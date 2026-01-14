Ngày 14/1, Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam.

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Văn Dũng - Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ viếng bắt đầu lúc 6h trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng. (Ảnh: DP).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến. Tham gia đoàn viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến Đại tướng Lê Văn Dũng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng. (Ảnh: DP)

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch nước do bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Lê Văn Dũng. (Ảnh: LT)

Đoàn đại biểu Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng. (Ảnh: LT)

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến. Tham gia đoàn viếng có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Văn Dũng diễn ra theo nghi thức Lễ tang cấp nhà nước. (Ảnh: DP)

Đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng còn có đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các đoàn đại biểu quốc tế... Đại biểu các đoàn viếng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc những đóng góp của Đại tướng Lê Văn Dũng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm; gia đình cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Trong Sổ tang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nhà lãnh đạo cao cấp có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, vị tướng “Tài năng, đức độ, trung hiếu, vẹn toàn”; người con ưu tú của quê hương đồng khởi Bến Tre anh hùng, giàu truyền thống cách mạng; người Đảng viên Cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Với 81 năm tuổi đời và 60 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo”.

Đúng 10h30, tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM), diễn ra Lễ truy điệu Đại tướng Lê Văn Dũng.

Lễ truy điệu diễn ra sáng cùng ngày (Ảnh: D.P)

Lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quân uỷ trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức đưa lĩnh cữu Đại tướng ra xe tang (ẢnhQ.P).

Tại Lễ truy điệu, đại diện gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đã hết lòng chăm sóc, cứu chữa cho người cha, người ông của gia đình.

Linh sa đưa linh cữu Đại tướng rời nhà tang lễ về an táng tại quê nhà (Ảnh: DP)

Sau lễ truy điệu là các nghi lễ di quan Đại tướng Lê Văn Dũng.

Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng diễn ra chiều cùng ngày tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.