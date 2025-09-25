Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tình duyên của ‘chàng rể quốc dân' Hứa Quang Hán

Giải trí

Tình duyên của ‘chàng rể quốc dân' Hứa Quang Hán

‘Chàng rể quốc dân’ Hứa Quang Hán từng vướng tin đồn tình cảm với Trương Quân Ninh sau khi đóng đóng chung phim The invisible guest.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, nam diễn viên Hứa Quang Hán đến Việt Nam để quảng bá phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em. Ảnh: Tiền Phong.
Mới đây, nam diễn viên Hứa Quang Hán đến Việt Nam để quảng bá phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em. Ảnh: Tiền Phong.
Nhiều khán giả yêu thích Hứa Quang Hán bởi anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất tốt. Ảnh: Đẹp.
Nhiều khán giả yêu thích Hứa Quang Hán bởi anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất tốt. Ảnh: Đẹp.
Hứa Quang Hán từng đóng Người chuyển giới, Dương quang phổ chiếu, Tội nhân vô định, Hôn lễ của em, Muốn gặp anh. Ảnh: Tiền Phong.
Hứa Quang Hán từng đóng Người chuyển giới, Dương quang phổ chiếu, Tội nhân vô định, Hôn lễ của em, Muốn gặp anh. Ảnh: Tiền Phong.
‘Chàng rể quốc dân’ Hứa Quang Hán từng vướng tin đồn tình cảm với Trương Quân Ninh sau khi đóng đóng chung phim The invisible guest. Ảnh: VOH.
‘Chàng rể quốc dân’ Hứa Quang Hán từng vướng tin đồn tình cảm với Trương Quân Ninh sau khi đóng đóng chung phim The invisible guest. Ảnh: VOH.
Cụ thể, tháng 6/2022, Hứa Quang Hán và Trương Quân Ninh bị chụp được khoảnh khắc đi ăn với nhau. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật.
Cụ thể, tháng 6/2022, Hứa Quang Hán và Trương Quân Ninh bị chụp được khoảnh khắc đi ăn với nhau. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật.
Hứa Quang Hán phủ nhận tin đồn hẹn hò Trương Quân Ninh. Ảnh: VTV.
Hứa Quang Hán phủ nhận tin đồn hẹn hò Trương Quân Ninh. Ảnh: VTV.
“Chúng tôi chỉ đi ra ngoài, ăn với nhau một bữa cơm. Bản thân tôi không dám nghĩ đến chuyện tiến triển với đối phương. Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Mọi người đều là người chuyên nghiệp trong công việc”, VOH dẫn lời nam diễn viên. Ảnh: Tiền Phong.
“Chúng tôi chỉ đi ra ngoài, ăn với nhau một bữa cơm. Bản thân tôi không dám nghĩ đến chuyện tiến triển với đối phương. Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Mọi người đều là người chuyên nghiệp trong công việc”, VOH dẫn lời nam diễn viên. Ảnh: Tiền Phong.
Nam ca sĩ, diễn viên sinh năm 1990 chưa công khai mối tình nào từ khi vào showbiz. Ảnh: Đẹp.
Nam ca sĩ, diễn viên sinh năm 1990 chưa công khai mối tình nào từ khi vào showbiz. Ảnh: Đẹp.
Từ khi hoạt động nghệ thuật, Hứa Quang Hán không vướng bất kỳ lùm xùm nào. Ảnh: Tiền Phong.
Từ khi hoạt động nghệ thuật, Hứa Quang Hán không vướng bất kỳ lùm xùm nào. Ảnh: Tiền Phong.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hứa Quang Hán #diễn viên Hứa Quang Hán #chàng rể quốc dân #tài tử Hứa Quang Hán

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT