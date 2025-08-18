Hà Nội

Sống Khỏe

Tìm lại giấc ngủ cho bé 7 tháng tuổi không thể nằm ngửa vì dị tật tim

Việc tầm soát giúp phát hiện sớm các dị tật tim đóng vai trò vô cùng quan trọng để điều trị giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và hòa nhập tốt với cộng đồng.

Thúy Nga

Trong vòng tay của mẹ, bé H.N.Q., mới 7 tháng tuổi, đã phải gồng mình chiến đấu với từng hơi thở. Con không thể nằm ngửa, giấc ngủ chỉ là những giấc chập chờn xen lẫn quấy khóc. Mỗi đêm, người mẹ trẻ lại lặng lẽ ôm con, vỗ về cho những tiếng thở dồn dập, mong sao con có được một giấc ngủ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.

Đó là những tháng ngày mòn mỏi của một gia đình tại Quế Phong, khi chứng kiến đứa con bé bỏng của mình vật vã với dị tật tim bẩm sinh. Một dị tật mang tên "còn ống động mạch", khiến trái tim nhỏ bé bị quá tải, gây ra tình trạng tăng áp phổi nặng, đe dọa đến từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim non nớt.

Hơi thở nhanh, bú kém, chậm tăng cân - mỗi dấu hiệu ấy là một nhát cứa vào lòng người mẹ. Chính vì vậy, gia đình đã quyết định đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để khám bệnh.

Sau khi thăm khám và tiến hành các chỉ định cận lâm sàng, đội ngũ bác sĩ khoa Tim Mạch đã đưa ra kết luận, bệnh nhi mắc dị tật tim Còn ống động mạch, tăng áp phổi nặng và có biểu hiện suy tim. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định phải kịp thời tiến hành can thiệp tim mạch để đóng ống động mạch của trẻ lại.

giac-ngu-ngon.jpg
Phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhi tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Sau 1 tiếng tập trung cao độ, cùng sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ca can thiệp đã được đội ngũ ê-kíp can thiệp tim mạch Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện thành công. Một ngày sau phẫu thuật, mọi lo lắng, sợ hãi tan biến.

Người mẹ vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy con gái mình có thể nằm ngửa, nhịp thở đều đặn và bình yên đến lạ.

"Từ khi can thiệp tim, con tôi mới có được giấc ngủ ngon lành" - câu nói ấy không chỉ là lời chia sẻ, mà còn là tiếng lòng của một người mẹ đã trải qua bao đêm không ngủ. Giờ đây, bé Q. không chỉ bú tốt hơn, linh hoạt hơn, mà còn bắt đầu hành trình lớn lên khỏe mạnh, trọn vẹn.

ThS.BS Hoàng Văn Toàn, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo: Khi trẻ có dấu hiệu thở nhanh kéo dài, bên cạnh những bệnh lý về hô hấp, phụ huynh cần nghĩ tới các bệnh lý về tim bẩm sinh.

Như trường hợp của bệnh nhi Q., nếu không phát hiện sớm, sẽ vuột mất “thời điểm vàng” và không thể tiến hành phẫu thuật, hệ quả vô cùng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Bên cạnh đó, việc tầm soát giúp phát hiện sớm các dị tật tim cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từ đó tiến hành can thiệp kịp thời để điều trị, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống của trẻ được cải thiện đáng kể, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và hòa nhập tốt với cộng đồng.

