Thưởng thức tô mì cua lông trải nghiệm mùa thu không thể bỏ lỡ ở Thượng Hải

Du lịch

Thưởng thức tô mì cua lông trải nghiệm mùa thu không thể bỏ lỡ ở Thượng Hải

Mì cua lông Thượng Hải món ăn tinh tế, kết hợp thịt và gạch cua béo ngậy, sốt đậm đà, là trải nghiệm ẩm thực mùa thu – đông không thể bỏ qua.

Với những tín đồ ẩm thực, hành trình khám phá Thượng Hải sẽ chưa thể trọn vẹn nếu chưa một lần thưởng thức mì cua lông món ăn tinh tế kết hợp giữa tinh hoa hải sản và nghệ thuật chế biến đặc trưng của vùng đất phồn hoa bậc nhất Trung Hoa. Ảnh Smartshanghai
Ẩn mình trong danh sách những món ăn đắt đỏ nhưng đáng giá, cua lông Thượng Hải từ lâu đã được xem là “báu vật” của ẩm thực xứ này. Ảnh Smartshanghai
Từng là đặc sản cung đình, chỉ phục vụ giới quý tộc, cua lông được mệnh danh là một trong những loại cua ngon nhất thế giới. Ảnh Smartshanghai
Loài cua này dễ nhận diện bởi lớp lông đen xù xì phủ quanh càng và chân – nét đặc trưng làm nên tên gọi “cua lông”. Ảnh Tripadivisor
Vào mùa thu – đông, khi tiết trời se lạnh, cũng là lúc mùa cua lông béo nhất trong năm. Mỗi con cua có kích thước cỡ nắm tay, thịt chắc và ngọt, gạch cua vàng ươm, béo ngậy. Cua lông chỉ sống ở vùng nước ngọt sạch quanh hạ lưu sông Dương Tử, vì vậy giá của chúng không hề rẻ – có thể lên tới hơn 100 USD/kg. Ảnh Smartshanghai
Thông thường, người Thượng Hải sẽ hấp cua nguyên con cùng lát gừng, ăn kèm với giấm gạo và nước tương – cách chế biến giúp giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt. Tuy nhiên, món mì cua lông mới là “đỉnh cao” trong nghệ thuật biến tấu ẩm thực của thành phố này. Ảnh dulichhoangha
Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng để tạo nên một tô mì cua lông đúng chuẩn, đầu bếp phải sử dụng tới hàng chục con cua tươi. Cua sau khi hấp chín được tách gạch và thịt thủ công, giữ nguyên độ mềm mịn, rồi xào nhẹ với hành tây, dấm và muối để tạo nên phần sốt thơm ngậy. Mì được luộc chín tới, sợi dai vừa phải, sau đó trộn cùng sốt cua đặc sánh, dậy mùi hải sản. Ảnh dulichhoangha
Khi mang ra, thực khách sẽ ấn tượng với màu vàng cam óng ánh của gạch cua phủ kín bát mì. Mỗi sợi mì thấm đẫm sốt cua, hòa quyện cùng vị ngọt béo, thơm nồng đặc trưng của gừng và giấm gạo. Cảm giác béo ngậy nhưng không ngán, đậm đà mà thanh tao khiến ai nếm thử cũng khó quên. Ảnh Smartshanghai
Mùa lý tưởng để thưởng thức cua lông là từ tháng 9 đến tháng 12, khi cua đạt độ ngon nhất. Ảnh Smartshanghai
Du khách có thể tìm đến những nhà hàng nổi tiếng như Cheng Long Hang Crab Palace, Wang Bao He hay Fu 1088 – nơi được đánh giá cao cả về hương vị lẫn phong cách phục vụ. Ảnh Smartshanghai
