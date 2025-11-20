Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tộc người du mục sống bằng nghề chăn tuần lộc ở nơi lạnh giá nhất nước Nga

Kho tri thức

Tộc người du mục sống bằng nghề chăn tuần lộc ở nơi lạnh giá nhất nước Nga

Tộc người Nenets sống ở vùng Bắc Cực nước Nga nổi tiếng với tập quán du mục và sự gắn bó sâu sắc với đàn tuần lộc trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

T.B (tổng hợp)
Là dân tộc du mục chăn tuần lộc lâu đời. Người Nenets di chuyển hàng trăm km mỗi năm để tìm đồng cỏ cho đàn tuần lộc. Ảnh: Pinterest.
Là dân tộc du mục chăn tuần lộc lâu đời. Người Nenets di chuyển hàng trăm km mỗi năm để tìm đồng cỏ cho đàn tuần lộc. Ảnh: Pinterest.
Sống trong lều làm từ da tuần lộc. Loại lều này giữ ấm tốt và dễ dựng trong điều kiện gió mạnh. Ảnh: Pinterest.
Sống trong lều làm từ da tuần lộc. Loại lều này giữ ấm tốt và dễ dựng trong điều kiện gió mạnh. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động di chuyển phụ thuộc vào xe trượt tuần lộc. Đây là phương tiện chính để vượt qua tuyết dày. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động di chuyển phụ thuộc vào xe trượt tuần lộc. Đây là phương tiện chính để vượt qua tuyết dày. Ảnh: Pinterest.
Trẻ em học thích nghi với băng giá từ nhỏ. Chúng học cách điều khiển tuần lộc và dựng lều ngay từ khi rất bé. Ảnh: Pinterest.
Trẻ em học thích nghi với băng giá từ nhỏ. Chúng học cách điều khiển tuần lộc và dựng lều ngay từ khi rất bé. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Nenets thuộc nhóm Samoyed. Ngôn ngữ này có nhiều phương ngữ khác biệt giữa các vùng. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Nenets thuộc nhóm Samoyed. Ngôn ngữ này có nhiều phương ngữ khác biệt giữa các vùng. Ảnh: Pinterest.
Tập tục tôn trọng thiên nhiên nghiêm ngặt. Người Nenets tin rằng vạn vật đều có linh hồn, và đều cần được trân trọng. Ảnh: Pinterest.
Tập tục tôn trọng thiên nhiên nghiêm ngặt. Người Nenets tin rằng vạn vật đều có linh hồn, và đều cần được trân trọng. Ảnh: Pinterest.
Bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Băng tan và thay đổi thảm thực vật khiến hành trình du mục của người Nenets ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Pinterest.
Bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Băng tan và thay đổi thảm thực vật khiến hành trình du mục của người Nenets ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Nghề chăn tuần lộc của Nenets #Cuộc sống du mục Bắc Cực #Truyền thống di chuyển bằng xe trượt #Ẩm thực và lều da tuần lộc #Ngôn ngữ và tập quán Nenets #Tôn trọng thiên nhiên và linh hồn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT