở bán kết Miss Universe 2025, Hương Giang trình diễn tự tin trong 2 phần thi: trang phục dạ hội và áo tắm.
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Noel, thế nhưng Lê Phương Anh đã khiến mạng xã hội rộn ràng không khí giáng sinh với bộ ảnh mới đầy cuốn hút.
103 đồng tiền được bảo quản tốt được khai quật, chúng trở thành “bí mật vàng” của một ngôi đền Shiva.
Nấm dù mùi tỏi (Marasmius alliaceus) nổi bật nhờ mùi hương đặc trưng như tỏi, khiến nó trở thành một trong loài nấm thú vị nhất đối với giới nghiên cứu.
Hoa tam giác mạch nở rộ khắp triền núi Tuyên Quang, tạo khung cảnh mềm mại và thu hút du khách đến check-in, tận hưởng không khí mùa đông vùng cao.
Cách Hà Nội hơn 300 km, đồi cỏ Ba Quáng (Cao Bằng) mê hoặc du khách với biển cỏ trải dài, biển mây bồng bềnh và sắc vàng mùa cỏ cháy.
Một số loại rau đắt đỏ vì hương vị độc đáo, sự hiếm có và điều kiện trồng trọt khắc nghiệt.
Quân đội Nga đang mở cuộc tấn công tổng lực vào các cơ sở lưu trữ khí đốt, nhà máy điện bằng các loại tên lửa và UAV tấn công tầm xa.
Mới đây, nữ MC xinh đẹp Linh Nắng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra bộ ảnh mới đầy quyến rũ, sau những hình ảnh 'nhá hàng' trước đó trên story.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/11, Nhân Mã được Thần Tài ưu ái, tài vận nổi bật, nên chú ý hơn. Song Tử đừng tò mò quá để tránh rắc rối.
Những căn hộ siêu nhỏ này vô tình phản ánh thực trạng giá bất động sản cao, buộc nhiều người phải chấp nhận sống trong không gian hạn chế miễn sao đủ dùng.