Vật phẩm độc lạ của đế quốc từng thống trị Tây Phi suốt 5 thế kỷ

Kho tri thức

Đế quốc Benin (1440–1897) nổi tiếng với nghệ thuật đồng đúc tinh xảo và bộ máy tổ chức mạnh mẽ, tạo nên một nền văn minh rực rỡ tại Tây Phi trong nhiều thế kỷ.

Có hệ thống quân đội tổ chức chặt chẽ. Đế quốc Benin duy trì lực lượng chiến binh tinh nhuệ bảo vệ lãnh thổ và mở rộng ảnh hưởng. Ảnh: Pinterest.
Kinh đô Benin có tường thành đồ sộ. Tường thành dài hàng trăm km, được xem là một trong những công trình phòng thủ lớn nhất lịch sử. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống thương mại phát triển mạnh. Benin giao thương với Bồ Đào Nha và nhiều nước khác từ thế kỷ 15. Ảnh: Pinterest.
Vai trò quan trọng của vua. Người đứng đầu đế quốc được gọi là Oba, có quyền lực tuyệt đối và được coi là trung gian giữa con người và thần linh. Ảnh: Pinterest.
Nghệ nhân Benin nổi tiếng với các tấm phù điêu đồng. Những tác phẩm này thể hiện tay nghề tuyệt đỉnh và có ảnh hưởng sâu rộng trong nghệ thuật châu Phi. Ảnh: socialistworker.co.uk.
Kỹ thuật đúc đồng bí truyền. Nghệ nhân chỉ truyền lại bí quyết cho thế hệ kế tiếp trong gia đình. Ảnh: artnet.com.
Sụp đổ sau cuộc xâm lược của Anh năm 1897. Sự kiện này khiến nhiều cổ vật bị cướp phá và phân tán khắp châu Âu. Ảnh: Pinterest.
