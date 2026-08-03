[INFOGRAPHIC] Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 3/8, Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nữ lái xe bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành cao.
Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Dự thảo Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Chính phủ đề xuất bổ sung cấm kinh doanh khí N2O (bóng cười) để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm...
Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, xem xét nhiều dự án luật quan trọng về pháp luật, đầu tư, hải quan, dầu khí...
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các địa phương đổi mới tư duy, nâng cao tính chủ động trong công tác đối ngoại.
Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật.
TS. Lâm Văn Đoan nhấn mạnh: "Giám sát không chỉ để phát hiện vấn đề mà còn phải góp phần tham gia giải quyết vấn đề, kiến tạo phát triển".
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
Chính phủ vừa thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời, tranh thủ nguồn lực phát triển.
Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 1/8.
Sáng 1/8, tại Hà Nội Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, lấy ngoại giao phục vụ phát triển đất nước làm trung tâm.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo…
Trước yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới, TS. Vũ Văn Tiến cho rằng công tác tuyên giáo cần đi trước một bước chuẩn bị nhận thức và tạo đồng thuận xã hội.
Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.