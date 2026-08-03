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[INFOGRAPHIC] Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Chính trị

[INFOGRAPHIC] Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 3/8, Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thiên Tuấn
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#Nguyễn Tiến Hải #Bộ trưởng #Bộ Nội vụ #phê chuẩn #quốc hội #nhân sự

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