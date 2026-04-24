Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Robot Trung Quốc gây sốc khi “vượt mặt” người thật

Số hóa - Xe

Robot Trung Quốc gây sốc khi “vượt mặt” người thật

Video robot chạy bán marathon tại Bắc Kinh khiến truyền thông phương Tây kinh ngạc khi máy móc không chỉ bắt kịp mà còn vượt thành tích con người.

Thiên Trang (TH)
Một sự kiện công nghệ đặc biệt tại Bắc Kinh đã khiến truyền thông quốc tế bất ngờ khi hàng loạt robot hình người tham gia chạy bán marathon và đạt thành tích vượt qua cả vận động viên chuyên nghiệp.
Một sự kiện công nghệ đặc biệt tại Bắc Kinh đã khiến truyền thông quốc tế bất ngờ khi hàng loạt robot hình người tham gia chạy bán marathon và đạt thành tích vượt qua cả vận động viên chuyên nghiệp.
Rrobot nhanh nhất hoàn thành quãng đường 21 km chỉ trong hơn 50 phút, nhanh hơn cả kỷ lục gần đây của vận động viên con người, tạo nên cú sốc lớn về năng lực vận động của máy móc.
Rrobot nhanh nhất hoàn thành quãng đường 21 km chỉ trong hơn 50 phút, nhanh hơn cả kỷ lục gần đây của vận động viên con người, tạo nên cú sốc lớn về năng lực vận động của máy móc.
Cỗ máy dẫn đầu được phát triển bởi Honor, với thời gian 50 phút 26 giây, cho thấy bước tiến vượt bậc về thiết kế cơ học, khả năng tự điều hướng và tối ưu năng lượng.
Cỗ máy dẫn đầu được phát triển bởi Honor, với thời gian 50 phút 26 giây, cho thấy bước tiến vượt bậc về thiết kế cơ học, khả năng tự điều hướng và tối ưu năng lượng.
So với các cuộc thử nghiệm trước đây, nơi robot thường phụ thuộc vào điều khiển từ xa, gần một nửa số robot lần này đã có thể tự vận hành hoàn toàn, thích ứng địa hình và duy trì tốc độ ổn định trong suốt chặng đua.
So với các cuộc thử nghiệm trước đây, nơi robot thường phụ thuộc vào điều khiển từ xa, gần một nửa số robot lần này đã có thể tự vận hành hoàn toàn, thích ứng địa hình và duy trì tốc độ ổn định trong suốt chặng đua.
Các kỹ sư cho biết thành công này đến từ việc cải tiến cấu trúc chân mô phỏng sinh học và hệ thống tản nhiệt lấy cảm hứng từ công nghệ smartphone, giúp robot duy trì hiệu suất trong thời gian dài.
Các kỹ sư cho biết thành công này đến từ việc cải tiến cấu trúc chân mô phỏng sinh học và hệ thống tản nhiệt lấy cảm hứng từ công nghệ smartphone, giúp robot duy trì hiệu suất trong thời gian dài.
Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định những màn trình diễn ấn tượng này vẫn chưa đồng nghĩa với khả năng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, do robot còn hạn chế về kỹ năng vận động tinh và nhận thức môi trường phức tạp.
Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định những màn trình diễn ấn tượng này vẫn chưa đồng nghĩa với khả năng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, do robot còn hạn chế về kỹ năng vận động tinh và nhận thức môi trường phức tạp.
Sự kiện cũng phản ánh tham vọng lớn của Trung Quốc trong việc dẫn đầu lĩnh vực robot nhân hình, khi hàng loạt doanh nghiệp như Unitree hay UBTech cùng tham gia phát triển công nghệ.
Sự kiện cũng phản ánh tham vọng lớn của Trung Quốc trong việc dẫn đầu lĩnh vực robot nhân hình, khi hàng loạt doanh nghiệp như Unitree hay UBTech cùng tham gia phát triển công nghệ.
Dù còn nhiều thách thức, cuộc đua marathon này được xem là cột mốc quan trọng, cho thấy robot hình người đang tiến rất nhanh tới tương lai nơi chúng có thể thay đổi cách con người lao động và tương tác với công nghệ.
Dù còn nhiều thách thức, cuộc đua marathon này được xem là cột mốc quan trọng, cho thấy robot hình người đang tiến rất nhanh tới tương lai nơi chúng có thể thay đổi cách con người lao động và tương tác với công nghệ.
Thiên Trang (TH)
#robot #bắc kinh #marathon #công nghệ #trung quốc #robot nhân hình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT