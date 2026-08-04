Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

\Trước phản ánh của một số hộ kinh doanh và doanh nghiệp về khó khăn khi triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính (Cục Thuế) cho biết quy định hiện hành đã xác định rõ cách thức thực hiện với từng nhóm đối tượng, đồng thời hướng tới giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy quản lý thuế trên môi trường số.

Doanh nghiệp quản lý dữ liệu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán xăng được kết nối từ trụ bơm đến điện thoại cá nhân. Ảnh: Thu Hiền

Không bắt buộc hộ kinh doanh ghi chép thủ công trên sổ giấy

Một số hộ kinh doanh phản ánh việc đã sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý bán hàng trên phần mềm, kê khai thuế trực tuyến nhưng vẫn phải ghi chép sổ mua, bán hàng theo mẫu, gây cảm giác trùng lặp trong quá trình thực hiện.

Giải thích nội dung này, Cục Thuế cho biết hóa đơn điện tử và sổ kế toán phục vụ các mục đích quản lý khác nhau. Theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đây là căn cứ pháp lý xác nhận giao dịch phát sinh, phục vụ xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, việc thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC nhằm ghi nhận, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, giúp hộ kinh doanh theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh, xác định số liệu kê khai thuế và cung cấp thông tin khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện chế độ kế toán không phải là thủ tục hành chính mới, mà nhằm ghi nhận, quản lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của hộ kinh doanh. Đồng thời, quy định cũng tạo sự linh hoạt khi cho phép người kinh doanh lựa chọn lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán bằng phương thức điện tử hoặc bản giấy, không bắt buộc phải ghi chép thủ công vào sổ giấy.

Theo Cục Thuế, hai yêu cầu này có mục đích quản lý khác nhau nhưng hỗ trợ lẫn nhau, giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, chi phí và hoạt động kinh doanh đầy đủ hơn.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử; thúc đẩy kết nối giữa hệ thống hóa đơn điện tử với phần mềm quản lý bán hàng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm phương thức ghi chép thủ công và giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh.

Quy định hóa đơn điện tử với taxi không làm phát sinh chi phí

Theo Cục Thuế, Luật Quản lý thuế số 108/2026/QH15 và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP đã quy định thời điểm lập hóa đơn và trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Đối với hoạt động vận tải taxi, trường hợp doanh nghiệp có hệ thống phần mềm quản lý chi tiết từng giao dịch, lưu trữ đầy đủ dữ liệu thu tiền theo từng giao dịch thì việc lập hóa đơn được thực hiện theo quy định đối với từng nhóm khách hàng.

Cụ thể, với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, hóa đơn được lập sau khi hoàn thành đối soát dữ liệu giữa các bên, nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng sau tháng phát sinh dịch vụ.

Với khách hàng là cá nhân không cung cấp thông tin, doanh nghiệp thực hiện gửi dữ liệu chi tiết giao dịch đến cơ quan thuế theo bảng thông tin chi tiết giao dịch. Trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận hóa đơn ngay sau khi cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử và chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định.

Bộ Tài chính khẳng định cách thức triển khai trên đã được quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP, không làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi.