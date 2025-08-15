Hà Nội

Giải mã

Tiềm năng ứng dụng kỳ diệu của vi khuẩn sản xuất điện

Vi khuẩn sản xuất điện (Electrogenic bacteria) là nhóm sinh vật cực kỳ độc đáo có khả năng tạo ra dòng điện tự nhiên, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng công nghệ.

1. Có khả năng truyền điện qua màng tế bào. Chúng sử dụng các protein dẫn điện đặc biệt để vận chuyển electron ra ngoài cơ thể. Ảnh: berkeley.edu.
2. Phát hiện lần đầu trong bùn đáy sông. Nhiều loài như Geobacter và Shewanella được tìm thấy ở môi trường thiếu oxy giàu chất hữu cơ. Ảnh: medium.com.
3. Sản xuất điện từ chất thải hữu cơ. Chúng có thể phân giải rác, bùn thải hay các hợp chất hữu cơ và biến năng lượng hóa học thành điện năng. Ảnh: tsukuba.ac.jp.
4. Ứng dụng trong pin sinh học. Các nhà khoa học đã khai thác chúng để chế tạo pin vi sinh, cung cấp năng lượng cho thiết bị nhỏ. Ảnh: mit.edu.
5. Có thể truyền điện qua dây nano sinh học. Một số loài tạo ra các sợi dẫn điện siêu mảnh, kết nối tế bào với bề mặt điện cực. Ảnh: researchgate.net.
6. Góp phần xử lý ô nhiễm môi trường. Chúng có thể loại bỏ kim loại nặng hoặc độc tố trong nước thải khi tạo điện. Ảnh: springernature.com.
7. Hoạt động được cả trong môi trường không oxy. Khả năng hô hấp kỵ khí cho phép chúng tồn tại ở điều kiện khắc nghiệt dưới đất hoặc đáy biển. Ảnh: lshtm.ac.uk.
8. Hứa hẹn ứng dụng ngoài Trái Đất. NASA nghiên cứu vi khuẩn này để sản xuất năng lượng trong các sứ mệnh không gian dài hạn. Ảnh: Nicholas School Blogs.
Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.
